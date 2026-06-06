Un lider PNL acuză PSD că au adus în România modelul economic „Las Fierbinți”: „Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, acuză PSD că a distrus economia prin împrumuturi masive și consum pe datorie. Liberalul afirmă că social-democrații au impus un model de tip „Las Fierbinți”, în care unii consumă pe caiet, iar alții plătesc facturile.

„Modelul economic pe care PSD l-a adus în România, de tip Las Fierbinţi, în care te duci şi te împrumuţi şi consumi pe caiet şi altcineva vine să plătească datoria, nu mai merge astăzi”, a declarat Dan Motreanu la Podcasturile Cotidianul.

Acuzații dure la adresa social-democraților

Motreanu susține că PSD încalcă mereu acordurile politice semnate.

„PNL a înţeles că şi dacă semnezi un proiect de guvernare, un acord politic de guvernare cu PSD, el nu se va ţine de cuvânt.”

PNL anunță o ruptură definitivă și refuză să mai guverneze alături de PSD.

„Nu mai putem fi alături de PSD şi pentru faptul că nu mai vedem, nici măcar din punct de vedere economic, un model pe care să-l suţinem împreună.”

Respingerea guvernului tehnocrat

După ce Eugen Tomac a fost numit premier, PNL a decis să blocheze orice colaborare cu social-democrații. Liberalii consideră că politicile PSD au provocat actuala criză și resping, de asemenea, varianta unui guvern tehnocrat din cauza lipsei de credibilitate.

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