Factură de 19.000 € pentru SAFE: plata făcută de Cancelaria lui Bolojan către consilierul Oanei Gheorghiu

O casă de avocatură internațională unde activează fostul deputat PNL Cristian Băcanu, actualmente consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a încasat fonduri de la Cancelaria premierului demis Ilie Bolojan pentru servicii de consultanță juridică legate de programul european SAFE, conform unei facturi prezentate în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN.

Firma unde lucrează consilierul onorific al Oanei Gheorghiu a emis factura

Documentul, datat 13 mai 2026, arată că beneficiarul serviciilor este Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan. Factura vizează servicii de consultanță juridică prestate în perioada 22–30 aprilie 2026, iar suma totală este de 95.257 de lei, echivalentul a peste 19.000 de euro.

Serviciile sunt descrise drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială din cadrul programului european SAFE. Factura a fost emisă de firma internațională de avocatură CMS, cu sediul în Germania, unde lucrează Cristian Băcanu, actual consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Cristian Băcanu, fost deputat PNL și apropiat al vicepremierului

Cristian Băcanu este fost deputat PNL și fost candidat la Primăria Sectorului 5. În prezent, acesta ocupă funcția de consilier onorific al Oanei Gheorghiu, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Conform sursei citate, Băcanu activează în cadrul biroului CMS Frankfurt, pe zona de apărare, și este în continuare membru PNL.

Există semne de întrebare și în privința serviciilor oferite într-un interval de doar o săptămână, în contextul în care programul SAFE se afla deja în dezbatere parlamentară în acea perioadă.

SAFE, program european cu mize de miliarde de euro

Programul SAFE este unul dintre proiectele europene importante din domeniul industrial și al apărării, cu fonduri estimate la zeci de miliarde de euro. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, o parte semnificativă a finanțării ar urma să fie direcționată către compania germană Rheinmetall.

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European.

Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO , fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

Potrivit Regulamentului SAFE și astfel cum se prevede și în proiectul Acordului de împrumut, sumele vor fi disponibilizate în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării, propuse de partea română prin Planul de investiții al României. Perioada de disponibilitate a sumelor împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

În urma dezvăluirilor, Guvernului i-a fost solicitat să publice toate contractele de consultanță juridică și financiară încheiate în cadrul programului SAFE, precum și criteriile după care au fost selectate firmele implicate.

