Revenirea spectaculoasă a lui Traian Băsescu la vârful politicii, după o lungă perioadă de umbră, a fost în prim-planul dialogului dintre jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, la emisiunea Ai Aflat! de joi. Propunerea apropiatului său, Eugen Tomac, ca premier ar face parte dintr-o strategie mai amplă de tip unionist, care îl implică pe Nicușor Dan, dornic să-și relanseze cariera.

Moderatorul emisiunii a observat că, de când Nicușor Dan a devenit președinte, Traian Băsescu și-a recuperat integral toate privilegiile pierdute. Acesta din urmă și-a recuperat și cetățenia moldovenească, care îi fusese luată de Igor Dodon.

Ionuț Cristache: Apropo de Băsescu, ai văzut știrea de săptămână asta? A trecut la și altele așa destul de repede, că pare că e un personaj secundar al scenei politice. Mi s-a părut interesantă. După ce Nicușor Dan a venit președinte și-a recâștigat absolut toate drepturile, că a luptat și el de partea bună a istoriei. Și-a recuperat casa, statutul, SPP-iștii, secretara și așa mai departe. Și săptămâna asta și-a recuperat cetățenia moldovenescă. E pe cai mari Băsescu. E într-o renaștere politică.

Bușcu: Băsescu a făcut un fel de culoar pentru acest Tomac care vine de nicăieri

Mai mult, faptul că emulul său Eugen Tomac, șef al partidului creat de fostul președinte, PMP, este unul dintre favoriții la funcția de premier, este un alt indiciu al apropierii dintre Cotroceni și Băsescu.

Ionuț Cristache: Îți mai aduc un argument. Omul lui, Tomac, e în cărți pentru funcția de premier. Crezi în coincidențe?

Doru Bușcu: Eu încerc să ghicesc aici un plan din categoria creativității lui Băsescu. E clar că Tomac nu intra niciodată acolo, fără să fie fost suflarea inspirațională a lui Băsescu. Ca dovadă, Băsescu a avut niște ieșiri în care l-a sprijinit pe Nicușor. A făcut un fel de culoar pentru acest Tomac care vine de nicăieri. Nicușor imediat după alegeri a început să călătorească în Republica Moldova. S-a întâlnit cu Maia Sandu mult mai des decât cu liderii occidentali. Și-a umplut agenda externă cu relații de proximitate cu Republica Moldova.

Calculul unionist al fostului președinte

Bușcu: Băsescu e și el un unionist, cel puțin declarativ. Și-a luat și cetățenie. Este cel care, ne amintim, a provocat la un moment dat un scandal, prin anii 2008-2009, cu Uniunea Europeană. A indignat câteva state de acolo pentru că a acordat cetățenie studenților moldoveni. Practic genera o migrație în Uniunea Europeană, o migrație neselectivă.

Cristache: Dar ăla a fost un calcul egoist, dar bun politic pentru el.

Bușcu: Da, dar în conflict cu niște sensibilități europene. Deci pe de o parte Băsescu e un unionist, pe de altă parte Nicușor frecventează relația cu Republica Moldova. Tomac, care e și el cu o origine dinspre frontierele estice (n.r. – Ucraina)… Putem ghici un soi de plan din ăsta politic, un fel de proiect de țară unionist. În care Nicușor să-și relanseze cariera pe baza unui plan care în principiu ar cere, ar propune, ar susține o unificare.

