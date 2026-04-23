PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat

Olga Borșcevschi
Miniștrii PSD și-au dat demisia, joi, din Guvernul Bolojan, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru premier. Anterior, Bolojan a anunțat că funcționarea ministerelor va fi asigurată de cei care rămân în coaliție. PSD a transmis că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat.

„Demisiile miniștrilor PSD marchează inițierea schimbării cerute de o largă majoritate a cetățenilor români

PSD precizează că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.
Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorități parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice.

Totodată, menținerea în fruntea unui guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale.
Retragerea miniștrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este inițiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetățenilor români. Recesiunea, inflația, prăbușirea consumului și a producției impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeași cale care s-a dovedit greșită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm!

PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.

De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor.

În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare”, a transmis, joi, Biroul de presă al PSD.

Conducerea PSD a dat, miercuri, un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern. Cei șase miniștri ai PSD, vicepremierul și secretarul general al Guvernului nu au participat la ședința convocată la Palatul Victoria, de la ora 11.00. Miniștrii au fost înlocuiți de secretari de stat din ministere, alții decât cei numiți de PSD.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat, la finalul ședinței de joi, că Executivul va trimite demisiile și propunerile de interimate care să-i înlocuiască pe miniștrii PSD la Cotroceni. Ea afirmă că Guvernul are puteri depline, interimatele sunt la ministere, dar și acolo lucrurile funcționează normal.

La finalul ședinței de guvern, premierul Ilie Bolojan a spus că le mulțumește miniștrilor susținuți de Partidul Social Democrat, care nu au fost prezenți la ședință. A subliniat faptul că aceasta a fost o muncă de echipă, tot ceea ce s-a realizat în cele 10 luni, cu bune, cu rele, a fost o muncă de echipă foarte importantă, la care fiecare și-a adus contribuția și pentru care, sigur, fiecare are partea lui de responsabilitate.

Mulțumiri speciale au fost adresate vicepremierului Marian Neacșu. Premierul a apreciat felul în care acesta a înțeles să colaboreze cu echipa guvernamentală.

După demisia miniştrilor social-democrați, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi schimbă componenţa politică, prin ieşirea PSD. Premierul va desemna interimari pentru portofoliile social-democraţilor, dintre membrii Guvernului în funcţie.

Acest interimat este de 45 de zile. În această perioadă, poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Executivului, în Parlament.

Membrii PSD din Guvern care si-au demisia sunt:

Vicepremier PSD: Marian Neacşu. A fost vicepremier și în guvernele conduse de Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu 1 și 2, dar și în timpul mandatului de premier interimar al lui Cătălin Predoiu.

Marian Neacsu prezinta un ultim omagiu in fata sicriului cu trupul neinsufletit al fostului presedinte Ion Iliescu, in Sala Unirii a Palatului Cotroceni, miercuri, 6 august 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătăţii. Rogobete este de profesie medic de Anestezie-Terapie Intensivă, dar și-a suspendat rezidențiatul pentru a-și urma cariera politică.

În decembrie 2021 a devenit consilierul lui Alexandru Rafila în Ministerul Sănătății, iar în februarie 2023 secretar de stat în instituție. În această calitate, Rogobete a devenit coordonatorul capitolului Sănătate al PNRR, până în decembrie anul trecut, când a părăsit Ministerul Sănătății după ce a fost ales deputat de Prahova și, ulterior, președintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rogobete, sustine declaratii de presa in timpul vizitei efectuate de presedintele Nicusor Dan la Centrul de mari arsi al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu din Timisoara, marti, 7 aprilie 2026. VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO

Ciprian Şerban – ministrul Transporturilor. În legislatura 2020-2024, a fost președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură (până în februarie 2022).

La 20 decembrie 2024, a depus jurământul pentru noul mandat de deputat. La 21 decembrie 2024, a fost desemnat președinte al Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

A fost ales, la 23 decembrie 2024, președinte al Camerei Deputaților, cu 195 voturi pentru și 86 contra.

Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Ciprian Serban, participa la conferinta de presa organizata de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, cu prilejul semnarii Ordinului de incepere a lucrarilor de extindere a magistralei de metrou M4: Gara de Nord – Gara Progresul, joi, 4 decembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO

Petre Florin Manole – ministrul Muncii. Petre Florin Manole a mai lucrat în Ministerul Muncii în timpul guvernului Ponta. La 26 mai 2025, el a fost ales de Biroul Permanent Național al PSD în funcția de purtător de cuvânt al partidului.

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, participa la conferinta ministeriala regionala privind eliminarea violentei impotriva copiilor, organizata de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale din Romania, in parteneriat cu UNICEF si cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU privind violenta impotriva copiilor, la Palatul Victoria, luni, 13 octombrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN /MEDIAFAX FOTO

Florin Barbu – ministrul Agriculturii. Din 2023 a fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în guvernele Ciolacu 1 și 2, și Bolojan. Din decembrie 2020, a fost deputat în Parlamentul României, circumscripția electorală nr. 30 Olt, membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci până în noiembrie 2021 și președinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, din decembrie 2021, conform sursei citate.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, sustine conferinta de presa privind masurile din domeniul agriculturii din ‘Programul PSD pentru Investitii, Locuri de munca si Dezvoltare economica’, la sediul central al PSD, marti, 16 septembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Bogdan Ivan – ministrul Energiei. Trecut pe la Digitalizare şi Economie în guvernele trecute, Bogdan Ivan a fost mutat la Energie, pe fotoliul eliberat de Sebastian Burduja.

La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 a fost ales deputat în circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud din partea Partidului Social Democrat (PSD), fiind validat în funcție la 21 decembrie 2020. A fost membru al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (până în sept. 2023); vicepreședinte (febr. 2021-iun.2023) și secretar (2020-febr. 2021) al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor; membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizare și viitorul muncii.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan sustine o conferinta de presa, la Palatul Victoria din Bucuresti, joi 5 martie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Radu Marinescu – ministrul Justiţiei. A făcut parte şi din guvernul Ciolacu. La începutul lunii aprilie a negociat cu preşedintele Nicuşor Dan numirea de procurori-şefi la Parchetul General, DNA şi DIICOT.

Radu Marinescu, ministrul Justitiei, participa la sedinta de prezentare a Raportului privind activitatea desfasurata de Ministerul Public in anul 2025, eveniment organizat la Cercul Militar din Bucuresti, marti, 3 martie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

