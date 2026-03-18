O nouă escrocherie la bancomate, metoda firul invizibil. Cum să o identificați pentru a nu vă goli contul

Cardul sau telefonul mobil sunt printre cele mai frecvente metode de plată. Cash-ul începe să dispară, la fel și hoții de buzunare clasică. La rândul lor, escrocii de reinventează. Totuși sunt destui oameni, de obicei mai în vârstă care preferă banii gheață. Ei sunt și cei mai expuși la excrocheriile la bancomat.

Oamenii încă păstrează numerar acasă, iar din moment ce salariile nu mai sunt plătite în numerar, singura opțiune pentru cetățeni este să retragă bani de la bancomate. Și, deși aceste aparate au măsuri de securitate implementate, infractorii cibernetici sunt foarte ingenioși în a scăpa nepedepsiți după ce ne fură banii.

Ce este firul invizibil

În ultimele săptămâni, a existat o îngrijorare crescândă cu privire la o escrocherie cunoscută sub numele de escrocheria „firul invizibil”. Departe de a necesita tehnici sofisticate de hacking, această escrocherie este mult mai simplă, dar extrem de eficientă. Hoții folosesc tehnici de distragere a atenției și de sincronizare pentru a vă face cardul de credit să dispară.

Pentru ca escrocheria să funcționeze, infractorii trebuie mai întâi să manipuleze bancomatul. Fac acest lucru prin introducerea unui fir de nailon, practic invizibil și nedetectabil pentru ochiul uman, în fanta cardului. Cheia este că acest fir nu împiedică bancomatul să citească datele cardului, așa că, la început, totul pare să funcționeze normal.

Când introduceți cardul, acesta vă va solicita codul PIN și puteți efectua tranzacția ca de obicei. Dar problema începe atunci când cardul ar trebui să fie eliberat și nu se întâmplă. La început, ar putea părea o problemă tehnică a bancomatului, dar este de fapt primul pas al escrocheriei, care continuă atunci când o persoană aparent bine intenționată se apropie de dumneavoastră pentru a vă oferi ajutor.

Îți vor recomanda să repeți tranzacția sau să introduci codul PIN, dar scopul lor real este să-ți vadă codul de acces. Bancomatul tot nu îți returnează cardul, așa că îți sugerează să ceri ajutor, dar în momentul în care pleci, crezând că cardul tău este blocat, atacatorul apasă pe trăgaci și îți scoate cardul, al cărui cod PIN de securitate îl cunoaște deja, permițându-i să retragă bani.

Cum să detectezi înșelătoria:

Înainte de a utiliza orice bancomat, inspectează-l.

Asigură-te că totul este intact și că nu există anomalii.

Dacă observi o rezistență neobișnuită sau mișcarea nu este lină la introducerea cardului, cel mai bine este să nu o faci.

Bancomatele au acum plată contactless; folosește-l în loc să introduci cardul.

Fii atent la persoanele care se plimbă în apropierea bancomatului fără niciun motiv aparent.

Acoperă întotdeauna tastatura atunci când introduci codul PIN.

Dacă cardul tău este blocat, este important să nu pleci. Cere ajutor la bancă sau chiar sună la poliție, dar nu părăsi zona.

