Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Băsescu a renăscut. Bușcu: Omul lui, Tomac, e în cărți/Putem ghici un proiect unionist/Nicușor Dan să-și relanseze cariera cerând unificarea

Băsescu a renăscut. Bușcu: Omul lui, Tomac, e în cărți/Putem ghici un proiect unionist/Nicușor Dan să-și relanseze cariera cerând unificarea

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Revenirea spectaculoasă a lui Traian Băsescu la vârful politicii, după o lungă perioadă de umbră, a fost în prim-planul dialogului dintre jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, la emisiunea Ai Aflat! de joi. Propunerea apropiatului său, Eugen Tomac, ca premier ar face parte dintr-o strategie mai amplă de tip unionist, care îl implică pe Nicușor Dan, dornic să-și relanseze cariera.

Moderatorul emisiunii a observat că, de când Nicușor Dan a devenit președinte, Traian Băsescu și-a recuperat integral toate privilegiile pierdute. Acesta din urmă și-a recuperat și cetățenia moldovenească, care îi fusese luată de Igor Dodon.

Ionuț Cristache: Apropo de Băsescu, ai văzut știrea de săptămână asta? A trecut la și altele așa destul de repede, că pare că e un personaj secundar al scenei politice. Mi s-a părut interesantă. După ce Nicușor Dan a venit președinte și-a recâștigat absolut toate drepturile, că a luptat și el de partea bună a istoriei. Și-a recuperat casa, statutul, SPP-iștii, secretara și așa mai departe. Și săptămâna asta și-a recuperat cetățenia moldovenescă. E pe cai mari Băsescu. E într-o renaștere politică.

Bușcu: Băsescu a făcut un fel de culoar pentru acest Tomac care vine de nicăieri

Mai mult, faptul că emulul său Eugen Tomac, șef al partidului creat de fostul președinte, PMP, este unul dintre favoriții la funcția de premier, este un alt indiciu al apropierii dintre Cotroceni și Băsescu.

Ionuț Cristache: Îți mai aduc un argument. Omul lui, Tomac, e în cărți pentru funcția de premier. Crezi în coincidențe?

Doru Bușcu: Eu încerc să ghicesc aici un plan din categoria creativității lui Băsescu. E clar că Tomac nu intra niciodată acolo, fără să fie fost suflarea inspirațională a lui Băsescu. Ca dovadă, Băsescu a avut niște ieșiri în care l-a sprijinit pe Nicușor. A făcut un fel de culoar pentru acest Tomac care vine de nicăieri. Nicușor imediat după alegeri a început să călătorească în Republica Moldova. S-a întâlnit cu Maia Sandu mult mai des decât cu liderii occidentali. Și-a umplut agenda externă cu relații de proximitate cu Republica Moldova.

Calculul unionist al fostului președinte

Bușcu: Băsescu e și el un unionist, cel puțin declarativ. Și-a luat și cetățenie. Este cel care, ne amintim, a provocat la un moment dat un scandal, prin anii 2008-2009, cu Uniunea Europeană. A indignat câteva state de acolo pentru că a acordat cetățenie studenților moldoveni. Practic genera o migrație în Uniunea Europeană, o migrație neselectivă.

Cristache: Dar ăla a fost un calcul egoist, dar bun politic pentru el.

Bușcu: Da, dar în conflict cu niște sensibilități europene. Deci pe de o parte Băsescu e un unionist, pe de altă parte Nicușor frecventează relația cu Republica Moldova. Tomac, care e și el cu o origine dinspre frontierele estice (n.r. – Ucraina)… Putem ghici un soi de plan din ăsta politic, un fel de proiect de țară unionist. În care Nicușor să-și relanseze cariera pe baza unui plan care în principiu ar cere, ar propune, ar susține o unificare.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Doru Bușcu îl taxează pe Nicușor Dan pentru discursul haotic de la evenimentul privind dezinformarea: El însuși face o dezinformare/Nu femeile trebuie să poarte brățara, ci agresorul

România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Doru Bușcu îl taxează pe Nicușor Dan pentru discursul haotic de la evenimentul privind dezinformarea: El însuși face o dezinformare/Nu femeile trebuie să poarte brățara, ci agresorul
16:10
Doru Bușcu îl taxează pe Nicușor Dan pentru discursul haotic de la evenimentul privind dezinformarea: El însuși face o dezinformare/Nu femeile trebuie să poarte brățara, ci agresorul
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 mai, de la ora 15.00
16:09
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 mai, de la ora 15.00
EXCLUSIV Doru Bușcu demontează varianta unui premier tehnocrat: E o glumă/Nici Nicușor Dan, nici PSD nu au un plan
15:38
Doru Bușcu demontează varianta unui premier tehnocrat: E o glumă/Nici Nicușor Dan, nici PSD nu au un plan
EXCLUSIV SUA și-au pierdut statutul de jandarm mondial. Ștefan Popescu: Nu mai au capacitatea industrială să susțină un conflict de mare intensitate
12:01
SUA și-au pierdut statutul de jandarm mondial. Ștefan Popescu: Nu mai au capacitatea industrială să susțină un conflict de mare intensitate
EXCLUSIV Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
18:27
Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
EXCLUSIV SUA ținute în șah. Ștefan Popescu: Iranul este o putere tehnologică și științifică de prim rang/Primul adversar de talie pentru americani
17:26
SUA ținute în șah. Ștefan Popescu: Iranul este o putere tehnologică și științifică de prim rang/Primul adversar de talie pentru americani
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ceva ciudat s-a întâmplat cu Pământul în 2010, iar oamenii de știință tot nu înțeleg ce a fost

Cele mai noi

Trimite acest link pe