Un produs secundar inevitabil al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în al cincilea an, este efortul de reînarmare al NATO. Polonia, care are o graniță de 230 de kilometri cu Rusia, se află în fruntea acestor mutări militare „cu bătaie lungă”. În data de 6 mai, viceprim-ministrul polonez și ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a transmis un mesaj ferm la Conferința Industriei de Apărare „Defense24 Days” de la Varșovia.
„Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Până în 2030, Polonia va avea cea mai puternică și mai mare armată din Europa – cea mai bine organizată și echipată”, a spus acesta.
Kosiniak-Kamysz a subliniat că Polonia are nevoie de dezvoltarea dinamică a industriei sale de armament. Este nevoie inclusiv transferul producției, cum ar fi sistemul de apărare aeriană Patriot, din Statele Unite, se arată într-o analiză publicată de Jameston Foundation.
Conform acordului de finanțare Security for Europe (SAFE), Agenția Poloneză pentru Armament va semna aproape 40 de contracte noi până la sfârșitul lunii mai.
În termeni monetari, Polonia a fost înaintea membrilor NATO, precum Statele Unite, Regatul Unit, Germania și Franța.
Împrumutul SAFE nu a fost lipsit de tensiuni de ultim moment. Președintele Karol Nawrocki a anunțat că nu va semna legea de implementare a programului de împrumuturi pentru apărare SAFE al Uniunii Europene.
În aceeași zi, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că guvernul va adopta o rezoluție pe baza căreia va fi implementat programul Forțelor Armate Poloneze.
„Va fi mai dificil, dar vom continua; veto-ul președintelui asupra proiectului de lege de implementare a programului SAFE nu ne va opri”, spunea Donald Tusk.
Veto-ul a fost anulat, iar programul SAFE a fost adoptat în consecință.
Astfel, Polonia unul dintre cei mai mari operatori HIMARS din lume, se mai arată în această analiză.
Ucraina are în funcțiune 39 de lansatoare HIMARS. Acestea lansează rachete M30/31 de 227 milimetri ghidate prin GPS până la o distanță de 57 de mile, pe care Rusia le-a considerat dificil de distrus.
Polonia a achiziționat anterior aproximativ 100 de elicoptere AH-64E Apache din SUA. Au mai fost cumpărate:
„Planul pentru modernizarea tehnică a Forțelor Armate Poloneze până în 2026” prevede achiziționarea a 32 de avioane de vânătoare de a cincea generație.
„Aeronava multifuncțională de a cincea generație este necesară. Va consolida flota actuală. Suntem hotărâți să înlocuim aeronavele post-sovietice, care nu reprezintă valoare militară”, a spus Mariusz Blaszczak, ministru al Apărării în 2019.
Forțele aeriene poloneze au 48 de aeronave F-16, care așteaptă modernizarea până la sfârșitul anului 2030.
Armata poloneză este membru NATO de 24 de ani. Dar mai păstrează echipamente din epoca sovietică, din perioada în care a făcut parte din Pactul de la Varșovia.
Blaszczak a comentat că, în anul de după începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, acest dezavantaj a fost „călcâiul lui Ahile” în apărarea țării.
Într-un raport recent al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), intitulat „Tendințe în cheltuielile militare mondiale, 2025”, Polonia s-a clasat din nou pe locul 14 în lume.
Aceasta reprezintă o creștere de 23% față de cheltuielile sale pentru apărare din 2023, ajungând la 46,8 miliarde de dolari (169,92 miliarde de zloți), echivalentul a 4,5% din PIB-ul țării.
Comparativ cu 2016, cheltuielile pentru apărare ale Poloniei în 2025 au crescut cu 207%.
Polonia este unul dintre statele NATO din prima linie cele mai afectate de prezența americană în continuă evoluție în Europa.
Un rezultat inevitabil și neplăcut pentru Rusia al războiului său împotriva Ucrainei a fost militarizarea rapidă a Mării Baltice de către NATO. Finlanda și Suedia au aderat la Alianța Nord-Atlantică.
În astfel de condiții, Vladimir Putin va avea de rezolvat o dilemă militară suplimentară.
