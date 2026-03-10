Prima pagină » Social » Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate

10 mart. 2026, 19:40, Social
Experții avertizează că cartofii încolțiți pot genera compuși chimici nocivi atunci când sunt supuși la temperaturi ridicate.

Atunci când cartofii sunt depozitați pentru o perioadă lungă de timp în medii umede și luminoase, este normal să apară muguri sau rădăcini mici. Nu vă faceți griji, este un mecanism natural de apărare împotriva ciupercilor și a altor microorganisme. Deși este destul de comun, nu toată lumea știe că a-i consuma în această stare ar putea să nu fie cea mai sănătoasă opțiune, relatează Larazon.

Agenția Spaniolă pentru Siguranța Alimentară și Nutriție avertizează că problema nu constă atât în ​​germenii în sine, cât în ​​modul în care sunt gătiți cartofii. Atunci când sunt prăjiți sau copți, unele dintre zaharurile lor pot genera o substanță chimică numită acrilamidă . Nu toți cartofii au aceeași probabilitate de a o produce. Cartofii mai mici sau mai puțin maturi tind să conțină o cantitate mai mare din aceste zaharuri, crescând probabilitatea formării acrilamidei în timpul gătirii.

Ce este acrilamida

Acrilamida este un compus chimic care se formează în mod natural în alimentele bogate în amidon (cafea, fursecuri, pâine etc.) atunci când sunt gătite la temperaturi ridicate. Acest proces declanșează o reacție chimică numită reacția Maillard, care poate altera gustul și culoarea acestor alimente (ducând la arderea pâinii prăjite).

