Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă

Dacian Cioloș atrage funcțiile ca un magnet, iar încă o sinecură primită susține această incontestabilă axiomă politică. Vineri, 3 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan l-a numit pe Cioloș consilier prezidențial. Noul „sfătuitor” al președintelui „României fără strategie”– așa cum a recunoscut, în repetate rânduri, chiar șeful de la Cotroceni – va intra „în pâine” chiar la începutul săptămânii următoare.

  • Pentru Nicușor Dan, Dacian Cioloș este un „profesionist cu experiență la cel mai înalt nivel național și european”.
  • În același timp, Cioloș ar avea și o „o legitimitate francofonă autentică”, motiv pentru care același Nicușor Dan  l-a propus pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Noul consilier prezidențial are și o „carieră recunoscută”, afirmă Nicușor Dan.

Nicușor Dan și Dacian Cioloș | Foto – Mediafax

Cioloș a stabilit un record la capitolul „demnități publice”

De-a lungul timpului, Dacian Cioloș a reușit performanța de a face slalom printre funcțiile politice. Le-a adăugat la CV cu o viteză de-a dreptul uimitoare și a stabilit un record greu de doborât al demnităților publice deținute.

  • Premier al României.
  • Comisar european.
  • Consilier de ministru.
  • Subsecretar de stat.
  • Ministru al Agriculturii.
  • Europarlamentar.
  • Președinte al grupului Renew Europe.

Acum, Dacian Cioloș bifează încă o funcție, cea de consilier al lui Nicușor Dan.

2000 – 2004. Membru al Grupului de la Bruges, manager, cercetător

Dacian Cioloș s-a născut la Zalău, în județul Sălaj, în data de 27 iulie 1969 și spune că „munca înseamnă viață”. În același timp, dacă ținem cont de evoluția sa spectaculoasă, viața înseamnă – pentru Cioloș – și cât mai multe funcții.

  • În anul 2000, Dacian Cioloș era membru al Grupului de la Bruges – grup european independent responsabil cu analize și propuneri privind Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene.
  • Între 2002 – 2003, Cioloș a fost manager în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale (SAPARD) la Comisia Europeană în cadrul delegației Comisiei în România.
  • Între 2003 și 2004 a făcut aplicată privind organizarea profesională agricolă, la Institut National de Recherche Agronomie (INRA) Franța și École Nationale Superieure Agronomique Montpellier.

2005. Cioloș reprezintă România în Comitetul Special Agricol la Consiliul UE

În anul 2005, Dacian Cioloș a fost reprezentant al României în Comitetul Special Agricol la Consiliul UE.

2007. Subsecretar de stat și ministru al Agriculturii

Între lunile mai și octombrie 2007, Dacian Cioloș a fost subsecretar de stat pentru afaceri Europene în cadrul Ministerului Agriculturii.

După aceea, Dacian Cioloș a devenit ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în luna octombrie a anului 2007.

2010 – 2014. Comisar european și consilier special pentru securitate alimentară

Între 2010 și 2014, Dacian Cioloș a fost comisar european, în echipa lui José Manuel Durão Barroso.

Ulterior, în anul 2015, actualul consilier prezidențial a devenit cercetător special pentru securitate alimentară. A fost numit numit de fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Dacian Cioloș, funcție după funcție | Foto – Mediafax

2015 – 2017. Cioloș, premier al României

CV-ul bine „împănat” al lui Dacian Cioloș a fost completat, între 2015 și 2017 cu o funcție „de top”.

  • Cioloș a fost premier al României, într-un guvern independent politic.
  • A avut ca obiectiv organizarea corectă a alegerilor locale și parlamentare din 2016.

În același timp, se punea accent și pe „lansarea de reforme în domenii precum sănătatea, educația, infrastructura, transparența bugetară sau debirocratizarea administrației publice”.

2019 – 2021. Cioloș, președinte Renew Europe

Timpul a trecut, iar între 2019 (iulie) și 2021 (octombrie) îl regăsim în funcția de președinte Renew Europe, al treilea grup ca mărime din Parlamentul European. Grupul reuneşte forţe de centru, liberale şi progresiste.

Lista funcțiilor „prinse" de Dacian Cioloș rămâne deschisă | Foto – Mediafax

2017 – 2021. Cioloș lansează Platforma România 100 și este cofondator și președinte PLUS

Între decembrie 2017 și ianuarie 2019, Dacian Cioloș a lansat – în calitate de cofondator – Platforma România 100 și a fost implicat în acest proiect.

  • Platforma România (RO100) a fost un proiect pretențios, care a căutat să folosească în mod eficient resursele naturale și umane pe care le are România.
  • Acest proiect era destinat – în teorie – să conducă la modernizarea României la crearea de oportunități pentru toți cei care vor o viață mai bună și la întărirea statului de drept.

În luna ianuarie a anului 2019, Dacian Cioloș devine cofondatorul partidului Libertate, Unitate, Solidaritate (PLUS) și preia funcția de președinte al partidului până în luna aprilie a anului 2021.

PLUS este partidul care a fuzionat cu Uniunea Salvați România (USR), ceea ce a dus la „nașterea” USR PLUS.

Dacian Cioloș, funcție după funcție | Foto – Mediafax

2021 – 2022. Cioloș, președinte USR PLUS

Între luna octombrie 2021 și luna februarie 2022, Dacian Cioloș a condus USR PLUS.

2022 și până în prezent. Cioloș este cofondator al partidului REPER, dar prinde și funcția de consilier al lui Nicușor Dan

În anul 2022, Dacian Cioloș înființează partidul REPER, în calitate de cofondator. Rămâne cu această „calitate” până în prezent.

Totuși, după cum Gândul a punctat la începutul acestui material, Dacian Cioloș a mai primit o sinecură, în data de 3 aprilie 2026, și a devenit consilier prezidențial.

Numărul funcțiilor pe care le-a deținut de-a lungul timpului este foarte mare, dar asta nu însemnă că lista nu rămâne deschisă pentru Dacian Cioloș.

Lista funcțiilor „prinse" de Dacian Cioloș rămâne deschisă | Foto – Mediafax

Tot timpul numit, niciodată ales

Dacian Cioloș nu a dus o luptă electorală până la capăt, în nume propriu. Singurul său examen electoral a fost momentul din 2019, când a candidat la alegerile europarlamentare, pe listele alianței dintre partidul său, PLUS, și USR.

Cu excepția mandatului de europarlamentar, în toate funcțiile publice în care a fost, acesta a fost numit și niciodată ales.

