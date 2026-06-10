Ce se întâmplă în organism dacă mănânci miere în fiecare zi. Beneficii surprinzătoare și riscuri pe care trebuie să le știi.

Fie că o adaugi în ceai, iaurt sau terci de ovăz, mierea poate face parte dintr-o alimentație echilibrată.

O cantitate mică de miere consumată zilnic poate fi o modalitate inteligentă de a îndulci alimente precum iaurtul, fulgii de ovăz sau ceaiul, oferind în același timp energie rapidă și câțiva nutrienți benefici, scrie Real Simple.

Mierea poate susține digestia și poate ajuta la reducerea poftelor de dulce, însă principalul său avantaj este adesea faptul că reprezintă o alternativă mai puțin procesată la alte tipuri de zahăr adăugat, nu neapărat un „superaliment” în sine.

Deoarece mierea conține în continuare mult zahăr și calorii, este recomandat să fie consumată cu moderație: aproximativ una până la două lingurițe pe zi.

În ceea ce privește îndulcitorii naturali, mierea este una dintre cele mai populare alegeri. Nu doar că este delicioasă, dar se găsește ușor în magazine și se potrivește cu numeroase alimente, inclusiv ceai, terci de ovăz, iaurt și dressinguri pentru salate. Există câteva aspecte de luat în considerare, mai ales dacă alimentația sănătoasă reprezintă o prioritate.

Valoarea nutritivă a mierii

„Mierea este alcătuită în principal din zaharuri naturale, în special fructoză și glucoză, carbohidrați simpli care oferă o sursă rapidă și ușor absorbită de energie”, explică Lauren Manaker, dietetician autorizat.

Ea adaugă că mierea conține și cantități mici de vitamine din complexul B, care ajută organismul să transforme alimentele în energie și susțin sănătatea pielii, a sistemului nervos și a digestiei.

Ce se întâmplă când consumi miere în fiecare zi?

Deși este consumată de obicei în cantități mici, includerea mierii în alimentație poate aduce anumite beneficii organismului.

Poate combate inflamația și stresul oxidativ

Pentru început, nutrienții din miere pot ajuta la combaterea stresului oxidativ și a inflamației, doi dintre principalii factori care contribuie la apariția bolilor cronice.

Acești compuși pot contribui la reducerea substanțelor inflamatorii din organism și la diminuarea efectelor radicalilor liberi.

Totuși, este important de menționat că mierea este consumată în cantități mici, astfel încât nu reprezintă o sursă majoră de nutrienți antiinflamatori comparativ cu fructele și legumele. Beneficiul său principal apare atunci când înlocuiește îndulcitorii mai procesați într-o alimentație echilibrată.

Poate susține sănătatea digestivă

Consumul regulat de miere poate avea efecte pozitive asupra digestiei.

De asemenea, aceasta conține enzime care ajută la descompunerea zaharurilor și pot sprijini procesele digestive.

Poate oferi energie rapidă

Mierea conține glucoză și fructoză, zaharuri naturale care sunt absorbite rapid în sânge și pot furniza energie într-un timp scurt. Astfel, poate reprezenta o alegere utilă înainte de activități fizice ușoare sau în momentele în care ai nevoie de un plus de energie.

Poate reduce pofta de dulce

Acest lucru poate face poftele mai ușor de gestionat și poate preveni ciclul de restricție excesivă urmat de consum exagerat de dulciuri.

Posibile dezavantaje

Deși mierea are numeroase beneficii pentru sănătate, există și câteva dezavantaje atunci când este consumată în exces.

Mierea este bogată în calorii și zahăr, ceea ce poate contribui la:

creșterea în greutate;

fluctuații ale glicemiei;

creșterea riscului de diabet de tip 2 în cazul consumului excesiv.

Persoanele care suferă de diabet sau prediabet trebuie să fie deosebit de atente la cantitatea consumată.

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