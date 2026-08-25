Translectrica, nevoită să suporte costuri de milioane de euro cu energia cumpărată mai scump din piața spot, după oprirea centralei de la Cernavodă

Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a calculat costurile suplimentare pe care va trebui să le suporte cu energia destinată acoperirii consumului propriu tehnologic (CPT, pierderile de curent din rețea), care nu îi va mai fi livrată de Nuclearelectrica în perioada 13 august – 31 august 2026, din cauza opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, transmite Profit.ro. În acest context, Transelectrica va trebui să cumpere energia de pe piața spot, la prețuri și de 2,5 ori mai mari.

Potrivit directorului de Reglementare al Transelectrica, Adrian Șuța, impactul financiar după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, în perioada 13 august- 31 august va fi de aproximaximativ 2 milioane de euro.

″Avem 19 zile înmulțite cu 24 de ore pe zi, înmulțite cu cei 30 MW a căror livrare a fost suspendată, iar acest rezultat trebuie înmulțit cu diferența dintre prețul spot și prețul contractual. Să estimăm, în mod rezonabil, care ar putea fi prețul spot mediu zilnic în perioada cuprinsă între 13 august și sfârșitul lunii, adică 31 august. (…) Avem date parțiale pentru primele 14 zile din august. Aceste date provin de pe platforma europeană de transparență ENTSO-E și reprezintă prețurile de pe piața pentru ziua următoare (PZU). În prezent, înregistrăm un nivel de 150 euro/MWh. Să presupunem că prețurile de pe piața pentru ziua următoare vor crește în continuare până la o medie de 200 euro/MWh sau, să zicem, 250 euro/MWh. Noi am plătit către Nuclearelectrica 100 euro/MWh. Prin urmare, costul suplimentar pe care îl vom suporta din cauza expunerii adiționale la prețurile spot va fi diferența dintre 250 euro/MWh și 100 euro/MWh. Așadar, 150 euro/MWh reprezintă costul suplimentar pe care va trebui să-l plătim pe durata suspendării contractului. Volumul de referință este de 30 MW înmulțit cu 19 zile și cu 24 de ore. În final, dacă efectuăm acest calcul, impactul maxim estimat ar fi de 2 milioane euro. Poate chiar mai puțin. Totul depinde foarte mult de ipoteza pe care o folosim în acest calcul estimativ, simplificat, pe care îl realizăm acum. Anticipăm evoluția viitoare a prețurilor până la sfârșitul lunii august, adică în intervalul 13–31 august. Avem, de asemenea, prețurile zilnice pentru 13 și 14 august – adică ziua de astăzi. Aceste două zile corespund unor perioade în care în sistem nu a fost injectată absolut nicio cantitate de energie nucleară. Prețurile nu au explodat peste pragul de 200 euro/MWh. În calculul anterior, efectuat aici în direct, am pornit de la ipoteza unui preț de 250 euro/MWh până la sfârșitul lunii august″, a explicat Adrian Șuța.

„Deficitul rezultat va trebui compensat prin achiziții din piața spot”

Nuclearelectrica (SNN) a anunțat că i-au fost emise mai multe Avize de Existență a Cazului de Forță Majoră, de către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA).

Aceste avize permit companiei să suspende executarea contractelor sale de vânzare de energie fără a suporta penalități de nelivrare și fără a fi nevoită să achiziționeze din piață energia nelivrată clienților, până la sfârșitul lunii august.

Anul trecut, Transelectrica a încheiat mai multe contracte, cu mai mulți vânzători, de achiziție de energie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în 2026, ceea ce însumează o putere de 60 MW în bandă, pentru totalul orelor anului în curs.

„După activarea clauzei de forță majoră de către Nuclearelectrica, care a fost obligată să oprească ambele reactoare de la centrala nucleară Cernavodă, livrarea a 30 MW, reprezentând 50% din totalul contractat, a fost temporar suspendată între 13 august și finalul lunii, practic 19 zile. Deficitul rezultat, de 30 MW, va trebui cel mai probabil să fie compensat prin achiziții din piața spot, majorând temporar expunerea Transelectrica la prețurile din piața spot pe perioada suspendării″, a declarat directorul de Reglementare al companiei, Adrian Șuța.

Motivul pentru care centrala de la Cernavodă nu va fi repusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august

Institutul Național de Hidrologie a estimat că debitul fluviului la intrarea în România va începe să crească în următoarele zile, de la 1.300 la 1.550 de metri cubi pe secundă până pe 29 august. Cu toate acesta, nivelul va rămâne mult sub normalul perioadei, iar Ministerul Energiei a anunțat că centrala de la Cernavodă nu va fi repusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august