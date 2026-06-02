Prima pagină » Știri politice » Primarul PSD al Buzăului, apărătorul lui Bolojan, încasează o pensie specială de fost parlamentar de aproape cinci mii de lei pe lună

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, e beneficiar de pensie specială de fost parlamentar în valoare de aproape cinci mii de lei pe lună. Liderul buzoian încasează această indemnizație din luna februarie 2024.

Un document intrat în posesia Gândul arată că primarul Buzăului este beneficiar de indemnizație pentru limită de vârstă, care se acordă foștilor membri ai legislativului.

Conform Normelor metodologice din 15.02.2016 privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă a foștilor parlamentari (Legea 96/2006), art. 3 alin. (1) prevede că cuantumul indemnizației se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată pentru un deputat sau senator în exercițiu. În 2024, indemnizația lunară brută pentru un senator a fost de 18.720 de lei.

Respectiv, primarul Buzăului ar trebui să beneficieze de o pensie de fost parlamentar în valoare de 4.942 de lei pe lună.

Constantin Toma demisionează din toate funcțiile de conducere din PSD

Liderul buzoian și-a anunțat demisia din funcțiile de președinte al Organizației Municipale PSD și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD, pe 2 iunie 2026. El a precizat că decizia sa vine pe fondul „atitudinii ostile” manifestate de o parte a consilierilor locali PSD și a conducerii locale a partidului. (Mai multe detalii AICI)

