Prima pagină » Știri externe » Polonia și România, țările care iau cei mai mulți bani prin SAFE. Polonia bagă miliarde în industria sa, România în cea a Germaniei și a Franței

Polonia a marcat vineri o premieră europeană și a devenit primul stat membru al Uniunii Europene care a semnat oficial acordul de împrumut în cadrul programului Safe. Varșovia va beneficia de 43,7 miliarde de euro din cele 150 de miliarde alocate de Bruxelles, devenind astfel statul care primește cea mai mare alocare unică.

După semnarea împrumutului, Polonia a primit un avans de 15% (aproximativ 6,5 miliarde de euro). Toți banii pe care polonezii i-au primit trebuie cheltuiți până în anul 2030 pentru apărarea aeriană, sistemele anti-drone, artilerie, muniție și fortificația frontierei Scutului Estic, cu aproximativ 89% din bani direcționați către industria de apărare poloneză.

Banii alocați de Uniunea Europeană sunt sub formă de împrumut și au o rată a dobânzii de 3,17% și o perioadă de rambursare extinsă până în anul 2070.

Premierul Donald Tusk a descris semnarea acestui acord ca fiind un moment definitoriu, iar Polonia va stabili astfel direcția pentru Europa în ceea ce privește securitatea și apărarea în fața amenințărilor rusești. Acordul a fost finalizat de guvernul Tusk în ciuda disputelor politice interne, după ce președintele Karol Nawrocki s-a opus inițial legislației necesare.

România primește a doua cea mai mare sumă din UE din programul SAFE

România primește o alocare totală de 16,68 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare sumă din Uniunea Europeană după Polonia. Guvernul României a aprobat semnarea oficială a acordului de împrumut pe 5 mai.

Potrivit MApN, banii vor fi alocați pe trei piloni principali. 9,53 miliarde de euro vor merge către 21 de proiecte, inclusiv pentru vehicule blindate, sisteme de apărare aeriană, drone și nave de patrulare. 4,2 miliarde de euro vor fi folosiți pentru proiecte rutiere cu utilitate civilă și militară, precum segmente din autostrăzile A7 și A8, care duc spre Ucraina și Republica Moldova. Restul de 2,8 miliarde de euro merg către instituțiile de ordine publică, protecție civilă și reziliența infrastructurii.

România preferă să cumpere din străinătate decât să investească în propria industrie de apărare

În timp ce Polonia folosește banii din programul SAFE pentru a investii în propria industrie de apărare, România folosește o parte din banii primiți de la Uniunea Euroepană pentru a achiziționa echipamente din Germania și Franța. Din cele 21 de proiecte ale Ministerului Apărării Naționale, 10 sunt achiziții în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale statului român, a spus Radu Miruță pe 26 ianuarie.

”Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naționale, care totalizează 9,53 miliarde de euro. Dintre cele 21 de proiecte, 10 sunt cu achiziții în comun cu alte state, 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român”, a subliniat ministrul apărării naționale Radu Miruță

Potrivit comunicatului MApN, proiectele SAFE ale Ministerului incluse în Planul național de dezvoltare a industriei europene de apărare au fost evaluate favorabil de către Comisia Europeană și transmise Consiliului European, cu propunerea de aprobare a finanțării. Aceste sunt grupate pe trei categorii:

  1. două proiecte inițiate de MApN, cu contracte aflate în derulare, care vor fi deschise până la finalul lunii mai către partenerii și aliații europeni:
  2. Platforme de transport auto multifuncționale;
  3. Sisteme aeriene fără pilot din clasa 1- mini-UAS;
  4. un număr de 9 proiecte vor fi inițiate de MApN, în calitate de autoritate contractantă, ale căror contracte de achiziții vor fi semnate și deschise până la finalul luni mai către partenerii și aliații europeni, inclusiv către Ucraina și Republica Moldova;
  5. un număr de 10 proiecte vor derulate în comun cu state partenere, iar aici avem deja un acord în derulare, cel pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană portabile (MANPAD) în cadrul inițiativei European Joint Acquisition pentru sisteme MANPAD MISTRAL 3, proiect care va beneficia și de o finanțare din fonduri UE nerambursabile.

