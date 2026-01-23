Prima pagină » Actualitate » Un român a fost lăsat fără 50.000 de lei în urma unei escrocherii. Cum l-au păcălit fraudatorii

23 ian. 2026, 15:37, Actualitate
Un individ din Botoșani a fost lăsat fără peste 50.000 de lei, după ce a fost victima unei înșelăciuni. Bărbatul a fost contactat de escroci , care au pretins că sunt lucrători DIICOT, iar aceștia l-au convins că identitatea sa ar fi fost furată de o persoană necunoscută din Județul Botoșani, informează Monitorul din Botoșani.

Potrivit sesizării, bărbatului i s-a comunicat că, pentru a afla cine i-ar fi folosit datele personale, trebuie să urmeze anumite indicații primite telefonic. Printre acestea, i s-a cerut să contracteze un credit de la o unitate bancară și să transfere suma obținută către mai multe conturi indicate de presupusele „autorități”.

Cum a fost lăsat un bărbat din Botoșani fără peste 50.000 de lei

Transferurile de fonduri urmau să fie realizate prin intermediul unui ATM de criptomonede,iar autorii i-au oferit victimei instrucțiuni pas cu pas pentru efectuarea operațiunilor. Pentru a-și îndeplini scopul, autorii au exercitat presiuni asupra victimei, susținând că, în cazul în care nu respectă indicațiile primite, nu va mai avea dreptul la finanțări bancare în viitor. De altfel, aceștia i-au transmis că cardul bancar personal va fi anulat și că va fi necesar să suporte un prejudiciu stabilit de autoritățile române.

Bărbatul a fost sfătuit de escroci să nu discute cu nimeni depsre situația sa, iar, în aceeași zi, sub influența informațiilor pe care le-a primit, acesta a solicitat și un credit bancar în valoare de peste 50.000, iar întreaga sumă a fost transferată în mai multe conturi.

După efectuarea tranzacțiilor, individul și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni și a hotărât să sesizeze poliția. Autoritățile le recomandă adesea cetățenilor să nu dea curs solicitărilor de a contracta împrumuturi bancare la cererea unor persoane care se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții sau autorități, însă cazurile de acest timp continuă să crească.

