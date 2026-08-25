Astăzi se redeschid înscrierile în Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice care nu au reușit să obțină finanțare la sesiunile anterioare. Programul se redeschide de la ora 10:00, iar înscrierile vor fi disponibile până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor. Cei înscriși ar putea primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă.

Bugetul total pentru Programul Rabla 2026 este de aproape 100 de milioane de lei, dar cea mai mare parte a sumei este destinată mașinilor cu motoare termice și hibride. Pentru mașinile electrice și plug-in hybrid sunt alocate aproape 21 de milioane de lei. Bugetul pentru cei care își doresc să achiziționeze o motocicletă este de aproape 3 milioane de lei.

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„Așa cum am anunţat încă de săptămâna trecută, începând de mâine vom redistribui sumele rămase disponibile în cadrul Programului Rabla Auto 2026. Este o nouă oportunitate pentru românii care nu au reuşit să se înscrie în etapa anterioară şi care doresc să beneficieze de sprijinul oferit prin acest program. Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari şi să susţinem în continuare înnoirea parcului auto din România, prin încurajarea achiziţiei de autovehicule mai puţin poluante şi mai eficiente”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Valoarea ecotichetului este stabilită în funcție de tipul autovehiculului achiziționat:

18.500 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru autovehicul nou plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru autovehicul nou hibrid;

10.000 de lei pentru autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau motocicletă.

Înscrierea în program se face online, prin aplicația AFM. După înscriere, sistemul generează un număr de înregistrare și rezervă ecotichetul. Solicitantul are 10 zile pentru a completa seria de șasiu, a încărca documentele și a alege un producător validat.