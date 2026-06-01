Prima pagină » Actualitate » Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”

Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”

Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”
Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Traian Băsescu este de părere că desemnarea unui premier „neangajat politic” este „o copilărie”. În opinia fostului președinte, Nicușor Dan ar trebui să grăbească procesul de numire a unui nou șef de Guvern.

Potrivit acestuia, numai un premier desemnat oficial poate declanșa negocieri pentru obținerea unei majorități parlamentare.

Băsescu: „Nu poţi să ştii cine are majoritate”

„Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat al guvernului, pentru că doar poţi presupune că ai o majoritate până când ajungi la vot în Parlament. Nu poţi să ştii cine are majoritate până nu se votează în Parlament”, a declarat Traian Băsescu, duminică, 31 mai.

Fostul președinte este convins că există o mare diferență între o majoritate negociată de un premier desemnat și situația în care se cere partidelor să vină la Cotroceni cu o majoritate deja formată:

„Şi e una când această majoritate este negociată de un premier desemnat şi el are credibilitatea să negocieze o majoritate şi alta când spui: «Nu veni la Cotroceni fără majoritate!»”.

Pentru Traian Băsescu, „este o copilărie ca, într-o situaţie cum e România, să desemnezi un premier neangajat politic”.

Cine are șanse să conducă Guvernul României

Mai departe, Băsescu a precizat că PSD are cele mai mari șanse să formeze o majoritate parlamentară – „PSD poate face majoritate, PNL nu poate”.

„Dar, PSD are capacitatea de a negocia majorităţi în Parlament. Ştiu să facă asta de când s-au înfiinţat. Ştiu să-şi creeze majorităţi, mai mult sau mai puţin transparente, când au nevoie de voturi, le au acolo”, a punctat fostul președinte.

În ceea ce privește o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan, Băsescu nu crede că această variantă ar fi corectă din punct de vedere constituțional.

„Adică, nu poţi, după ce Parlamentul a dat un vot şi Guvernul a căzut, să spui «votează-mă!». Adică, discreditezi şi Parlamentul! Probabil, soluţia corectă politic ar fi ca Bolojan să-şi reia funcţia de la Senat”, a conchis Traian Băsescu.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari și a dus la căderea Guvernului Bolojan. Nici până în prezent șeful statului nu a venit cu o soluție la actuala criză politică din țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană

Ion Cristoiu: „Pentru că Nicușor Dan are năravul tărăgănării, trebuie introduse în Constituție, pentru președinte, date precise”

Băsescu a renăscut. Bușcu: „Omul lui, Tomac, e în cărți. Nicușor Dan să-și relanseze cariera cerând unificarea”

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Mai bine să fii o bucată de jad spart decât o bucată de…” Lecții despre integritate, onoare și respect de sine
09:30
Proverbul chinezesc al zilei: „Mai bine să fii o bucată de jad spart decât o bucată de…” Lecții despre integritate, onoare și respect de sine
AFACERI Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, s-au decis: renunță la afacerea din Moldova. Ce i-a determinat să se retragă
08:59
Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, s-au decis: renunță la afacerea din Moldova. Ce i-a determinat să se retragă
APĂRARE Dezvăluiri care zguduie Ministerul Apărării. Un general acuză: în 2018, Armata Română a refuzat să cumpere radare antidronă
08:13
Dezvăluiri care zguduie Ministerul Apărării. Un general acuză: în 2018, Armata Română a refuzat să cumpere radare antidronă
IMPRESIONANT Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci. Neașteptatul gest a avut loc la gala organizată pentru „Zeița de la Montreal”
07:43
Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci. Neașteptatul gest a avut loc la gala organizată pentru „Zeița de la Montreal”
METEO Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
07:32
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Un fost pușcaș marin din SUA care a luptat în Ucraina lansează un avertisment pentru NATO: „O companie ucraineană ar învinge una americană”
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Astăzi se împlinsc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. „Oamenii se schimbă astfel încât tu să poţi învăţa să renunţi la ei”
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Telescopul Webb a dezvăluit o planetă arsă de steaua sa
FLASH NEWS Criză la vârful puterii în Iran: președintele Masoud Pezeshkian și-ar fi depus demisia reclamând pierderea puterii în fața Gărzii Revoluționare
09:44
Criză la vârful puterii în Iran: președintele Masoud Pezeshkian și-ar fi depus demisia reclamând pierderea puterii în fața Gărzii Revoluționare
RĂZBOI Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu, în plin armistițiu: Iranul a atacat o bază militară a SUA, ca răspuns la loviturile americane din Golf
09:08
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu, în plin armistițiu: Iranul a atacat o bază militară a SUA, ca răspuns la loviturile americane din Golf
HOROSCOP Care e cel mai mare păcat comis de fiecare zodie în parte, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Care este cea mai păcătoasă zodie din horoscop
08:30
Care e cel mai mare păcat comis de fiecare zodie în parte, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Care este cea mai păcătoasă zodie din horoscop
APĂRARE Zelenski cere urgent SUA mai multe rachete antibalistice, după ce Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei: „Avem un deficit major”
08:28
Zelenski cere urgent SUA mai multe rachete antibalistice, după ce Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei: „Avem un deficit major”
SPORT Haos pe străzile din Parisului după ce PSG a câștigat trofeul Champions League: un mort și 780 de arestări în Franța
08:07
Haos pe străzile din Parisului după ce PSG a câștigat trofeul Champions League: un mort și 780 de arestări în Franța
UTILE Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama
08:00
Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama

Cele mai noi

Trimite acest link pe