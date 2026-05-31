Prima pagină » Știri externe » Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi

Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi

Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un oraș britanic este invadat de „gândaci mutanți”, care au luat cu asalt prizele, fierbătoarele și chiar routerele Wi-Fi din gospodării, scrie dailystar.co.uk.

Exterminatorii de insecte au dat alarma în Cardiff, după invazia insectelor-„mutante”.

Unele echipe se confruntă cu 5-6 intervenții pe săptămână.

Britanicii îngroziți au vorbit despre coșmarul lor: insecte oribile, care generează o mare anxietate.

Sumesh Geevarghese, de 45 de ani, un localnic, a povestit că se confruntă cu „gândacii mutanți” în apartamentul închiriat.

Prima oară, el a observat insectele după ce un vecin s-a mutat și a abandonat o parte din lucruri afară.

La scurt timp, vecinii s-au confruntat ei înșiși cu invazia insectelor grețoase.

„Am aprins lumina și am văzut 2-3 gândaci”, a spus Geevarghese pentru BBC News.

În ciuda efortului său de a-i extermina, cu spray-uri standard de la magazin, nimic nu a funcționat eficient.

„Au început să intre peste tot, prin routerul Wi-Fi, sub fierbător, toaster, în întrerupătoare, prize. Găteam și vedeam cum ies din prize, de sub cuptorul cu microunde”, a povestit, dezgustat, chiriașul din Cardiff.

Agentul său imobiliar a plătit el însuși echipa de exterminatori, care a curățat apartamentul după 4 intervenții!

„Exterminarea gândacilor nu este un serviciu al primăriei, nu ne ocupăm de acest aspect pentru rezidenții privați”, a explicat primăria din Cardiff.

Gândacul „german” este de fapt asiatic

Specia care a făcut ravagii în Marea Britanie este temutul gândac german. Cinci specii de gândaci afectează Regatul Unit, dar aceasta ar fi cea mai „insistentă” și greu de stârpit.

În ciuda numelui său, gândacul este originar din Asia de S-E și își face loc în gospodării, pentru a supraviețui climei din Marea Britanie.

Potrivit BPCA (British Pest Control Association), gândacii poartă patogeni periculoși, care otrăvesc hrana și pot provoca infecții grave la oameni, inclusiv salmonella, stafilococul și streptococul.

Experții dau vina pe o combinație de schimbări climatice cu densitatea populației de la oraș.

Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”

Niall Gallager de la BPCA a spus că apartamentele moderne reprezintă incubatoare perfecte pentru gândaci.

Gândacii se răspândesc din perete în perete, ajutați de încălzirea centrală și densitatea mare din spațiile de locuit.

„Pot trăi bine-mersi la temperatura camerei, dar de obicei caută surse suplimentare de căldură, precum motoarele frigiderelor și zonele umede”.

Exterminatorii profesioniști îi îndeamnă pe britanici să nu mai cumpere spray-uri din comerț și să cheme de urgență o echipă, cum văd asemenea gândaci în casă.

Potrivit lui Gallager, unii oameni sunt foarte jenați că au gândaci, mai ales dacă în casa lor este curățenie lună. Gândacii apar chiar și în cele mai curate locuințe, dacă ai ghinion, spune specialistul.

Sursa foto: Envato

Autorul recomandă: 

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”
09:53
Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”
CONTROVERSĂ Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
09:00
Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
ANALIZĂ Strâmtoarea Taiwan – „Lebăda neagră” energetică ce ar putea îngenunchea economia mondială. O ordine mondială emergentă bate la ușă
06:00
Strâmtoarea Taiwan – „Lebăda neagră” energetică ce ar putea îngenunchea economia mondială. O ordine mondială emergentă bate la ușă
ENERGIE Pe fondul crizei energetice de după războiul SUA-Iran, un lanț german de magazine a lansat o baterie solară care costă 300 de euro
23:51
Pe fondul crizei energetice de după războiul SUA-Iran, un lanț german de magazine a lansat o baterie solară care costă 300 de euro
APĂRARE România s-ar putea inspira după modelul estonian. Ce este „zidul anti-drone” și cum poate proteja flancul estic al NATO de incursiunile dronelor
22:29
România s-ar putea inspira după modelul estonian. Ce este „zidul anti-drone” și cum poate proteja flancul estic al NATO de incursiunile dronelor
DIGITALIZARE The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
21:19
The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
Mediafax
Economia Rusiei, tot mai afectată de sancțiuni. Marile companii intră într-un „colaps gestionat”
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Filosoful aproape uitat care a prezis atomii cu 2.500 de ani înaintea fizicii moderne
FLASH NEWS Olanda a dislocat militari şi18 aeronave F16 în Baza Aeriană 86 Borcea, care „întăresc prezența aliată constantă în România”
09:55
Olanda a dislocat militari şi18 aeronave F16 în Baza Aeriană 86 Borcea, care „întăresc prezența aliată constantă în România”
SPORT Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
09:46
Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
SĂRBĂTOARE Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
09:21
Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
09:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
BANI Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
09:00
Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
INCIDENT Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens
08:40
Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens

Cele mai noi

Trimite acest link pe