Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi

Un oraș britanic este invadat de „gândaci mutanți”, care au luat cu asalt prizele, fierbătoarele și chiar routerele Wi-Fi din gospodării, scrie dailystar.co.uk.

Exterminatorii de insecte au dat alarma în Cardiff, după invazia insectelor-„mutante”.

Unele echipe se confruntă cu 5-6 intervenții pe săptămână.

Britanicii îngroziți au vorbit despre coșmarul lor: insecte oribile, care generează o mare anxietate.

Sumesh Geevarghese, de 45 de ani, un localnic, a povestit că se confruntă cu „gândacii mutanți” în apartamentul închiriat.

Prima oară, el a observat insectele după ce un vecin s-a mutat și a abandonat o parte din lucruri afară.

La scurt timp, vecinii s-au confruntat ei înșiși cu invazia insectelor grețoase.

„Am aprins lumina și am văzut 2-3 gândaci”, a spus Geevarghese pentru BBC News.

În ciuda efortului său de a-i extermina, cu spray-uri standard de la magazin, nimic nu a funcționat eficient.

„Au început să intre peste tot, prin routerul Wi-Fi, sub fierbător, toaster, în întrerupătoare, prize. Găteam și vedeam cum ies din prize, de sub cuptorul cu microunde”, a povestit, dezgustat, chiriașul din Cardiff.

Agentul său imobiliar a plătit el însuși echipa de exterminatori, care a curățat apartamentul după 4 intervenții!

„Exterminarea gândacilor nu este un serviciu al primăriei, nu ne ocupăm de acest aspect pentru rezidenții privați”, a explicat primăria din Cardiff.

Gândacul „german” este de fapt asiatic

Specia care a făcut ravagii în Marea Britanie este temutul gândac german. Cinci specii de gândaci afectează Regatul Unit, dar aceasta ar fi cea mai „insistentă” și greu de stârpit.

În ciuda numelui său, gândacul este originar din Asia de S-E și își face loc în gospodării, pentru a supraviețui climei din Marea Britanie.

Potrivit BPCA (British Pest Control Association), gândacii poartă patogeni periculoși, care otrăvesc hrana și pot provoca infecții grave la oameni, inclusiv salmonella, stafilococul și streptococul.

Experții dau vina pe o combinație de schimbări climatice cu densitatea populației de la oraș.

Niall Gallager de la BPCA a spus că apartamentele moderne reprezintă incubatoare perfecte pentru gândaci.

Gândacii se răspândesc din perete în perete, ajutați de încălzirea centrală și densitatea mare din spațiile de locuit.

„Pot trăi bine-mersi la temperatura camerei, dar de obicei caută surse suplimentare de căldură, precum motoarele frigiderelor și zonele umede”.

Exterminatorii profesioniști îi îndeamnă pe britanici să nu mai cumpere spray-uri din comerț și să cheme de urgență o echipă, cum văd asemenea gândaci în casă.

Potrivit lui Gallager, unii oameni sunt foarte jenați că au gândaci, mai ales dacă în casa lor este curățenie lună. Gândacii apar chiar și în cele mai curate locuințe, dacă ai ghinion, spune specialistul.

