Prima pagină » Actualitate » Cele mai eficiente plante împotriva țânțarilor: 7 soluții naturale pentru curte și balcon

Cele mai eficiente plante împotriva țânțarilor: 7 soluții naturale pentru curte și balcon

Cele mai eficiente plante împotriva țânțarilor: 7 soluții naturale pentru curte și balcon
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cele mai eficiente plante împotriva țânțarilor: 7 soluții naturale pentru curte și balcon.

Când petreci serile lungi de vară pe terasă sau în curte, ținerea la distanță a insectelor și a țânțarilor devine o prioritate. Din fericire, există multe soluții eficiente de combatere a țânțarilor disponibile pe piață.

Totuși, dacă îți dorești o metodă de control al dăunătorilor care să îmbunătățească și aspectul spațiului exterior, ia în considerare plantarea unor specii care resping insectele. Fie că este vorba despre ghivece cu lavandă parfumată amplasate în jurul terasei sau despre iarba citronella din grădină, aceste plante multifuncționale sunt frumoase și utile în același timp, scrie Real Simple.

Iarba citronella

„Citronella este, de departe, cea mai populară plantă care respinge țânțarii”, spune experta în grădinărit Carmen Johnston. „Are un miros foarte puternic.”

„De multe ori o pun în ghivece mici de teracotă, de aproximativ 20 cm diametru, și o folosesc ca parte a decorului atunci când organizez întâlniri în aer liber”, adaugă ea. „Poți folosi frunzele tăiate în aranjamente florale sau chiar planta întreagă ca piesă centrală.”

  • Are nevoie de cel puțin 6 ore de soare pe zi
  • Se dezvoltă cel mai bine la temperaturi de peste 15°C
  • Necesită udări rare, dar abundente
  • Zona de rezistență: 9–11

Sursă foto: Shutterstock

Petunii

Petuniile, numite uneori „pesticidul naturii”, pot respinge afidele, omizile care atacă tomatele, gândacii de sparanghel, cicadele și ploșnițele dovlecilor.

Petuniile sunt foarte ușor de cultivat și pot fi plantate direct în sol sau păstrate în ghivece.

  • Plantați-le într-un loc unde primesc cel puțin 5–6 ore de lumină solară pe zi
  • Se dezvoltă cel mai bine în plin soare pe tot parcursul zilei
  • Sunt rezistente la secetă și căldură; udați-le bine o dată pe săptămână
  • Zona de rezistență: 10–11

Sursă foto: Shutterstock

Lavandă

„Lavanda are un parfum care ține țânțarii la distanță”, spune Johnston.  „Îi plac căldura și uscăciunea, ceea ce o face perfectă pentru vară”, adaugă ea.

De asemenea, uleiul de lavandă poate fi aplicat pe piele ca repelent natural.

  • Se dezvoltă bine în condiții de căldură și uscăciune
  • Are nevoie de soare din plin și de sol bine drenat
  • Zona de rezistență: 5–9

Sursă foto: Shutterstock

Rozmarin

Probabil cunoști rozmarinul mai ales ca plantă aromatică folosită în bucătărie, dar acesta ajută și la îndepărtarea insectelor.

Pentru că oferă textură aranjamentelor decorative, Johnston recomandă folosirea sa ca piesă centrală pe mesele din exterior, pentru a alunga insectele și a înfrumuseța spațiul în același timp.

  • Preferă mediile calde și bine drenate
  • Trebuie amplasat într-o zonă cu soare direct
  • Solul prea umed poate provoca moartea rădăcinilor
  • Zona de rezistență: 7–10

Sursă foto: Shutterstock

Busuioc

Busuiocul este nelipsit din pesto și multe alte preparate mediteraneene, dar pe lista sa de calități se adaugă și aceea de repelent pentru insecte.

.Este o plantă anuală care respinge muștele de casă și țânțarii.

  • Necesită 6–8 ore de soare direct zilnic
  • Solul trebuie să fie umed, dar bine drenat
  • Zona de rezistență: 10

Sursă foto: Shutterstock

Mentă

Frunzele de mentă sunt o completare răcoritoare pentru mâncăruri și cocktailuri, însă planta oferă și un alt avantaj. Este o plantă perenă care respinge țânțarii.

  • Este greu de eliminat odată ce s-a răspândit în grădină
  • Se dezvoltă bine în umbră parțială sau totală
  • Necesită sol umed, dar nu excesiv de ud, deoarece rădăcinile pot putrezi
  • Zona de rezistență: (informația lipsește în textul original)

Sursă foto: Shutterstock

Crizanteme

Crizantemele sunt plante perene rezistente, apreciate pentru culorile lor intense, florile bogate și capacitatea de a înveseli straturile de flori, verandele și terasele.

Datorită unui compus numit piretru, crizantemele resping o gamă largă de dăunători, inclusiv furnici, gândaci de bucătărie, purici, căpușe și chiar ploșnițe de pat.

De fapt, piretrul este atât de eficient încât este folosit frecvent în insecticidele naturale. Deși florile sunt foarte frumoase, adevărata lor putere împotriva insectelor se află în frunze și flori, care își eliberează aroma atunci când sunt zdrobite sau atinse.

  • Se dezvoltă cel mai bine în plin soare
  • Preferă un sol bine drenat și umiditate constantă
  • Zona de rezistență: 5–9

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea autorului:

Experții avertizează: 10 alimente pe care le depozitezi greșit în frigider și care se strică mai repede

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ANALIZĂ Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
22:22
Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
VACANȚĂ 12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
22:13
12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
POLITICĂ USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe