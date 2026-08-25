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Ciprian Ciucu îi atacă dur pe foștii șefi din PNL București: „Fețe triste când am câștigat alegerile”

Ciprian Ciucu îi atacă dur pe foștii șefi din PNL București: „Fețe triste când am câștigat alegerile”
Ciprian Ciucu îi atacă dur pe foștii șefi din PNL București / Sursa FOTO: Mediafax
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Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa unor foști lideri ai organizațiilor PNL din Capitală. El a afirmat despre aceștia că nu s-au bucurat de victoria sa la alegerile din decembrie 2025.

Luni seară, după prima ședință a Biroului Politic București în noua formulă, Ciucu a precizat: „Îmi regăsesc încrederea în capacitatea de reîmprospătare a PNL București”.

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Ciucu: „Am preferat să fac pașii în ordinea lor corectă”

Primarul general susține că, în ultimii ani, situația din organizația liberală din Capitală „nu a fost tocmai în regulă”. Totuși, el susține că a preferat să nu deschidă public conflictul înaintea alegerilor. „Nu le-am adus în față, am preferat să îmi fac pașii în ordinea lor corectă: întâi să câștig alegerile și apoi să contribui la primenirea atât de mult cerută de dumneavoastră”.

„M-am făcut că nu văd jocul de glezne din campania trecută și nici fețele triste ale unora dintre fostele conduceri ale filialelor PNL atunci când, în decembrie 2025, am câștigat alegerile în București”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei din decembrie 2025 cu 211.562 de voturi, reprezentând 36,16% din voturile valabil exprimate. Totuși, el susține că membrii de la baza organizațiilor din sectoarele 2, 3 și 4 i-au transmis, în schimb, „adevărul” și „au avut răbdare”.

Reformă în PNL București

Atacul lansat de Ciprian Ciucu apare la doar câteva zile după schimbarea conducerilor PNL din patru sectoare ale Capitalei. Biroul Politic Național al PNL a validat, pe 21 august, în unanimitate, patru președinți interimari: Sanda Nicola (la Sectorul 2), Dragoș Pîslaru (la Sectorul 3), Oana Gheorghiu (la Sectorul 4) și Andrei Badiu (la Sectorul 5). Aceștia i-au înlocuit pe Monica Anisie – Sectorul 2, Andrei Baciu – Sectorul 3, Ionuț Stroe – Sectorul 4 și Dan Meran – Sectorul 5.

Ciucu spune că noii lideri au fost bine primiți de membrii organizațiilor locale:

„Aceiași colegi și colege din filialele PNL ale sectoarelor 2, 3, 4 și 5 i-au primit cu brațele deschise pe noii președinți interimari, Sanda Nicola, Dragoș Pîslaru, Oana Gheorghiu și Andrei Badiu”.

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