Prima pagină » Actualitate » O nouă escrocherie la bancomate, metoda firul invizibil. Cum să o identificați pentru a nu vă goli contul

O nouă escrocherie la bancomate, metoda firul invizibil. Cum să o identificați pentru a nu vă goli contul

18 mart. 2026, 12:06, Actualitate
Cardul sau telefonul mobil sunt printre cele mai frecvente metode de plată. Cash-ul începe să dispară, la fel și  hoții de buzunare clasică. La rândul lor, escrocii de reinventează. Totuși sunt destui oameni, de obicei mai în vârstă care preferă banii gheață. Ei sunt și cei mai expuși la excrocheriile la bancomat.

Oamenii încă păstrează numerar acasă, iar din moment ce salariile nu mai sunt plătite în numerar, singura opțiune pentru cetățeni este să retragă bani de la bancomate. Și, deși aceste aparate au măsuri de securitate implementate, infractorii cibernetici sunt foarte ingenioși în a scăpa nepedepsiți după ce ne fură banii.

Ce este firul invizibil

În ultimele săptămâni, a existat o îngrijorare crescândă cu privire la o escrocherie cunoscută sub numele de escrocheria „firul invizibil”. Departe de a necesita tehnici sofisticate de hacking, această escrocherie este mult mai simplă, dar extrem de eficientă. Hoții folosesc tehnici de distragere a atenției și de sincronizare pentru a vă face cardul de credit să dispară.

Pentru ca escrocheria să funcționeze, infractorii trebuie mai întâi să manipuleze bancomatul. Fac acest lucru prin introducerea unui fir de nailon, practic invizibil și nedetectabil pentru ochiul uman, în fanta cardului. Cheia este că acest fir nu împiedică bancomatul să citească datele cardului, așa că, la început, totul pare să funcționeze normal.

Când introduceți cardul, acesta vă va solicita codul PIN și puteți efectua tranzacția ca de obicei. Dar problema începe atunci când cardul ar trebui să fie eliberat și nu se întâmplă. La început, ar putea părea o problemă tehnică a bancomatului, dar este de fapt primul pas al escrocheriei, care continuă atunci când o persoană aparent bine intenționată se apropie de dumneavoastră pentru a vă oferi ajutor.

Îți vor recomanda să repeți tranzacția sau să introduci codul PIN, dar scopul lor real este să-ți vadă codul de acces. Bancomatul tot nu îți returnează cardul, așa că îți sugerează să ceri ajutor, dar în momentul în care pleci, crezând că cardul tău este blocat, atacatorul apasă pe trăgaci și îți scoate cardul, al cărui cod PIN de securitate îl cunoaște deja, permițându-i să retragă bani.

Cum să detectezi înșelătoria:

  • Înainte de a utiliza orice bancomat, inspectează-l.
  • Asigură-te că totul este intact și că nu există anomalii.
  • Dacă observi o rezistență neobișnuită sau mișcarea nu este lină la introducerea cardului, cel mai bine este să nu o faci.
  • Bancomatele au acum plată contactless; folosește-l în loc să introduci cardul.
  • Fii atent la persoanele care se plimbă în apropierea bancomatului fără niciun motiv aparent.
  • Acoperă întotdeauna tastatura atunci când introduci codul PIN.
  • Dacă cardul tău este blocat, este important să nu pleci. Cere ajutor la bancă sau chiar sună la poliție, dar nu părăsi zona.

Recomandarea autorului: Un român a fost lăsat fără 50.000 de lei în urma unei escrocherii. Cum l-au păcălit fraudatorii

Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
13:40
Trei zodii vor avea parte de prosperitate până la sfârșitul  lunii martie
FLASH NEWS Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
13:31
Florin Manole, după scandalul din Parlament privind amendamentul PSD: „Nu mă interesează ce zice AUR, USR, PNL sau UDMR”
VIDEO Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
13:16
Doi polițiști în misiune au fost răniți într-un accident rutier la Suceava. Alcool, zero
SCANDAL De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
13:15
De ce a părăsit PSD dezbaterile pe buget din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir: „Un vot care nu a existat, simplu. 29, întotdeauna, în orice matematică, e mai mare decât 23”
UTILE Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?
13:05
Dacă schimbi doar două anvelope, cele noi ar trebui montate pe față sau pe spate? Tracțiunea pe față, spate sau integrală are vreo importanță?
EDUCAȚIE Revoltă la Universitatea din București. Profesorii intră în grevă japoneză și amenință cu acțiuni în instanță. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
12:52
Revoltă la Universitatea din București. Profesorii intră în grevă japoneză și amenință cu acțiuni în instanță. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Digi24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Dependența de Inteligența Artificială ne poate afecta abilitățile cognitive, avertizează experții
CONTROVERSĂ China și India au intrat în competiție pentru petrolul rusesc, care este acum la mare căutare. Primește cine plătește mai mult
13:59
China și India au intrat în competiție pentru petrolul rusesc, care este acum la mare căutare. Primește cine plătește mai mult
SPORT Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
13:56
Răzvan Burleanu, mesaj dur pentru contestatari: „Oameni cinici, persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important”
RĂZBOI Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
13:20
Volodimir Zelenski a anunțat: Ucraina a trimis 201 experți militari în Golf pentru a contracara atacurile dronelor iraniene
FLASH NEWS NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze
12:55
NATO trimite încă un sistem de apărare Patriot în Turcia, după ce trei rachete iraniene au pătruns în spațiul său aerian. Ce baze militare încearcă Alianța să protejeze
EXCLUSIV Victor Ponta, ironii la adresa lui Radu Tudor: Stăm în același bloc/Sunt apărat
12:51
Victor Ponta, ironii la adresa lui Radu Tudor: Stăm în același bloc/Sunt apărat
JOCURI DE NOROC Orașul din România în care sălile de jocuri vor dispărea până în 2028. Locuitorii au cerut primăriei să le desființeze
12:47
Orașul din România în care sălile de jocuri vor dispărea până în 2028. Locuitorii au cerut primăriei să le desființeze

Cele mai noi

Trimite acest link pe