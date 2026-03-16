După ani cu producții record de miere, apicultorii români se plâng că se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Care e cauza

Apicultorii români se confruntă cu unul dintre cei mai slabi ani din ultimul deceniu. Din cauza vremii, producția de miere a scăzut sub 10.000 de tone în 2025. Unele sortimente, precum mierea de salcâm, au devenit mai greu de găsit și sunt mai scumpe. În același timp, producătorii locali reclamă concurența, cu mierea ieftină din import și cu sortimentele falsificate de pe piață.

După ani cu producții record de miere, în 2025, vremea a înrăutățit lucrurile. Producția a scăzut sub 10.000 t, estimează asociațiile de apicultori. Printre cele mai afectate sortimente este mierea de salcâm, care a ajuns să coste acum chiar și 50 lei borcanul de 800 g.

Doritorii pot găsi, totuși, alte variante, cum este, de pildă, mierea de zmeuriș, o miere rară, potrivită pentru femei, pentru că susține echilibrul hormonal, iar domnii pot alege, de exemplu, mierea de zburătoare… după denumirea unei plante.

De asemenea, Sunt tot mai apreciate de clienți și proprietățile cosmetice ale mierii.

Piața din România este inundată și de miere importată din Ucraina și China, iar acum apicultorii se tem de valul de marfă care va veni în țara noastră din America de Sud, în urma semnării acordului Mercosur.

Apicultorii reclamă amestecarea mierii cu siropuri ieftine, mierea fiind unul dintre cele mai falsificate alimente din lume. Ca să combată fenomenul, Uniunea Europeană (UE) a impus deja reguli mai stricte.

Directiva Comisiei Europene obligă producătorii să treacă, începând din acest an, pe eticheta borcanelor de miere toate țările de proveniență, acolo unde avem amestec, dar și procentele cu care a contribuit fiecare la produsul final.

În laboratoarele de testare ale Comisiei Europene au fost descoperite noi tipuri de siropuri, folosite la falsificare, mult mai greu de detectat prin testele obișnuite, informează Știrile Pro TV.

