Președintele Donald Trump a anunțat suplimentarea trupelor americane din Polonia cu 5.000 de militari, într-un nou semnal de sprijin pentru Varșovia și pentru președintele Karol Nawrocki, susținut public de liderul de la Casa Albă la scrutinul de anul trecut din Polonia.

Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia, într-o mișcare care vine pe fondul reorganizării strategiei militare americane în Europa și al consolidării relațiilor dintre Washington și noua conducere de la Varșovia, scrie France24.

„Având în vedere alegerea, cu succes, a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis președintele Donald Trump pe platforma Truth Social.

În mod surprinzător, anunțul liderului american vine la doar două zile după ce Pentagonul confirmase reducerea numărului brigăzilor de luptă americane staționate în Europa, de la patru la trei, ceea ce înseamnă aproximativ 4.000 de militari mai puțin pe continent.

Pentagonul vorbea despre retrageri, Trump anunță suplimentări în Polonia

În comunicatul transmis marți, Pentagonul preciza că decizia face parte dintr-un proces strategic mai amplu privind repoziționarea forțelor americane în Europa și revenirea la nivelul de prezență militară existent înainte de războiul din Ucraina.

„Departamentul de Război a redus numărul total de Brigăzi de Luptă alocate Europei de la patru la trei. Astfel, se revine la nivelul de brigăzi existente în Europa în anul 2021”, se arăta în documentul oficial.

Tot atunci, autoritățile americane anunțaseră o întârziere temporară privind desfășurarea unor trupe în Polonia, deși secretarul Apărării, Pete Hegseth, îi asigurase pe oficialii polonezi că SUA vor menține „o prezență militară puternică” pe teritoriul aliatului est-european.

Pe 15 mai, un general american declara că Statele Unite au anulat desfășurarea a aproximativ 4.000 de militari în Polonia, iar la începutul lunii mai au apărut informații potrivit cărora Washingtonul ar fi decis retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania. Decizia fusese interpretată drept o reacție la declarațiile cancelarului german Friedrich Merz, care afirmase că Washingtonul ar fi fost „umilit” de Iran în negocierile pentru un acord de pace.

NATO 3.0 schimbă rolul Statelor Unite în Europa

Generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SACEUR, a explicat că redistribuirea trupelor americane face parte din noua strategie NATO 3.0, prin care statele europene trebuie să își asume mai mult responsabilitatea pentru apărarea convențională a continentului.

Potrivit oficialului american, Statele Unite vor continua să joace în principal rolul de descurajare strategică nucleară în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„În primul rând, aliații baltici, polonezii și mulți alții și-au consolidat considerabil capacitatea de luptă terestră, astfel încât acum există o capacitate terestră substanțial mai mare decât cea anterioară”, a declarat generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa.

Acesta a afirmat că retragerea graduală a unor trupe americane din Europa nu va afecta planurile defensive ale NATO și că procesul se va desfășura pe parcursul mai multor ani.

În prezent, armata americană are peste 36.000 de soldați activi în Germania, distribuiți în mai multe baze strategice importante de pe teritoriul german.

