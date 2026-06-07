Polonia și Germania fac pregătiri accelerate și exorbitante ca valoare financiară și rivalizează pentru titlul de cea mai puternică armată din Europa. Cele două țări au rațiuni și mecanisme diferite pentru nevoia de a-și consolida o forță militară redutabilă. Polonia, localizată pe flancul estic al NATO, a suferit una dintre cele mai rapide modernizări armate din Europa de la lansarea invaziei Federației Ruse în Ucraina, în 2022. Germania visează de ceva vreme să devină cea mai redutabilă forță militară din Uniunea Europeană.

ci pompează sume de ordinul sutelor de miliarde de euro din bugetul de stat.

Contractele, semnate preponderent cu fabricanți polonezi, acoperă o gamă largă de sisteme de armament de ultimă generație, inclusiv vehicule de luptă de infanterie 146 Borsuk și vehicule de susținere pentru obuziere autopropulsate K9PL. Lista mai include vehicule cu explozive, vehicule de comandă și vehicule de comunicații pentru sistemul de artilerie cu rachete Homar-K.

Potrivit ministrului polonez al Apărării, Wladyslaw Kosinika-Kamysz, “este, în mod absolut, cea mai importantă zi în construirea capabilităților pentru Forțele Armate Poloneze și independența industriei de apărare poloneze”.

“Niciodată înainte în istoria modernizării forțelor armate poloneze nu am semnat 29 de contracte în valoare de 78 miliarde de złoți într-o singură zi. Este un record mondial absolut. Este o zi care schimbă realitatea”, a completat Kosinika-Kamysz.

Contractele au fost semnate cu mai multe companii poloneze, inclusiv Huta Stalowa Wola, o subsidiară a Polish Armaments Group (PGZ) deținută de stat. Ea urmează să primească cea mai mare parte a pachetului, potrivit tvpworld.com.

Pe de altă parte, Rosomak S.A., un producător de armament din Siemianowice Śląskie, în sudul Poloniei, a semnat contracte separate pentru 48 de vehicule, Inclusiv 30 de vehicule de evacuare medicală și 18 vehicule de comandă. În final, acordurile de înarmare vor atinge aproape 44 miliarde de euro. O sumă fabuloasă dedicată de țara vecină înzestrării propriei armate.

În plus, polonezii au primit un ajutor nesperat de la Donald Trump.

Liderul american a anunțat trimiterea a 5.000 de soldați americani în Polonia, în vreme ce i-a retras din Germania. „L-am susținut cu mândrie pe Nawrocki”, a punctat Trump.

Nawrocki nu a reușit să oprească prin veto programul gigant de înarmare

Preşedintele conservator Karol Nawrocki şi opoziţia s-au opus vehement proiectului, destabilizându-l pe premierul Donald Tusk. Foarte apropiat de politicile de la Bruxelles, progresistul s-a declarat inițial bulversat de decizia președintelui Poloniei. ”Ar fi o greşeală de neiertat”, a declarat Tusk, care a avertizat că lucrează la un plan B pentru a trece legea.

Un program ”necinstit”, a replicat preşedintele polonez, afiliat opoziţiei conservatoare şi naţionaliste. Nawrocki a refuzat adoptarea unui credit-gigant pe 45 de ani, așa cum a făcut România. Totuși, șeful Executivului a avut câștig de cauză.