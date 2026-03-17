Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion

Stewardesele ne atrag atenția că, în afară de cele mai elementare reguli care trebuie avute în vedere în călătoria cu avionul, ar trebui să fim atenți și la vestimentație. Trebuie să ne gândim chiar și la felul în care ne îmbrăcăm în funcție de durata zborului. Pare curios, dar o ținută neadecvată ne poate crea nu numai disconfort, dar și probleme penibile create de igienă.

Potrivit Express., dacă zborul este unul de lungă durată, cel mai probabil vei vrea să porți ceva confortabil. Totuși, o însoțitoare de bord a lansat un avertisment despre un articol vestimentar pe care nu l-ar purta „niciodată” în avion. Utilizatoarea de TikTok Cher Dallas a dezvăluit de-a lungul timpului mai multe secrete din industrie, iar sfaturile ei pot fi utile dacă urmează să călătorești.

Atenție la mizerie și urină. Evitați salopeta și pantalonii scurți

Cher spune că avioanele pot fi surprinzător de murdare în moduri pe care pasagerii nu le observă, dar personalul le cunoaște foarte bine. Într-un videoclip pe TikTok, Cher a explicat ce tipuri de ținute evită, din cauza lucrurilor cu care pot intra în contact la bord.

Nu este surprinzător că primul lucru pe care nu îl recomandă este salopeta sau combinezonul. L-a numit un „mare nu” și a insistat: „Nu aș purta niciodată, niciodată, niciodată așa ceva.”