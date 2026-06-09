Prima pagină » Actualitate » Cum îți pot fi furați banii în doar 30 de minute. Înșelătoria de pe WhatsApp care face victime

Cum îți pot fi furați banii în doar 30 de minute. Înșelătoria de pe WhatsApp care face victime

Cum îți pot fi furați banii în doar 30 de minute. Înșelătoria de pe WhatsApp care face victime
Galerie Foto 3
O nouă tentativă de fraudă pe WhatsApp, asemănătoare cu metoda „prințul nigerian”. Avertismentul specialiștilor în securitate cibernetică
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cum îți pot fi furați banii în doar 30 de minute. Înșelătoria de pe WhatsApp care face victime.

Infractorii cibernetici își aleg victimele în funcție de oportunitate. Se îndreaptă întotdeauna către locurile unde există mai mulți utilizatori, mai mulți bani în circulație și mai multe șanse de a obține profit. Prin intermediul aplicațiilor pe care le folosim zilnic, au numeroase oportunități de a „pescui” victime, scrie El Economista.

Astfel, strategiile și tehnicile infractorilor evoluează și devin tot mai sofisticate pentru a-și atinge scopurile.

Envato

FOTO – Caracter ilustrativ

„Cheia acestor fraude este faptul că atacatorii construiesc o realitate falsă care pare complet credibilă pentru victimă. Este foarte dificil să detectezi înșelătoria atunci când ești implicat direct în ea. De aceea este important să discuți astfel de situații cu familia sau cu prietenii, deoarece din exterior este, de obicei, mai ușor să identifici semnalele de alarmă”, afirmă Elisabeth Carter, lingvist criminalist și criminolog la Kingston University London.

Discutarea, distribuirea sau verificarea mesajelor suspecte pe care le primim continuă să fie călcâiul lui Ahile al securității cibernetice în Spania. Acest lucru este demonstrat de un studiu recent realizat de Kaspersky, care arată că o singură interacțiune frauduloasă poate provoca pierderi medii de până la 577 de euro, iar în majoritatea cazurilor (64,4%), acest lucru se întâmplă în doar 30 de minute.

„În multe cazuri, victimele oferă bani sau informații personale înainte de a avea timp să devină suspicioase. În spatele acestor atacuri se află organizații criminale foarte bine profesionalizate, care utilizează inteligența artificială pentru a se da drept rude, prieteni sau mărci de încredere”, precizează reprezentanții Kaspersky.

Escrocheriile nu îi mai afectează doar pe vârstnici sau pe cei cu puține cunoștințe digitale. Oricine poate deveni victimă. Pentru a evita acest lucru, este important să ții cont de anumite aspecte și să adopți comportamente preventive.

Jandarmeria atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă online

Sursa foto: Shutterstock

Cum să te protejezi împotriva escrocheriilor prin mesagerie

În contextul creșterii acestor amenințări, experții recomandă:

  • Gândește înainte să reacționezi: mesajele care solicită o acțiune urgentă, o plată sau informații personale reprezintă un semnal important de alarmă. Câteva secunde de reflecție pot fi suficiente pentru a întrerupe impulsul pe care infractorii încearcă să îl provoace.
  • Verifică identitățile pe căi independente: utilizează metode sigure de verificare, controlează profilurile și solicită dovezi suplimentare de identitate atunci când ai îndoieli cu privire la persoana care te contactează.
  • Protejează-ți conturile cu parole puternice: folosește parole unice și gestionează-le cu ajutorul unor administratori de parole.
  • Fii atent la linkurile și notificările suspecte: majoritatea escrocheriilor ajung la victime prin intermediul unor linkuri care par legitime și care sunt trimise prin aplicații de mesagerie sau prin e-mail.

Recomandările autorului:

O nouă escrocherie la bancomate, metoda firul invizibil. Cum să o identificați pentru a nu vă goli contul

Noua ESCROCHERIE care te lasă fără bani în cont în câteva minute. Metoda de fraudă face tot mai multe victime în România

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
ANALIZĂ Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
22:22
Anomaliile din lista RA-APPS: chirii și statut contractual neclare. Clădirea cu peste 50 de chiriași de lux ai statului
VACANȚĂ 12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
22:13
12 destinații din Europa unde scapi de caniculă în această vară
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
POLITICĂ USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
22:33
USR ciuruită de CSM. Reprezentanții partidului au fost nominalizați de magistrați la categoria dușmani ai Justiției. Nicușor, basma curată
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe