Polonia și România, țările care iau cei mai mulți bani prin SAFE. Polonia bagă miliarde în industria sa, România în cea a Germaniei și a Franței

Polonia a marcat vineri o premieră europeană și a devenit primul stat membru al Uniunii Europene care a semnat oficial acordul de împrumut în cadrul programului Safe. Varșovia va beneficia de 43,7 miliarde de euro din cele 150 de miliarde alocate de Bruxelles, devenind astfel statul care primește cea mai mare alocare unică.
După semnarea împrumutului, Polonia a primit un avans de 15% (aproximativ 6,5 miliarde de euro). Toți banii pe care polonezii i-au primit trebuie cheltuiți până în anul 2030 pentru apărarea aeriană, sistemele anti-drone, artilerie, muniție și fortificația frontierei Scutului Estic, cu aproximativ 89% din bani direcționați către industria de apărare poloneză.
Banii alocați de Uniunea Europeană sunt sub formă de împrumut și au o rată a dobânzii de 3,17% și o perioadă de rambursare extinsă până în anul 2070.
Premierul Donald Tusk a descris semnarea acestui acord ca fiind un moment definitoriu, iar Polonia va stabili astfel direcția pentru Europa în ceea ce privește securitatea și apărarea în fața amenințărilor rusești. Acordul a fost finalizat de guvernul Tusk în ciuda disputelor politice interne, după ce președintele Karol Nawrocki s-a opus inițial legislației necesare.
România primește o alocare totală de 16,68 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană după Polonia. Guvernul României a aprobat semnarea oficială a acordului de împrumut pe 5 mai.
Potrivit MApN, banii vor fi alocați pe trei piloni principali. 9,53 miliarde de euro vor merge către 21 de proiecte, inclusiv pentru vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană, drone și nave de patrulare. 4,2 miliarde de euro vor fi folosiți pentru proiecte rutiere cu utilitate civilă și militară, precum segmente din autostrăzile A7 și A8, care duc spre Ucraina și Republica Moldova. Restul de 2,8 miliarde de euro merg către instituțiile de ordine publică, protecție civilă și reziliența infrastructurii.
În timp ce Polonia folosește banii din programul SAFE pentru a investii în propria industrie de apărare, România folosește o parte din banii primiți de la Uniunea Euroepană pentru a achiziționa echipamente din Germania și Franța. Din cele 21 de proiecte ale Ministerului Apărării Naționale, 10 sunt achiziții în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale statului român, a spus Radu Miruță pe 26 ianuarie.
”Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naționale, care totalizează 9,53 miliarde de euro. Dintre cele 21 de proiecte, 10 sunt cu achiziții în comun cu alte state, 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român”, a subliniat ministrul apărării naționale Radu Miruță
Potrivit comunicatului MApN, proiectele SAFE ale Ministerului incluse în Planul național de dezvoltare a industriei europene de apărare au fost evaluate favorabil de către Comisia Europeană și transmise Consiliului European, cu propunerea de aprobare a finanțării. Aceste sunt grupate pe trei categorii:
