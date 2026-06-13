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Cum să depozitezi cartofii astfel încât să reziste luni de zile

Cum să depozitezi cartofii astfel încât să reziste luni de zile
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Cum să depozitezi cartofii astfel încât să reziste luni de zile.

Această legumă rădăcinoasă are o durată de păstrare destul de lungă și chiar mai mare atunci când este depozitată corect. Secretul este să păstrezi cartofii într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi într-un dulap de cămară, într-o pungă de hârtie sau într-o cutie de carton.

Este important să fie menținuți la o temperatură scăzută și ideală (dar, surprinzător, nu în frigider), pentru a preveni înverzirea, apariția zonelor moi sau încolțirea prematură. Odată ce se întâmplă acest lucru, este un semn că au trecut de perioada lor optimă de consum, relatează Food52.

Cum să depozitezi cartofii

Deși nu ar trebui să pui cartofii în frigider, ei rezistă cel mai mult atunci când sunt păstrați într-un loc răcoros și întunecat — ideal la aproximativ 10°C și o umiditate de 90–95%, cum ar fi într-o pivniță specială pentru depozitarea rădăcinoaselor, cu temperatură și umiditate controlate. Vor rezista săptămâni întregi, dacă nu chiar toată iarna.

1. Ține-i departe de lumina soarelui

Nu depozita cartofii la vedere, pe blatul bucătăriei. Păstrează-i într-un sertar, într-un coș, într-un dulap, într-o pungă de hârtie sau chiar într-un coș de bambus pentru legume — oriunde este întuneric. În aceste condiții, ar trebui să reziste între una și două săptămâni.

Pungile transparente din plastic, precum cele în care sunt vânduți adesea cartofii, nu sunt ideale pentru depozitare. Dacă sunt expuși la lumină, vor începe procesul de fotosinteză, se vor înverzi și, în cele din urmă, se vor zbârci și vor putrezi.

2. Asigură-te că au circulație de aer

Mută cartofii într-o pungă de hârtie, într-un sac de plasă sau într-un recipient bine ventilat. Ei elimină dioxid de carbon și apă sub formă de vapori, iar mediul poate deveni prea umed dacă nu există ventilație.

Dacă preferi să-i păstrezi în punga de plastic în care au venit, asigură-te că aceasta este bine perforată și că partea superioară nu este închisă ermetic.

Cartofi scumpiri

FOTO – Caracter ilustrativ

3. Nu-i depozita lângă ceapă

Este tentant să arunci cartofii și ceapa în același coș din cămară și să consideri problema rezolvată. Păstrarea lor împreună (la fel ca și depozitarea cartofilor lângă avocado, banane sau mere) poate încuraja încolțirea cartofilor.

4. Evită locurile calde

Chiar dacă nu ai un spațiu mai răcoros decât bucătăria, încearcă să eviți cele mai calde zone ale încăperii. Nu depozita cartofii lângă cuptor, sub chiuvetă sau deasupra frigiderului.

Atunci când sunt păstrați la temperaturi mai ridicate decât cele ideale, cartofii încep să încolțească.

Semne că s-au stricat

Există câteva indicii ușor de observat dacă te întrebi dacă cartofii tăi s-au alterat. Mucegaiul, petele negre și zonele moi sunt semne evidente.

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