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Ciocnirea titanilor. Polonia și Germania luptă umăr la umăr pentru a-și construi cea mai redutabilă armată din Europa. „Record mondial absolut”

Ciocnirea titanilor. Polonia și Germania luptă umăr la umăr pentru a-și construi cea mai redutabilă armată din Europa. „Record mondial absolut”
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Polonia și Germania fac pregătiri accelerate și exorbitante ca valoare financiară și rivalizează pentru titlul de cea mai puternică armată din Europa. Cele două țări au rațiuni și mecanisme diferite pentru nevoia de a-și consolida o forță militară redutabilă. Polonia, localizată pe flancul estic al NATO, a suferit una dintre cele mai rapide modernizări armate din Europa de la lansarea invaziei Federației Ruse în Ucraina, în 2022. Germania visează de ceva vreme să devină cea mai redutabilă forță militară din Uniunea Europeană. 

  • Polonia a semnat un mega-contract record care include 29 de contracte în valoare de 18,4 miliarde de euro într-o singură zi, descrisă de ministrul polonez al Apărării ca un “record mondial absolut”.
  • Mutarea semnificativă a venit în contextul în care Varșovia își consolidează forțele sale militare sub umbrela programului UE de înarmare SAFE, fiind urmată la mare distanță de România.
  • Motivația Poloniei este evidentă: nevoia de securizare în fața unei posibile invazii a Federației Ruse, dat fiind că este la graniță cu aceasta.
  • Pe de altă parte, Germania și-a propus să construiască cea mai puternică armată convențională din Uniunea Europeană.
  • Obiectivul ei de supremație militară s-a accentuat odată cu decizia recentă a președintelui Donald Trump de a-și retrage trupele din Germania și cu reorientarea Pentagonului în materie de politică externă și desprindere de NATO.
  • Însă, spre deosebire de polonezi, nemții nu au recurs la programul de înarmare al UE, SAFE, ci pompează sume de ordinul sutelor de miliarde de euro din bugetul de stat.

„Record mondial absolut”. Polonia a semnat contracte de armament în valoare de 18,4 miliarde de euro într-o singură zi 

Contractele, semnate preponderent cu fabricanți polonezi, acoperă o gamă largă de sisteme de armament de ultimă generație, inclusiv vehicule de luptă de infanterie 146 Borsuk și vehicule de susținere pentru obuziere autopropulsate K9PL. Lista mai include vehicule cu explozive, vehicule de comandă și vehicule de comunicații pentru sistemul de artilerie cu rachete Homar-K.

Polonia vrea să aibă cea mai puternică armată terestră din Europa

Polonia vrea să aibă cea mai puternică armată terestră din Europa / Sursa FOTO: wikimedia.org

Potrivit ministrului polonez al Apărării, Wladyslaw Kosinika-Kamysz, “este, în mod absolut, cea mai importantă zi în construirea capabilităților pentru Forțele Armate Poloneze și independența industriei de apărare poloneze”.

“Niciodată înainte în istoria modernizării forțelor armate poloneze nu am semnat 29 de contracte în valoare de 78 miliarde de złoți într-o singură zi. Este un record mondial absolut. Este o zi care schimbă realitatea”, a completat Kosinika-Kamysz.

Armata poloneză. Foto: Ministerul Apărării din Polonia

Armata poloneză. Foto: Ministerul Apărării din Polonia

Contractele au fost semnate cu mai multe companii poloneze, inclusiv Huta Stalowa Wola, o subsidiară a Polish Armaments Group (PGZ) deținută de stat. Ea urmează să primească cea mai mare parte a pachetului, potrivit tvpworld.com.

Pe de altă parte, Rosomak S.A., un producător de armament din Siemianowice Śląskie, în sudul Poloniei, a semnat contracte separate pentru 48 de vehicule, Inclusiv 30 de vehicule de evacuare medicală și 18 vehicule de comandă. În final, acordurile de înarmare vor atinge aproape 44 miliarde de euro. O sumă fabuloasă dedicată de țara vecină înzestrării propriei armate.

În plus, polonezii au primit un ajutor nesperat de la Donald Trump.

Liderul american a anunțat trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia, în vreme ce i-a retras din Germania. „L-am susținut cu mândrie pe Nawrocki”, a punctat Trump.

Nawrocki nu a reușit să oprească prin veto programul gigant de înarmare

Karol Nawrocki. Foto: Beata Zawrzel / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Preşedintele conservator Karol Nawrocki şi opoziţia s-au opus vehement proiectului, destabilizându-l pe premierul Donald Tusk. Foarte apropiat de politicile de la Bruxelles, progresistul s-a declarat inițial bulversat de decizia președintelui Poloniei. ”Ar fi o greşeală de neiertat”, a declarat Tusk, care a avertizat că lucrează la un plan B pentru a trece legea.

Un program ”necinstit”, a replicat preşedintele polonez, afiliat opoziţiei conservatoare şi naţionaliste. Nawrocki a refuzat adoptarea unui credit-gigant pe 45 de ani, așa cum a făcut România. Totuși, șeful Executivului a avut câștig de cauză.

Germania face eforturi uriașe de reînarmare, dar în afara SAFE

  • La rândul său, Berlinul mizează pe aceeași carte a înarmării și și-a asumat un angajament total în acest sens, scrie Foreign Policy.
  • Încă de anul trecut, cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască în Germania, a cărei armată a fost neglijată ani de zile, cea mai puternică armată din Europa. Pentru a realiza această ambiție, guvernul s-a concentrat, într-o primă fază, să mărească numărul soldaților prin atragerea de voluntari, nota CNN. 

Armata germană. FOTO – Caracter ilustrativ

Astfel, prin noile reforme, Germania vrea să-și crească efectivele de la 180.000 de soldați la 260.000 de soldați – plus încă 200.000 de rezerviști. Termenul pentru atingerea acestei ținte este anul 2035.

  • În prima fază, efortul se va concentra pe înrolarea voluntară, cu stimulente mai mari pentru cei care se înscriu, inclusiv un salariu lunar de pornire de 2.600 de euro. Salariul este mai mare cu 450 de euro față de cel primit în prezent.
  • Măsurile vin tot în contextul amenințării percepute din partea Rusiei, ca la polonezi, dar și al unei schimbări semnificative în politica externă a SUA, mai scrie CNN.

Merz, încurajat de Trump

Friedrich Merz a adoptat o abordare precaută în privința deciziei critice a președintelui american Donald Trump de a-și retrage cei 5.000 de soldați de la bazele germane. Decizia vizează și anularea unui plan extins de dezvoltare de rachete cu rază lungă de acțiune. Rachete de care Germania are nevoie cu disperare pentru a face față unui eventual atac al Rusiei.

Trump i-a dat undă verde lui Merz pentru cea mai puternică armată convențională din Europa. Foto: Mediafax

În final, a pus punctul pe i. La un eveniment din regiunea sa natală Sauerland, Merz a ignorat scenariul oficial. A părut chiar să critice Statele Unite din cauza eșecului său în războiul din Iran. Cancelarul a lăsat să se înțeleagă că a facilitat în mod eficient  operațiunile americane de la baza aeriană Ramstein.

Cancelarul Germaniei Friedrich Merz FOTO: Mediafax

Cancelarul Germaniei Friedrich Merz FOTO: Mediafax

Strategia Germanei vine în contextul în care administrația Trump a avertizat repetat Europa că trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate, iar războiul Rusiei din Ucraina continuă. În plus, experții din regiune sugerează că există riscul ca Moscova să invadeze un stat membru NATO.

Fonduri de sute de miliarde de euro pentru cea mai puternică armată convențională a Europei

Eforturile lui Merz sprijină direct dorința președintelui SUA de a diminua semnificativ implicarea militară a țării sale atât în Europa, cât și în cadrul NATO. Iar Merz este indiscutabil o parte a soluției.

Cancelarul s-a angajat să reînarmeze țara cu fonduri de sute de miliarde de euro. Astfel, în destul de scurt timp, Germania va deveni cea mai solidă armată convențională din Europa, în ciuda opoziției pacifiștilor germani și a îngrijorări UE că cea mai mare economie a ei se transformă într-o superputere militară, mai scrie Foreign Policy.

De adăugat faptul că Germania s-a angajat, de asemenea, să îndeplinească anticipat noile ținte defensive ale NATO, cu ani înainte de Regatul Unit și Franța.

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