Jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a fost invitat la emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, unde a comentat relațiile de putere din zona politică, în acest sens aducându-i în discuție pe Eugen Tomac și premierul demis Ilie Bolojan. Cunoscutul gazetar a menționat și apropierea dintre Eugen Tomac și Mirabela Grădinaru, context care ar putea explica preferința președintelui țării pentru europarlamentarul născut în Ucraina.

Liderul PMP, care este și consilier prezidențial, este în cărți ca viitor premier, fiind preferat de Nicușor Dan în această funcție, potrivit surselor din mediul politic.

Prietenul Primei Doamne, posibil premier

Ion Cristoiu: Nici nu știu dacă va fi premier. Deși cred că va fi, că e prietenul Primei doamne.

Ionuț Cristache: Stați, domne, iar prostia asta cu prima doamnă. Care primă doamnă? Concubina.

Cristoiu: Nu îmi place termenul. Concubină-i peiorativ. Tovarășa de viață.

Cristache:Femeia asta e în condiția pe care o ține Nicușor Dan, să ne înțelegem. Nu noi. Eu nu pot să joc în filmul ipocriziei, că nu e, că nu… A, vrei să-i dai un statut oficial, dă-i-l nene și lasă-ne-n pace.

Cristoiu: Păi nu vrea ea.

Cristache: A, bun. Eu cred că nu vor din cauza declarațiilor de avere.

Cristoiu: Ne ne. Eu nu m-aș mărita cu el. Păi nu vreau. De ce să fie soția lui ăla?

Cristache: Cum, doamne? Uite, Prima doamnă. alea alea..

De ce preferă Mirabela Grădinaru statutul de tovarășă de viață

Cristoiu: În viziunea ei, soție e așa. Tovarășă de viață e altceva. Krupskaia (n.r. – soția lui Lenin) era tovarășă de viață. Păi ori suntem occidentali, ori suntem sovietici.

Cristoiu: Păi și occidental e, acolo. Lenin era chiar occidental, chiar avea o gândire.

Cristache: Era internaționalist.Nu, de fapt, Stalin era mai internaționalist.

Cristoiu: Nu, Stalin era naționalist. De-aia nu-l suporta. Lenin era mai internaționalist. Ce se întâmplă? În timp ce Stalin nu a fost niciodată în străinătate, totuși… Hai să-l luăm pe Lenin. Era la Londra, la Zurich. Adică Lenin avea… Uite, acum mi-ați dat o idee genială. Avea totuși scoala occidentelui. Păi Stalin nu există nicăieri.

Cristache: Da. Ziceți cu Tomac. Viitorul premier?

Cristoiu: Nu, eu cred că…

Cristache: Dar înțelegeți rațiunea pentru care se vehiculează numele lui Tomac? Eu nu înțeleg.

