Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cine e Tomac? Cristoiu, adevărul despre presupusul viitor premier: „Prietenul Mirabelei Grădinaru”

Cine e Tomac? Cristoiu, adevărul despre presupusul viitor premier: „Prietenul Mirabelei Grădinaru”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a fost invitat la emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, unde a comentat relațiile de putere din zona politică, în acest sens aducându-i în discuție pe Eugen Tomac și premierul demis Ilie Bolojan. Cunoscutul gazetar a menționat și apropierea dintre Eugen Tomac și Mirabela Grădinaru, context care ar putea explica preferința președintelui țării pentru europarlamentarul născut în Ucraina.

Liderul PMP, care este și consilier prezidențial, este în cărți ca viitor premier, fiind preferat de Nicușor Dan în această funcție, potrivit surselor din mediul politic.

Prietenul Primei Doamne, posibil premier

Ion Cristoiu: Nici nu știu dacă va fi premier. Deși cred că va fi, că e prietenul Primei doamne. 

Mirabela Grădinaru la evenimentul de 1 iunie de la Cotroceni. Foto: Gândul

Ionuț Cristache: Stați, domne, iar prostia asta cu prima doamnă. Care primă doamnă? Concubina.

Cristoiu: Nu îmi place termenul. Concubină-i peiorativ. Tovarășa de viață. 

Cristache:Femeia asta e în condiția pe care o ține Nicușor Dan, să ne înțelegem. Nu noi. Eu nu pot să joc în filmul ipocriziei, că nu e, că nu… A, vrei să-i dai un statut oficial, dă-i-l nene și lasă-ne-n pace. 

Cristoiu: Păi nu vrea ea. 

Cristache: A, bun. Eu cred că nu vor din cauza declarațiilor de avere.

Cristoiu: Ne ne. Eu nu m-aș mărita cu el. Păi nu vreau. De ce să fie soția lui ăla?

Cristache: Cum, doamne? Uite, Prima doamnă. alea alea..

De ce preferă Mirabela Grădinaru statutul de tovarășă de viață

Cristoiu: În viziunea ei, soție e așa. Tovarășă de viață e altceva. Krupskaia (n.r. – soția lui Lenin) era tovarășă de viață. Păi ori suntem occidentali, ori suntem sovietici. 

Cristoiu: Păi și occidental e,  acolo. Lenin era chiar occidental, chiar avea o gândire. 

Cristache: Era internaționalist.Nu, de fapt, Stalin era mai internaționalist.

Cristoiu: Nu, Stalin era naționalist. De-aia nu-l suporta. Lenin era mai internaționalist. Ce se întâmplă? În timp ce Stalin nu a fost niciodată în străinătate, totuși… Hai să-l luăm pe Lenin. Era la Londra, la Zurich. Adică Lenin avea… Uite, acum mi-ați dat o idee genială. Avea totuși scoala occidentelui. Păi Stalin nu există nicăieri. 

Cristache: Da. Ziceți cu Tomac. Viitorul premier?

Cristoiu: Nu, eu cred că…

Cristache: Dar înțelegeți rațiunea pentru care se vehiculează numele lui Tomac? Eu nu înțeleg.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Soacra, soția și cumnata lui Eugen Tomac, implicate într-un dosar cu fonduri PNRR. Ce suspiciuni arată contractele din familia posibilului premier

Cristoiu cere schimbarea lui Nicușor Dan: Președintele e un risc național

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1 milion de dolari la fiecare tragere: Ce este sistemul MADIS
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
LIFESTYLE Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
11:39
Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
SĂNĂTATE Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
11:19
Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
11:16
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
CONTROVERSĂ Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
11:10
Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
11:00
Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
TEHNOLOGIE Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
10:57
Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi

Cele mai noi

Trimite acest link pe