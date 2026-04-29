De ce nu trebuie să stai cu picioarele încrucișate în timpul zborului. Avertismentul unei însoțitoare de bord

O însoțitoare de bord a oferit mai multe sfaturi pentru pasageri, avertizând că statul cu picioarele încrucișate în timpul zborului poate crește riscul de tromboză venoasă profundă, relatează Mirror.

Numeroși experți în călătorii au oferit sfaturi pentru a ajuta pasagerii să aibă o experiență de zbor cât mai sigură și confortabilă. Un astfel de expert este o însoțitoare de bord care a subliniat importanța poziției în scaun în timpul zborului.

Însoțitoarea de bord a emis un avertisment cu privire la pericolele potențiale ale statului cu picioarele încrucișate în avion. Motivul pentru care aceasta descurajează această poziție este riscul de formare a unui cheag de sânge.

Pe lângă evitarea statului cu picioarele încrucișate, aceasta le-a recomandat călătorilor să își schimbe poziția de mai multe ori pe parcursul zborului, să nu își pună picioarele pe scaunul din față și să evite să doarmă sprijiniți de geam.

Ea a declarat: „Majoritatea pasagerilor stau în poziții greșite și apoi se plâng că îi doare totul. Nu vă încrucișați picioarele pentru perioade lungi. Acest lucru poate afecta circulația, iar pe zborurile lungi riscul de tromboză este mai mare. Schimbați poziția de mai multe ori. Nu vă puneți picioarele pe scaunul din față. Este foarte neigienic și lipsit de respect față de ceilalți pasageri. Nu dormiți sprijiniți de geam. Vibrațiile avionului vă pot provoca dureri de cap, iar geamul este de asemenea foarte murdar din cauza contactului cu alți pasageri. Luați o pernă și nu țineți scaunul rabatat pe toată durata zborului. Pasagerul din spate ar putea fi deranjat.”

