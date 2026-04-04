Dacian Cioloș, expert în supraviețuire politică. Comisar european în regimul Băsescu, premier în mandatul lui Iohannis, consilier prezidențial în cel al lui Nicușor Dan. Lista e cu mult mai lungă și rămâne deschisă

Dacian Cioloș atrage funcțiile ca un magnet, iar încă o sinecură primită susține această incontestabilă axiomă politică. Vineri, 3 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan l-a numit pe Cioloș consilier prezidențial. Noul „sfătuitor” al președintelui „României fără strategie”– așa cum a recunoscut, în repetate rânduri, chiar șeful de la Cotroceni – va intra „în pâine” chiar la începutul săptămânii următoare.
Noul consilier prezidențial are și o „carieră recunoscută”, afirmă Nicușor Dan.
De-a lungul timpului, Dacian Cioloș a reușit performanța de a face slalom printre funcțiile politice. Le-a adăugat la CV cu o viteză de-a dreptul uimitoare și a stabilit un record greu de doborât al demnităților publice deținute.
Acum, Dacian Cioloș bifează încă o funcție, cea de consilier al lui Nicușor Dan.
Dacian Cioloș s-a născut la Zalău, în județul Sălaj, în data de 27 iulie 1969 și spune că „munca înseamnă viață”. În același timp, dacă ținem cont de evoluția sa spectaculoasă, viața înseamnă – pentru Cioloș – și cât mai multe funcții.
În anul 2005, Dacian Cioloș a fost reprezentant al României în Comitetul Special Agricol la Consiliul UE.
Între lunile mai și octombrie 2007, Dacian Cioloș a fost subsecretar de stat pentru afaceri Europene în cadrul Ministerului Agriculturii.
După aceea, Dacian Cioloș a devenit ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în luna octombrie a anului 2007.
Între 2010 și 2014, Dacian Cioloș a fost comisar european, în echipa lui José Manuel Durão Barroso.
Ulterior, în anul 2015, actualul consilier prezidențial a devenit cercetător special pentru securitate alimentară. A fost numit numit de fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
CV-ul bine „împănat” al lui Dacian Cioloș a fost completat, între 2015 și 2017 cu o funcție „de top”.
În același timp, se punea accent și pe „lansarea de reforme în domenii precum sănătatea, educația, infrastructura, transparența bugetară sau debirocratizarea administrației publice”.
Timpul a trecut, iar între 2019 (iulie) și 2021 (octombrie) îl regăsim în funcția de președinte Renew Europe, al treilea grup ca mărime din Parlamentul European. Grupul reuneşte forţe de centru, liberale şi progresiste.
Între decembrie 2017 și ianuarie 2019, Dacian Cioloș a lansat – în calitate de cofondator – Platforma România 100 și a fost implicat în acest proiect.
În luna ianuarie a anului 2019, Dacian Cioloș devine cofondatorul partidului Libertate, Unitate, Solidaritate (PLUS) și preia funcția de președinte al partidului până în luna aprilie a anului 2021.
PLUS este partidul care a fuzionat cu Uniunea Salvați România (USR), ceea ce a dus la „nașterea” USR PLUS.
Între luna octombrie 2021 și luna februarie 2022, Dacian Cioloș a condus USR PLUS.
În anul 2022, Dacian Cioloș înființează partidul REPER, în calitate de cofondator. Rămâne cu această „calitate” până în prezent.
Totuși, după cum Gândul a punctat la începutul acestui material, Dacian Cioloș a mai primit o sinecură, în data de 3 aprilie 2026, și a devenit consilier prezidențial.
Numărul funcțiilor pe care le-a deținut de-a lungul timpului este foarte mare, dar asta nu însemnă că lista nu rămâne deschisă pentru Dacian Cioloș.
Dacian Cioloș nu a dus o luptă electorală până la capăt, în nume propriu. Singurul său examen electoral a fost momentul din 2019, când a candidat la alegerile europarlamentare, pe listele alianței dintre partidul său, PLUS, și USR.
Cu excepția mandatului de europarlamentar, în toate funcțiile publice în care a fost, acesta a fost numit și niciodată ales.
