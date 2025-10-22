Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale

Pentru prima dată, cercetătorii au confirmat prezența țânțarilor în Islanda, una dintre cele mai reci regiuni ale lumii. Descoperirea este cu atât mai alarmantă întrucât până acum țara nordică era complet lipsită de aceste insecte. Oamenii de știință avertizează că fenomenul este un semnal clar al accelerării încălzirii globale.

Islanda, una dintre puținele regiuni de pe planetă în care nu exista până acum o populație de țânțari, a înregistrat o premieră nedorită. Primele exemplare au fost descoperite și identificate oficial de cercetătorii locali.

Fenomenul este legat direct de încălzirea globală, care a modificat semnificativ climatul nordic, făcând țara tot mai prielnică pentru astfel insecte, obișnute mai degrabă în zonele mai calde. Până luna aceasta, doar Antarctica și Islanda erau considerate complet lipsite de țânțari.

Potrivit The Guardian, oamenii de știință anticipau de ceva timp această evoluție, întrucât Islanda dispune de habitate ideale pentru reproducerea țânțarilor, precum mlaștini, bălți și iazuri. Problema era că temperaturile scăzute și vânturile puternice nu permiteau până acum supraviețuirea acestor specii.

Efectele încălzirii globale

Însă climatul islandez se schimbă rapid. Țara se încălzește de patru ori mai repede decât restul emisferei nordice, iar ghețarii continuă să se topească accelerat. În apele teritoriale islandeze au fost observate chiar și specii de pești din regiuni sudice, precum macroul, un alt indiciu al modificărilor climatice dramatice.

Descoperirea a fost confirmată de Matthias Alfreosson, entomolog la Institutul de Științe Naturale din Islanda, care a identificat personal insectele.

„Trei exemplare de Culiseta annulata au fost găsite în Kioafell, Kjos, două femele și un mascul. Toate au fost colectate de pe panglici cu vin folosite pentru atragerea moliilor.”, a spus Alfreosson.

Specia identificată este rezistentă la frig și poate supraviețui iernilor islandeze, adăpostindu-se în spații protejate, precum pivnițe sau hambare.

Descoperirea le aparține lui Bjorn Hjaltason și altor membri ai comunității „Insects in Iceland” de pe Facebook, pasionați de entomologie.

„La amurgul zilei de 16 octombrie am zărit o muscă ciudată pe o panglică îmbibată în vin roșu. Mi-am dat seama imediat ce se întâmplă și am colectat rapid insecta. Era o femelă.”, declarat Hjaltason.

Ulterior, cercetătorul amator a capturat și alte două exemplare, care au fost trimise la institut pentru analiză și confirmare oficială.

Oamenii de știință avertizează că acesta este un nou semnal de alarmă privind efectele schimbărilor climatice, în condițiile în care tot mai multe specii de insecte tropicale se extind către nordul continentului.

În Marea Britanie, spre exemplu, au fost descoperite recent ouă ale țânțarului egiptean (Aedes aegypti) și exemplare de țânțar-tigru asiatic (Aedes albopictus), purtători de boli tropicale precum dengue, chikungunya sau virusul Zika.