Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”

Traian Băsescu este de părere că desemnarea unui premier „neangajat politic” este „o copilărie”. În opinia fostului președinte, Nicușor Dan ar trebui să grăbească procesul de numire a unui nou șef de Guvern.

Potrivit acestuia, numai un premier desemnat oficial poate declanșa negocieri pentru obținerea unei majorități parlamentare.

Băsescu: „Nu poţi să ştii cine are majoritate”

„Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat al guvernului, pentru că doar poţi presupune că ai o majoritate până când ajungi la vot în Parlament. Nu poţi să ştii cine are majoritate până nu se votează în Parlament”, a declarat Traian Băsescu, duminică, 31 mai.

Fostul președinte este convins că există o mare diferență între o majoritate negociată de un premier desemnat și situația în care se cere partidelor să vină la Cotroceni cu o majoritate deja formată:

„Şi e una când această majoritate este negociată de un premier desemnat şi el are credibilitatea să negocieze o majoritate şi alta când spui: «Nu veni la Cotroceni fără majoritate!»”.

Pentru Traian Băsescu, „este o copilărie ca, într-o situaţie cum e România, să desemnezi un premier neangajat politic”.

Cine are șanse să conducă Guvernul României

Mai departe, Băsescu a precizat că PSD are cele mai mari șanse să formeze o majoritate parlamentară – „PSD poate face majoritate, PNL nu poate”.

„Dar, PSD are capacitatea de a negocia majorităţi în Parlament. Ştiu să facă asta de când s-au înfiinţat. Ştiu să-şi creeze majorităţi, mai mult sau mai puţin transparente, când au nevoie de voturi, le au acolo”, a punctat fostul președinte.

În ceea ce privește o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan, Băsescu nu crede că această variantă ar fi corectă din punct de vedere constituțional.

„Adică, nu poţi, după ce Parlamentul a dat un vot şi Guvernul a căzut, să spui «votează-mă!». Adică, discreditezi şi Parlamentul! Probabil, soluţia corectă politic ar fi ca Bolojan să-şi reia funcţia de la Senat”, a conchis Traian Băsescu.

Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari și a dus la căderea Guvernului Bolojan. Nici până în prezent șeful statului nu a venit cu o soluție la actuala criză politică din țară.

