Premierul Ilie Bolojan a susținut, joi, o declarație de presă, după ce miniștrii PSD au demisionat din Guvern.

„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din cele 10 luni. Toate lucrurile sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, secretar de stat, coleg din ministere și-a adus contribuția la ele”, a spus Ilie Bolojan.

„Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem PNRR, derularea investiţiilor, Programul SAFE, am avut o întâlnire cu vicepremierii şi vom trimite preşedintelui României propunerile, pentru a înlocui miniştrii PSD. Miniştrii demisionari pot fi înlocuiţi de miniştri care sunt în cabinet, propunerile urmăresc ca cei propuşi să aibă o experienţă, să îşi poată desfăşura activitatea fără sincope şi toate proiectele în curs să continue. Până luni, am cerut noilor miniştri să ia legătura cu cei care au demisionat, pentru ca cel târziu luni să preia toate problemele, luni să vedem care sunt problemele şi priorităţile”, a declarat, joi, premierul Bolojan.

Bolojan a adăugat că următorul pas este acela de a trimite președintelui Nicușor Dan propunerile de miniștri.

„Propunerile urmăresc ca cei propuși să aibă o experiență pentru ca imediat să poată prelua activitatea, să fie fără sincope”, a mai spus el.

Propunerile pentru preluarea portofoliilor de la miniștrii demisionari PSD sunt:

La Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene (PNL)

La Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR)

La Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier (UDMR)

La Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (PNL)

La Ministerul Energiei – Ilie Bolojan

AUTORUL RECOMANDĂ: