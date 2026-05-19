Factură de 19.000 € pentru SAFE: plata făcută de Cancelaria lui Bolojan către consilierul Oanei Gheorghiu

O casă de avocatură internațională unde activează fostul deputat PNL Cristian Băcanu, actualmente consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a încasat fonduri de la Cancelaria premierului demis Ilie Bolojan pentru servicii de consultanță juridică legate de programul european SAFE, conform unei facturi prezentate în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN.
Documentul, datat 13 mai 2026, arată că beneficiarul serviciilor este Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan. Factura vizează servicii de consultanță juridică prestate în perioada 22–30 aprilie 2026, iar suma totală este de 95.257 de lei, echivalentul a peste 19.000 de euro.
Serviciile sunt descrise drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială din cadrul programului european SAFE. Factura a fost emisă de firma internațională de avocatură CMS, cu sediul în Germania, unde lucrează Cristian Băcanu, actual consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.
Cristian Băcanu este fost deputat PNL și fost candidat la Primăria Sectorului 5. În prezent, acesta ocupă funcția de consilier onorific al Oanei Gheorghiu, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Conform sursei citate, Băcanu activează în cadrul biroului CMS Frankfurt, pe zona de apărare, și este în continuare membru PNL.
Există semne de întrebare și în privința serviciilor oferite într-un interval de doar o săptămână, în contextul în care programul SAFE se afla deja în dezbatere parlamentară în acea perioadă.
Programul SAFE este unul dintre proiectele europene importante din domeniul industrial și al apărării, cu fonduri estimate la zeci de miliarde de euro. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, o parte semnificativă a finanțării ar urma să fie direcționată către compania germană Rheinmetall.
În urma dezvăluirilor, Guvernului i-a fost solicitat să publice toate contractele de consultanță juridică și financiară încheiate în cadrul programului SAFE, precum și criteriile după care au fost selectate firmele implicate.
