Cele mai eficiente plante împotriva țânțarilor: 7 soluții naturale pentru curte și balcon.

Când petreci serile lungi de vară pe terasă sau în curte, ținerea la distanță a insectelor și a țânțarilor devine o prioritate. Din fericire, există multe soluții eficiente de combatere a țânțarilor disponibile pe piață.

Totuși, dacă îți dorești o metodă de control al dăunătorilor care să îmbunătățească și aspectul spațiului exterior, ia în considerare plantarea unor specii care resping insectele. Fie că este vorba despre ghivece cu lavandă parfumată amplasate în jurul terasei sau despre iarba citronella din grădină, aceste plante multifuncționale sunt frumoase și utile în același timp, scrie Real Simple.

Iarba citronella

„Citronella este, de departe, cea mai populară plantă care respinge țânțarii”, spune experta în grădinărit Carmen Johnston. „Are un miros foarte puternic.”

„De multe ori o pun în ghivece mici de teracotă, de aproximativ 20 cm diametru, și o folosesc ca parte a decorului atunci când organizez întâlniri în aer liber”, adaugă ea. „Poți folosi frunzele tăiate în aranjamente florale sau chiar planta întreagă ca piesă centrală.”

Are nevoie de cel puțin 6 ore de soare pe zi

Se dezvoltă cel mai bine la temperaturi de peste 15°C

Necesită udări rare, dar abundente

Zona de rezistență: 9–11

Petunii

Petuniile, numite uneori „pesticidul naturii”, pot respinge afidele, omizile care atacă tomatele, gândacii de sparanghel, cicadele și ploșnițele dovlecilor.

Petuniile sunt foarte ușor de cultivat și pot fi plantate direct în sol sau păstrate în ghivece.

Plantați-le într-un loc unde primesc cel puțin 5–6 ore de lumină solară pe zi

Se dezvoltă cel mai bine în plin soare pe tot parcursul zilei

Sunt rezistente la secetă și căldură; udați-le bine o dată pe săptămână

Zona de rezistență: 10–11

Lavandă

„Lavanda are un parfum care ține țânțarii la distanță”, spune Johnston. „Îi plac căldura și uscăciunea, ceea ce o face perfectă pentru vară”, adaugă ea.

De asemenea, uleiul de lavandă poate fi aplicat pe piele ca repelent natural.

Se dezvoltă bine în condiții de căldură și uscăciune

Are nevoie de soare din plin și de sol bine drenat

Zona de rezistență: 5–9

Rozmarin

Probabil cunoști rozmarinul mai ales ca plantă aromatică folosită în bucătărie, dar acesta ajută și la îndepărtarea insectelor.

Pentru că oferă textură aranjamentelor decorative, Johnston recomandă folosirea sa ca piesă centrală pe mesele din exterior, pentru a alunga insectele și a înfrumuseța spațiul în același timp.

Preferă mediile calde și bine drenate

Trebuie amplasat într-o zonă cu soare direct

Solul prea umed poate provoca moartea rădăcinilor

Zona de rezistență: 7–10

Busuioc

Busuiocul este nelipsit din pesto și multe alte preparate mediteraneene, dar pe lista sa de calități se adaugă și aceea de repelent pentru insecte.

.Este o plantă anuală care respinge muștele de casă și țânțarii.

Necesită 6–8 ore de soare direct zilnic

Solul trebuie să fie umed, dar bine drenat

Zona de rezistență: 10

Mentă

Frunzele de mentă sunt o completare răcoritoare pentru mâncăruri și cocktailuri, însă planta oferă și un alt avantaj. Este o plantă perenă care respinge țânțarii.

Este greu de eliminat odată ce s-a răspândit în grădină

Se dezvoltă bine în umbră parțială sau totală

Necesită sol umed, dar nu excesiv de ud, deoarece rădăcinile pot putrezi

Zona de rezistență: (informația lipsește în textul original)

Crizanteme

Crizantemele sunt plante perene rezistente, apreciate pentru culorile lor intense, florile bogate și capacitatea de a înveseli straturile de flori, verandele și terasele.

Datorită unui compus numit piretru, crizantemele resping o gamă largă de dăunători, inclusiv furnici, gândaci de bucătărie, purici, căpușe și chiar ploșnițe de pat.

De fapt, piretrul este atât de eficient încât este folosit frecvent în insecticidele naturale. Deși florile sunt foarte frumoase, adevărata lor putere împotriva insectelor se află în frunze și flori, care își eliberează aroma atunci când sunt zdrobite sau atinse.

Se dezvoltă cel mai bine în plin soare

Preferă un sol bine drenat și umiditate constantă

Zona de rezistență: 5–9

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