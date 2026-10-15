Liderul partidului AUR, George Simion, a fost surprins în seara zilei de miercuri, 14 octombrie, pe aeroportul din Bruxelles, alături de primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma. Este vorba de omul care a criticat vehement, în repetate rânduri, apropierea partidului condus de Sorin Grindeanu de AUR și care, în consecință, a renunțat la funcțiile de conducere pe care le deținea în partid, cu toate că și-a menținut statutul de membru. Totodată, chiar în luna mai a acestui an, Constantin Toma declara că România „nu va ajunge departe cu niște oameni precum Călin Georgescu, care vor să aplicăm inteligența rusească”. De altfel, nu este prima dată când Constantin Toma este văzut în compania lui George Simion. Una dintre primele apariții publice ale celor doi a avut loc în 2019, la lansarea campaniei liderului AUR pentru funcția de europarlamentar, eveniment organizat chiar la Buzău.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Constantin Toma s-a ținut scai de George Simion în aeroportul din Bruxelles, inclusiv la coada de îmbarcare

George Simion a fost prezent miercuri, 14 octombrie, la conferința internațională organizată de reprezentanții AUR în sediul Parlamentul European din Bruxelles. În timpul evenimentului, liderul AUR a explicat că România nu mai poate fi privită drept o „democrație funcțională”, ci, mai degrabă, drept o „republică bananieră, cum exista pe vremuri în America de Sud”.

La câteva ore după încheierea conferinței, Simion s-a îndreptat spre aeroportul din Bruxelles pentru a reveni în țară, însă s-a întâlnit cu primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, care i-a ținut companie în așteptarea zborului și a rămas alături de acesta inclusiv la coada de îmbarcare.

Nu este prima dată când cei doi oficiali sunt văzuți împreună. În 2019, atunci când liderul AUR își anunța candidatura pentru un post în Parlamentul European, Constantin Toma a fost prezent alături de acesta la evenimentul de lansare a campaniei, organizat chiar la Buzău.

Constantin Toma, una dintre cele mai puternice voci din PSD care au criticat apropierea partidului de AUR

Înainte ca PSD și AUR să inițieze moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Bolojan, primarul Buzăului a criticat, în repetate rânduri, apropierea partidului din care face parte de cel condus de George Simion.

La vremea aceea, Constantin Toma spunea că Sorin Grindeanu și „echipa de la București” fac „o mare greșeală” că se aliază cu AUR împotriva lui Ilie Bolojan și avertiza asupra faptului că „PSD se va topi în AUR” drept urmare a unei astfel de inițiative. Practic, edilul Buzăului califica mutarea făcută de liderii social-democrați drept o „sinucidere politică”.

De asemenea, la finalul lunii mai, același Constantin Toma lansa un atac dur la adresa „valului suveranist” și afirma că „avându-l pe Călin Georgescu în față și niște oameni care vor să aplicăm inteligența rusească, nu crede că România va ajunge prea departe”.

Primarul PSD al Buzăului încasează o pensie specială de fost parlamentar de aproape 5.000 de lei pe lună

Constantin Toma e beneficiar de pensie specială de fost parlamentar în valoare de aproape 5.000 de lei pe lună. Liderul buzoian încasează această indemnizație încă din februarie 2024. Un document intrat în posesia Gândul arată că primarul Buzăului este beneficiar de indemnizație pentru limită de vârstă, care se acordă foștilor membri ai legislativului.

Conform Normelor metodologice din 15.02.2016 privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă a foștilor parlamentari (Legea 96/2006), art. 3 alin. (1) prevede că cuantumul indemnizației se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată pentru un deputat sau senator în exercițiu.

În 2024, indemnizația lunară brută pentru un senator a fost de 18.720 de lei, ceea ce înseamnă că primarul Buzăului ar trebui să beneficieze de o pensie de fost parlamentar în valoare de 4.942 de lei pe lună. Mai multe informații sunt disponibile AICI.