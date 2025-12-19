Prima pagină » Actualitate » Noua escrocherie online care îi sperie pe români. Metoda „amenda” de 1.250 de lei care îți golește contul bancar

Noua escrocherie online care îi sperie pe români. Metoda „amenda” de 1.250 de lei care îți golește contul bancar

Mihai Tănase
19 dec. 2025, 09:52, Actualitate
Noua escrocherie online care îi sperie pe români. Metoda „amenda” de 1.250 de lei care îți golește contul bancar
Foto: Profimedia images

Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi escrocherii online extrem de periculoase. Infractorii trimit mesaje și afișează pagini false care anunță blocarea dispozitivului și cer plata urgentă a unei presupuse amenzi de 1.250 de lei, folosind amenințări grave pentru a induce panică.

Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică trag un semnal de alarmă în legătură cu o metodă de fraudă online care se răspândește rapid și care poate duce la pierderi financiare serioase. Escrocii folosesc mesaje alarmante și pagini web false care imită identitatea instituțiilor statului pentru a păcăli utilizatorii.

Numai în ultimele zile, au fost identificate numeroase mesaje și pagini false ale Poliției. Acestea susțin, în mod fraudulos, că dispozitivul utilizatorului ar fi fost blocat sau restricționat din cauza accesării unor site-uri ilegale și cer plata imediată a unei „amenzi” în valoare de 1.250 de lei, scrie Click.ro.

Potrivit Poliției Române, mesajele sunt concepute special pentru a crea panică. Escrocii invocă în mod abuziv prevederi din Codul penal, inclusiv articolele 374 și 375 din Legea nr. 286/2009, referitoare la pornografia infantilă, acuzând utilizatorii de fapte extrem de grave fără nicio bază reală.

Pentru a părea credibile, mesajele indică un presupus număr de caz, un ofițer desemnat fictiv și menționează că notificarea ar proveni de la DNSC.

Utilizatorii sunt amenințați cu consecințe severe, precum blocarea permanentă a dispozitivului, declanșarea unei anchete oficiale, pedepse cu închisoarea de până la 10 ani, amenzi mari și chiar înscrierea în registrul agresorilor sexuali.

Pentru „rezolvarea situației”, victimele sunt presate să plătească suma de 1.250 de lei într-un termen extrem de scurt, de regulă două ore, prin introducerea datelor cardului bancar, conform instrucțiunilor afișate pe ecran.

Cum să recunoști rapid escrocheria

Autoritățile subliniază că aceste mesaje pot fi demascate relativ ușor. Un indiciu clar îl reprezintă numeroasele greșeli gramaticale și de exprimare, precum formulări de tipul „Actiune Requerită”, fraze incoerente sau utilizarea incorectă a termenilor legali.

„Aceste erori demonstrează fără echivoc că nu este vorba despre o comunicare oficială”, precizează Poliția Română.

Reprezentanții Poliției și ai DNSC atrag atenția că autoritățile române nu blochează niciodată dispozitive prin mesaje, pop-up-uri sau pagini web și nu solicită plata amenzilor sub presiunea timpului.

„Orice astfel de mesaj este complet fals și are ca scop furtul de bani și de date personale”, avertizează instituțiile.

Poliția Română recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență și să urmeze câteva reguli esențiale de siguranță. În cazul în care ați primit astfel de mesaje NU efectuați nicio plată. Autoritățile nu cer amenzi prin mesaje sau pop-up-uri. De asemenea, nu introduceți date personale sau bancare, nu accesați linkuri suspecte, nu apelați numerele de telefon menționate în mesaj.

Indicat este să închideți imediat pagina fără a interacționa. Dacă din greșeală ați interacționat cu mesajul – schimbați imediat parolele, contactați banca pentru blocarea cardului, dacă ați introdus datele și raportați incidentul către Poliția Română sau DNSC

Cele mai noi