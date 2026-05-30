Polonia vrea să fie SAFE și pune bazele celei mai mari armate din Europa. 300.000 soldați profesioniști, 200.000 rezerviști. „Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24”

Un produs secundar inevitabil al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în al cincilea an, este efortul de reînarmare al NATO. Polonia, care are o graniță de 230 de kilometri cu Rusia, se află în fruntea acestor mutări militare „cu bătaie lungă”. În data de 6 mai, viceprim-ministrul polonez și ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a transmis un mesaj ferm la Conferința Industriei de Apărare „Defense24 Days” de la Varșovia.

„Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Până în 2030, Polonia va avea cea mai puternică și mai mare armată din Europa – cea mai bine organizată și echipată”, a spus acesta.

Kosiniak-Kamysz a mai explicat: „Bugetul apărării ajunge astăzi la 200 de miliarde de zloți (54,74 miliarde de dolari). Obiectivul strategic al Ministerului Apărării este de a crește numărul soldaților din armată la 500 de mii, inclusiv 300 de mii de soldați profesioniști și 200 de mii de rezerviști”.

El a adăugat că este nevoie de o „apărare totală, universală”

Polonia, cu un pas înaintea altor membri NATO

Kosiniak-Kamysz a subliniat că Polonia are nevoie de dezvoltarea dinamică a industriei sale de armament. Este nevoie inclusiv transferul producției, cum ar fi sistemul de apărare aeriană Patriot, din Statele Unite, se arată într-o analiză publicată de Jameston Foundation.

Conform acordului de finanțare Security for Europe (SAFE), Agenția Poloneză pentru Armament va semna aproape 40 de contracte noi până la sfârșitul lunii mai.

Acest efort este facilitat de acordul de împrumut SAFE al Poloniei.

Polonia și Comisia Europeană au semnat un acord.

Polonia va primi împrumuturi în valoare de aproape 43,7 miliarde de euro (50,9 miliarde de dolari) pentru armată și industria de armament.

În termeni monetari, Polonia a fost înaintea membrilor NATO, precum Statele Unite, Regatul Unit, Germania și Franța.

În doar cinci ani, cheltuielile poloneze pentru apărare s-au cvadruplat

Împrumutul SAFE nu a fost lipsit de tensiuni de ultim moment. Președintele Karol Nawrocki a anunțat că nu va semna legea de implementare a programului de împrumuturi pentru apărare SAFE al Uniunii Europene.

În aceeași zi, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că guvernul va adopta o rezoluție pe baza căreia va fi implementat programul Forțelor Armate Poloneze.

„Va fi mai dificil, dar vom continua; veto-ul președintelui asupra proiectului de lege de implementare a programului SAFE nu ne va opri”, spunea Donald Tusk.

Veto-ul a fost anulat, iar programul SAFE a fost adoptat în consecință.

În doar cinci ani, cheltuielile poloneze pentru apărare s-au cvadruplat. De la 13,6 miliarde de dolari (50 de miliarde de zloți) s-a ajuns la peste 54,6 miliarde de dolari (200 de miliarde de zloți) pe an.

Achizițiile de armament din SUA includ un contract bilateral din septembrie 2023. Vor fi achiziționate a 486 de lansatoare multiple de rachete ușoare M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Astfel, Polonia unul dintre cei mai mari operatori HIMARS din lume, se mai arată în această analiză.

Ucraina are în funcțiune 39 de lansatoare HIMARS. Acestea lansează rachete M30/31 de 227 milimetri ghidate prin GPS până la o distanță de 57 de mile, pe care Rusia le-a considerat dificil de distrus.

Polonia a achiziționat anterior aproximativ 100 de elicoptere AH-64E Apache din SUA. Au mai fost cumpărate:

366 de tancuri M1A2 Abrams

32 de avioane de vânătoare F-35A

Două baterii Patriot

Un sistem de control al apărării aeriene

Armata poloneză mai păstrează echipamente din epoca sovietică

„Planul pentru modernizarea tehnică a Forțelor Armate Poloneze până în 2026” prevede achiziționarea a 32 de avioane de vânătoare de a cincea generație.

„Aeronava multifuncțională de a cincea generație este necesară. Va consolida flota actuală. Suntem hotărâți să înlocuim aeronavele post-sovietice, care nu reprezintă valoare militară”, a spus Mariusz Blaszczak, ministru al Apărării în 2019.

Forțele Aeriene Poloneze (Siły Powietrzne) întrețin în prezent aproximativ o duzină de avioane sovietice MiG-29.

Vor fi transferate în Ucraina în următorii ani, pe măsură ce sosesc mai multe avioane de vânătoare moderne.

Forțele aeriene poloneze au 48 de aeronave F-16, care așteaptă modernizarea până la sfârșitul anului 2030.

Înainte de sfârșitul anului, primele dintre cele 36 de aeronave FA-50PL construite în Coreea de Sud vor fi trimise și forțelor aeriene poloneze. Este un contract valabil până în 2028.

Cele 36 de aeronave FA-50PL vor fi echipate cu radarul modern Phantom Strike. Este capabil să utilizeze racheta aer-aer cu rază medie de acțiune AIM-120 AMRAAM.

Armata poloneză este membru NATO de 24 de ani. Dar mai păstrează echipamente din epoca sovietică, din perioada în care a făcut parte din Pactul de la Varșovia.

Blaszczak a comentat că, în anul de după începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, acest dezavantaj a fost „călcâiul lui Ahile” în apărarea țării.

Comparativ cu 2016, cheltuielile pentru apărare ale Poloniei în 2025 au crescut cu 207%

Într-un raport recent al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), intitulat „Tendințe în cheltuielile militare mondiale, 2025”, Polonia s-a clasat din nou pe locul 14 în lume.

Aceasta reprezintă o creștere de 23% față de cheltuielile sale pentru apărare din 2023, ajungând la 46,8 miliarde de dolari (169,92 miliarde de zloți), echivalentul a 4,5% din PIB-ul țării.

Comparativ cu 2016, cheltuielile pentru apărare ale Poloniei în 2025 au crescut cu 207%.

Viitoare dilemă militară pentru Vladimir Putin

Polonia este unul dintre statele NATO din prima linie cele mai afectate de prezența americană în continuă evoluție în Europa.

Pe 1 mai, Departamentul Apărării al SUA a anunțat că președintele american Donald Trump a decis să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania.

Opt zile mai târziu, Trump nu a exclus transferul soldaților retrași din Germania în Polonia.

Un rezultat inevitabil și neplăcut pentru Rusia al războiului său împotriva Ucrainei a fost militarizarea rapidă a Mării Baltice de către NATO. Finlanda și Suedia au aderat la Alianța Nord-Atlantică.

Polonia, cu coasta sa baltică de 526 de kilometri, se află în prim-plan, având în vedere frontiera sa estică cu exclava rusească Kaliningrad.

Planul ambițios al Poloniei de a-și dezvolta forțele armate o va plasa pe locul doi după Statele Unite în ceea ce privește capacitatea de luptă a NATO.

În astfel de condiții, Vladimir Putin va avea de rezolvat o dilemă militară suplimentară.

RECOMANDAREA AUTORULUI: