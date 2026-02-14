Întâlnire de gradul Zero la 9000 de metri altitudine. Cum și-a găsit perechea o stewardesă neîndemânatică

În iunie 2001, pentru Alexis Milford-White era doar o zi obișnuită de muncă. Însoțitoarea de bord, în vârstă de 32 de ani la acea vreme, se îmbarca pe un zbor TUI din Manchester către Tenerife, pregătită să aibă grijă de pasageri. Habar n-avea că urma să-l întâlnească pe viitorul ei soț, Stuart, la 9.000 de metri altitudine, în timp ce acesta călătorea în vacanță cu prietenii săi, scrie Express.

La bord se afla și Stuart, un tânăr de 24 de ani, aflat în vacanță cu prietenii. Ocupa un loc pe rândul de la ieșirea de urgență și, încă de la începutul zborului, a schimbat câteva vorbe cu Alexis.

Gafa care sparge gheața

Un moment stânjenitor a fost cel care a apropiat lucrurile. În timp ce vindea produse duty-free, Alexis a scăpat banii pe podeaua cabinei. Stuart a sărit imediat să o ajute să îi adune, încercând astfel să evite un moment jenant pentru ea. „A fost genul acela de situație care sparge gheața”, avea să povestească ea mai târziu.

La finalul zborului, Stuart și-a făcut curaj și i-a cerut numărul de telefon. Deși era în vacanță cu prietenii, i-a scris la doar trei zile după aterizare. Au continuat să vorbească zilnic, uneori ore în șir, chiar și 12 ore la telefon.

Zbor, dus-întors

Alexis renunțase anterior la o carieră în domeniul bancar pentru a-și urma visul din copilărie de a deveni însoțitoare de bord. Coincidența a făcut ca ea să fie prezentă și pe zborul de întoarcere al lui Stuart din Tenerife, lucru pe care l-a considerat un semn al destinului. Atunci au stabilit să se revadă în Marea Britanie, în ciuda distanței dintre ei: el locuia în Birmingham, ea în Preston. Au început să se întâlnească săptămânal.

La doar două luni de la începutul relației, Alexis a fost diagnosticată cu o infecție bacteriană gravă la coloană, care a lăsat-o temporar fără capacitatea de a merge. A fost nevoită să întrerupă munca și să urmeze un lung proces de recuperare, inclusiv terapie în apă pentru a învăța din nou să pășească.

Ziua Îndrăgostiților, ediția 25