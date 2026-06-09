Colegiul Medicilor se gândește să testeze antidrog medicii înainte de a intra în gardă. Surse medicale: Imposibil, costisitor și inutil

Colegiul Medicilor i-a în serios posibilitatea ca personalul medical care intră în gardă să fie testat antidrog. Problema ține de logistică, câte teste, costuri, timp. Deși este o soluție de bun simț, este imposibil de aplicat, conform medicilor contactați de Gândul. Nici măcar la sportivi nu este posibil, unde testul este făcut aleatoriu și inopinat. Mai mult, medicii, ca toții profesioniștii de orice fel, se pot droga și după intrarea în tură. Sau în timpul operației…

„Un dependent, în cazul acesta și avizat, școlit, nu un boschetar din parcare, poate fenta orice test” Colegiul Medicilor se gândește să testeze antidrog medicii care intră în gardă după decesul medicului de la Spitalul Floreasca, despre care s-a descoperit că și-a injectat fentanil.

Un final rapid cu Fentanil

Moartea medicului rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca a fost una rapidă. În urma autopsiei, afirmă sursele Gândul, a reieșit la testul rapid că a fost vorba de o doză de Fentanil care i-a fost fatală.

După cum se știe, medicul aflat în spital a fost depistat de femeia de serviciu căzut în toaletă, lângă el fiind găsită o seringă goală.

Medicii testați ca șoferii?

„Aici ar trebui făcută o consultare cu medicii. Mi-ați dat o temă foarte bună de gândire, o voi discuta cu comisiile noastre de specialitate. Este o problemă la care chiar am să reflectez și vă vom spune ce decidem. Este o problemă la care, într-adevăr, nu m-am gândit, nu e o decizie pe care să o pot lua eu, e o decizie pe care o putem lua numai în echipă și cu acele comisii ale Colegiului Medicilor care reglementează activitatea pe aceste specialități. Așa cum testăm șoferii, la un moment dat, ceva ar trebui făcut„, a transmis astăzi Președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană.

Moartea medicului rezident de la Spitalul Floreasca continuă să provoace reacții în sistemul medical. După apariția informațiilor potrivit cărora tânărul doctor și-ar fi administrat Fentanil înainte de a fi găsit fără viață în incinta spitalului, Colegiul Medicilor din România analizează o serie de măsuri care vizează sănătatea și siguranța personalului medical.

Burnout și altele

Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a decedat în urma administrării de fentanil, conform rezultatelor testelor rapide efectuate în cadrul autopsiei de către Institutul Național de Medicină Legală (INML).

Tânărul de 32 de ani, aflat în anul cinci de rezidențiat, a fost descoperit sâmbătă fără suflare în toaleta unității medicale.

Surse din anchetă arată că medicul efectuase 14 gărzi în ultimele 3 luni. Colegii suspectează că ar fi utilizat substanța pentru a face față oboselii cronice.

Fentanilul este un analgezic și anestezic utilizat în cazuri severe, cu o potență de până la 100 de ori mai mare decât a morfinei. Ancheta penală este în desfășurare.

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