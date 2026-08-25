Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat, la Antena 3 CNN, că alegerile anticipate sunt un scenariu care trebuie evitat, dar s-a declarat „absolut convins” că președintele Nicușor Dan va desemna în luna septembrie o persoană pentru funcția de premier, după noi negocieri cu partidele politice.

„Eu sper ca începutul acesta de toamnă să ne regăsească pe toți într-o formulă mult mai rezonabilă din punct de vedere al negocierilor politice, și aici mă refer evident la partide. Cred că suntem în fața unei situații care obligă partidele să pună pe primul loc România și cetățenii români”, a declarat Eugen Tomac.

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Eugen Tomac a spus că, până în prezent, partidele s-au concentrat prea mult asupra propriilor interese. El a subliniat că românii merită să primească un răspuns din partea partidelor cu privire la criza politică prin care trec.

„Până acum s-au gândit la confortul partidelor de cele mai multe ori și și-au impus condiții pentru a menține această stare de blocaj. Cred că cetățenii români au dreptul și merită să primească un răspuns rezonabil din partea actorilor politici cu privire la situația prin care trecem în clipa de față”.

Eugen Tomac: Avem nevoie urgentă de un nou guvern

Consilierul prezidențial a mai afirmat că, în urma discuțiilor pe care le-a avut în ultima perioadă cu mai mulți lideri politici, este optimist că va putea fi găsită o formulă care să asigure majoritatea necesară în Parlament.

„Sunt optimist în ceea ce privește abordarea pe care am observat-o atât în spațiul public, cât și din discuțiile pe care le-am avut cu lideri politici din toate partidele din fosta coaliție (…) Toată lumea este conștientă că avem nevoie urgentă de un nou guvern, pentru că economia nu așteaptă negocierile politice”.

De asemenea, Tomac a subliniat că România are nevoie de rectificare bugetară, un buget realist pentru următorul an și de discuții serioase pentru repornirea economiei.

„Avem nevoie de rectificare bugetară, avem nevoie de pregătirea unui buget realist pentru 2027, avem nevoie de discuții serioase despre investiții, despre repornirea economiei și sper ca zilele următoare să se încheie inclusiv negocierea privind jaloanele critice pe PNRR”, a subliniat Tomac.

Când vine următoarea desemnare de premier

Întrebat dacă Nicușor Dan ar putea desemna un premier la începutul lunii septembrie, Eugen Tomac a răspuns că este convins că desemnarea va avea loc în cursul lunii viitoare.