Victorie pentru Trump la Curtea Supremă: decretul privind înăsprirea regulilor votului prin corespondență poate intra în vigoare

Curtea Supremă a SUA i-a acordat lui Donald Trump o victorie importantă în disputa privind votul prin corespondență. Judecătorii au permis aplicarea temporară a decretului prezidențial care înăsprește regulile electorale, până la soluționarea definitivă a litigiului.

Curtea Supremă a Statelor Unite, dominată de judecători conservatori, i-a oferit luni președintelui Trump o victorie importantă în disputa privind regulile votului prin corespondență, permițând intrarea în vigoare, cel puțin temporar, a unui decret prezidențial contestat de state conduse de democrați, transmite Associated Press.

Decizia nu tranșează definitiv legalitatea măsurilor adoptate de Casa Albă, dar permite administrației Trump să înceapă aplicarea decretului până la o nouă hotărâre a instanțelor.

Donald Trump a semnat decretul la 31 martie, în cadrul eforturilor administrației sale de a introduce reguli mai stricte pentru votul prin corespondență. Președintele american critică de ani întregi această modalitate de vot și a invocat-o în repetate rânduri atunci când a contestat rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, câștigate de democratul Joe Biden.

Trump continuă să nu recunoască înfrângerea din acel scrutin, în pofida certificării rezultatelor și a numeroaselor acțiuni în justiție care nu au schimbat rezultatul alegerilor. Decretul semnat în martie a fost contestat de state conduse de democrați, care au obținut inițial suspendarea aplicării sale din partea unei instanțe federale inferioare.

Administrația Trump a atacat însă decizia, iar disputa a ajuns la Curtea Supremă.

Fără să se pronunțe asupra fondului cauzei, instanța supremă a ridicat suspendarea decretului, ceea ce îi permite administrației să îl pună deocamdată în aplicare.

Decizia a fost luată împotriva poziției celor trei judecători progresiști din completul de nouă membri al Curții Supreme. Majoritatea a considerat, între altele, că menținerea suspendării produce prejudicii guvernului federal mai degrabă decât statelor care au contestat măsura.

Curtea Supremă avertizează că decizia nu validează automat toate măsurile lui Trump

Hotărârea reprezintă o victorie pentru Casa Albă, dar Curtea Supremă a introdus o precizare importantă: faptul că decretul poate intra în vigoare nu înseamnă că orice acțiune întreprinsă de administrație în baza acestuia va fi automat considerată legală.

„Această decizie nu înseamnă că orice măsură pe care guvernul o va lua pentru a aplica acest decret va fi neapărat legală. Din acest punct de vedere, viitorul o va spune”, a precizat Curtea Supremă a Statelor Unite.

Disputa juridică este deosebit de importantă deoarece organizarea alegerilor americane, inclusiv a scrutinelor federale, este în mare măsură responsabilitatea statelor.

Cei trei judecători progresiști au argumentat tocmai din această perspectivă. În opinia lor, statele sunt cele prejudiciate direct de schimbările semnificative pe care administrația federală încearcă să le introducă în regulile electorale.

Reacția democraților a fost imediată.

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a calificat hotărârea drept o „rușine” și l-a acuzat pe președinte că încearcă să îngreuneze accesul americanilor la vot.

Trump „încearcă să complice votul americanilor pentru ca aceștia să nu-l poată trage la răspundere pentru explozia costurilor, războiul ilegal și corupția endemică”, a declarat Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senatul SUA.

Conflictul juridic este departe de a se fi încheiat. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat că statul pe care îl conduce va deschide o nouă acțiune în justiție împotriva măsurilor administrației Trump.

Ce schimbă decretul privind votul prin corespondență

Una dintre cele mai importante prevederi ale decretului vizează crearea unei liste federale a persoanelor cu drept de vot. Documentul ordonă serviciilor de imigrare și celor de Securitate Socială să participe la constituirea acestei baze de date.

În același timp, serviciul poștal american ar urma să elibereze buletinele pentru votul prin corespondență numai persoanelor care figurează pe lista respectivă.

Administrația Trump susține că obiectivul este împiedicarea cetățenilor străini fără drept de vot să participe la alegerile americane. Donald Trump și numeroși republicani au invocat în repetate rânduri riscul votului ilegal al cetățenilor străini pentru a justifica înăsprirea regulilor electorale.

Datele oficiale disponibile indică însă că votul ilegal al persoanelor fără cetățenie americană este un fenomen extrem de rar.

Votul prin corespondență a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte politice din Statele Unite după alegerile din 2020, când utilizarea sa a crescut puternic inclusiv pe fondul pandemiei.

Trump a susținut în repetate rânduri că sistemul favorizează frauda electorală și a legat votul prin corespondență de înfrângerea sa în fața lui Joe Biden. Afirmațiile privind existența unei fraude electorale de amploare care ar fi schimbat rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020 nu au fost demonstrate.

Disputa are și o notă contradictorie: Donald Trump însuși a votat prin corespondență la alegerile primare republicane desfășurate săptămâna trecută în Florida.