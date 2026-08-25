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Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune că nu va mai candida pentru un nou mandat din partea PSD: „Din păcate se iau o mulțime de decizii greșite”

Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune că nu va mai candida pentru un nou mandat din partea PSD: „Din păcate se iau o mulțime de decizii greșite”
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Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat, marți, într-o postare pe rețelele sociale, că nu va mai candida pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat. Edilul susține că a renunțat la toate funcțiile de conducere deținute în PSD deoarece partidul a luat și continuă să ia, în opinia sa, „o mulțime de decizii greșite”.

Primarul a anunțat că a renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-a deținut în PSD și a explicat că decizia are legătură cu hotărârile luate de formațiunea politică.

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„Dragi buzoieni, Decizia mea este luată – nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău. Am renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-am deținut în partid și am explicat și de ce: s-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene!”, a scris Constantin Toma pe Facebook.

„Nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD”

Constantin Toma nu a precizat dacă va candida în 2028 ca independent sau dacă va intra în cursa electorală din partea unu alt partid și a subliniat că va lua decizia la momentul potrivit. Edilul a precizat, însă, că nu va mai cere votul buzoienilor din postura de membru al PSD.

„Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD”.

„Am un mandat de dus la capăt”

Primarul Buzăului a subliniat că, până la alegerile din 2028, are un mandat pe care trebuie să îl ducă la capăt și mai multe proiecte pe care vrea să le finalizeze. De asemenea, acesta le-a mulțumit locuitorilor municipiului pentru susținerea pe care i-au acordat-o și a afirmat că își va continua activitatea în administrația locală.

„Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni! Dragi cetățeni ai municipiului Buzău, vă mulțumesc din toată inima pentru susținerea și motivarea permanentă pe care mi-ați dat-o și vă asigur că voi munci în continuare cu devotament, pentru un Buzău cât mai atractiv și competitiv pentru toți locuitorii săi, pentru investitori și pentru vizitatori! HAI BUZĂU!”.

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