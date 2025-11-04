Prima pagină » Actualitate » Cum este obținută și ce conține MIEREA ALBASTRĂ. „Blue Honey”, care a cucerit piața internațională, are multiple beneficii pentru sănătate

04 nov. 2025, 16:54, Actualitate
FOTO - Captură video: Știrile Pro TV

Mierea albastră („Blue Honey”) a luat cu asalt piața internațională, fiind noua atracție în rândul oamenilor care vor să aibă mai multă grijă de organismul lor și să consume produse sănătoase. Inginerii chimici din Grecia au venit pe piață cu acest produs inedit, tradițional, transformat într-un superaliment dorit de toată lumea. Culoarea sa este una vibrantă, care nu mai aduce deloc cu aceea tradițională de auriu, galben sau portocaliu.

„Acesta este un produs din miere, ceea ce înseamnă că este 98% miere, iar ceilalți 2% provin din spirulină. Ceea ce fac este să extrag spirulina — iau doar pigmentul albastru din celulele ei, îl concentrez și îl amestec în miere”, a explicat ideea din spatele mierii albastre chiar creatorul său, George Lignos, potrivit a1.ro.

El a ales mierea din flori de portocal, deoarece are o culoare deschisă, și poate primi pigmentul puternic al spirulinei. Este foarte important și faptul că procesul de extracție nu afectează gusutul sau textura mierii.

Și, pe lângă culoarea deosebită, produsul conține și valori nutriționale excepționale, datorită spirulinei. Turiștii din Creta sunt deja foarte încântați de acest produs.

„Marele succes a fost în Chania (sau Hania, al doilea mare oraș din Creta-n.r.). Avem diverse produse expuse chiar lângă casă, iar când turiștii văd mierea albastră, rămân uimiți și vor imediat să o încerce”, a spus acesta.

Spirulina (Arthrospira platensis) este o microalgă din clasa algelor albastre-verzi (cianobacterii), care are în compoziția sa o concentrație ridicată de proteine și nutrienți. Ea este consumată, în general, sub formă de supliment alimentar, dare e și un ingredient important în diverse alimente, precum smoothie-uri, batoane proteice sau băuturi energizante.

De asemenea, spirulina este considerată un superaliment, fiind nelipsită din dieta astronauților NASA în timpul misiunilor în spațiu. Este bogată în vitamine, minerale și antioxidanți, fiind o sursă de proteine generoasă, de compuși nutritivi, dar și de aminoacizi – conținând toți cei 20 de aminoacizi esențiali. Astfel este un superaliment care ajută organismul să funcționeze corespunzător.

Poate fi folosită în scopuri terapeutice, această funcție având-o încă din secolul al XIII-lea, iar în prezent este cultivată în America Centrală, America e Sud, Asia și Europa, potrivit sursei citate.

Mai mult, consumul de spirulină crește energia și îmbunătățește starea de bine, reduce colesterolul, îmbunătățește sănătatea inimii, ameliorează simptomele alergiilor, susține sistemul imunitar, sprijină organismul în procesul de scădere în greutate, echilibrează nivelul de glucoză serică și îmbunătățește funcțiile cognitive.

Atenție, însă, spirulina ar trebui introdusă în dietă… în urma unei discuții cu medicul.

