Cum îți pot fi furați banii în doar 30 de minute. Înșelătoria de pe WhatsApp care face victime.

Infractorii cibernetici își aleg victimele în funcție de oportunitate. Se îndreaptă întotdeauna către locurile unde există mai mulți utilizatori, mai mulți bani în circulație și mai multe șanse de a obține profit. Prin intermediul aplicațiilor pe care le folosim zilnic, au numeroase oportunități de a „pescui” victime, scrie El Economista.

Astfel, strategiile și tehnicile infractorilor evoluează și devin tot mai sofisticate pentru a-și atinge scopurile.

„Cheia acestor fraude este faptul că atacatorii construiesc o realitate falsă care pare complet credibilă pentru victimă. Este foarte dificil să detectezi înșelătoria atunci când ești implicat direct în ea. De aceea este important să discuți astfel de situații cu familia sau cu prietenii, deoarece din exterior este, de obicei, mai ușor să identifici semnalele de alarmă”, afirmă Elisabeth Carter, lingvist criminalist și criminolog la Kingston University London.

Discutarea, distribuirea sau verificarea mesajelor suspecte pe care le primim continuă să fie călcâiul lui Ahile al securității cibernetice în Spania. Acest lucru este demonstrat de un studiu recent realizat de Kaspersky, care arată că o singură interacțiune frauduloasă poate provoca pierderi medii de până la 577 de euro, iar în majoritatea cazurilor (64,4%), acest lucru se întâmplă în doar 30 de minute.

„În multe cazuri, victimele oferă bani sau informații personale înainte de a avea timp să devină suspicioase. În spatele acestor atacuri se află organizații criminale foarte bine profesionalizate, care utilizează inteligența artificială pentru a se da drept rude, prieteni sau mărci de încredere”, precizează reprezentanții Kaspersky.

Escrocheriile nu îi mai afectează doar pe vârstnici sau pe cei cu puține cunoștințe digitale. Oricine poate deveni victimă. Pentru a evita acest lucru, este important să ții cont de anumite aspecte și să adopți comportamente preventive.

Cum să te protejezi împotriva escrocheriilor prin mesagerie

În contextul creșterii acestor amenințări, experții recomandă:

Gândește înainte să reacționezi: mesajele care solicită o acțiune urgentă

Verifică identitățile pe căi independente: utilizează metode sigure de verificare, controlează profilurile și solicită dovezi suplimentare de identitate atunci când ai îndoieli cu privire la persoana care te contactează.

utilizează metode sigure de verificare, controlează profilurile și solicită dovezi suplimentare de identitate atunci când ai îndoieli cu privire la persoana care te contactează. Protejează-ți conturile cu parole puternice: folosește parole unice și gestionează-le cu ajutorul unor administratori de parole.

folosește parole unice și gestionează-le cu ajutorul unor administratori de parole. Fii atent la linkurile și notificările suspecte: majoritatea escrocheriilor ajung la victime

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