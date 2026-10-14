A 16-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte”

Pentru a 16-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Aproximativ 150 de persoane s-au adunat astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mulțimea a scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte”. Cum vremea s-a răcit, susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au adus o masă pe care au pus sandvișuri, ceai și cafea pentru a se încălzi.

Călin Georgescu, eliberat după două săptămâni de arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, după ce judecătorul de la Tribunalul București a decis anularea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București. Instanța a admis astfel solicitarea apărării, deși inițial hotărâse ca acesta să fie cercetat sub control judiciar. Decizia nu este definitivă, iar Călin Georgescu va rămâne în Arestul Central până la judecarea contestației.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.