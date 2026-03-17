Prima pagină » Actualitate » Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion

Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion

17 mart. 2026, 21:39, Actualitate
Sfaturile unei stewardese. Ce vestimentație ar trebui să eviți pentru a nu te umple de mizerie și penibil în avion
Stewardesele ne atrag atenția că, în afară de cele mai elementare reguli care trebuie avute în vedere în călătoria cu avionul, ar trebui să fim atenți și la vestimentație. Trebuie să ne gândim chiar și la felul în care ne îmbrăcăm în funcție de durata zborului. Pare curios, dar o ținută neadecvată ne poate crea nu numai disconfort, dar și probleme penibile create de igienă.

Potrivit  Express., dacă zborul este unul de lungă durată, cel mai probabil vei vrea să porți ceva confortabil. Totuși, o însoțitoare de bord a lansat un avertisment despre un articol vestimentar pe care nu l-ar purta „niciodată” în avion. Utilizatoarea de TikTok Cher Dallas a dezvăluit de-a lungul timpului mai multe secrete din industrie, iar sfaturile ei pot fi utile dacă urmează să călătorești.

Atenție la mizerie și urină. Evitați salopeta și pantalonii scurți

Cher spune că avioanele pot fi surprinzător de murdare în moduri pe care pasagerii nu le observă, dar personalul le cunoaște foarte bine. Într-un videoclip pe TikTok, Cher a explicat ce tipuri de ținute evită, din cauza lucrurilor cu care pot intra în contact la bord.

Nu este surprinzător că primul lucru pe care nu îl recomandă este salopeta sau combinezonul. L-a numit un „mare nu” și a insistat: „Nu aș purta niciodată, niciodată, niciodată așa ceva.”

Ea a explicat: „Când mergi la toaletă, acel articol va ajunge pe podea, care este plină de urină și nu este curățată foarte des.”

În același sens, spune că nu ar purta nici pantaloni scurți. Cher a adăugat: „De foarte multe ori se schimbă scutece murdare pe scaune. Ca să nu mai vorbim de oameni care vomită sau sunt murdari și stau pe acele locuri.”

În ceea ce privește încălțămintea, poate fi tentant să porți sandale sau papuci când mergi într-o destinație caldă, dar acest lucru ar trebui evitat.

Experta a continuat: „Mocheta din avion este extrem de murdară. Oamenii vomită pe ea, au animale pe ea, își freacă picioarele goale pe ea. Nu aș vrea ca degetele mele să fie expuse la așa ceva.”

Ce ar trebui să porți în avion

Pentru a evita disconfortul sau riscul de îmbolnăvire, este recomandat să alegi haine moi, lejere și respirabile, pe care le poți purta în straturi. Materialele elastice sunt ideale, deoarece permit libertate de mișcare și nu creează senzația de constrângere. Colanții și un tricou, alături de o cămașă sau un pulover confortabil, reprezintă o alegere bună — vei fi suficient de încălzit dacă în avion este frig și nu te vei supraîncălzi la destinație.

