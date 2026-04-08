Au apărut cartofii noi românești. Suma uriașă cu care se vinde 1 kilogram, în Piața Obor din București

Au apărut cartofii noi românești. Această legumă este prezentă, de pildă, la tarabele din Piața Obor din București. Iată cât costă un kilogram, acum, în aprilie 2026.

Peste doar câteva zile va fi sărbătorit Paștele Ortodox. Acum, în perioada aceasta, mulți clienți străbat piețele și magazinele pentru a face ultimele cumpărături. Printre produsele achiziționate se numără și legumele și fructele proaspete. În piețele din țară au apărut, de exemplu, cartofii noi românești. La Piața Obor din București, comercianții îi așteaptă pe clienți să cumpere.

Cartofi noi românești la 23 de lei/kg

În piața din Capitală, de exemplu, un kilogram de cartofi noi românești costă 23 de lei.

Prin comparație, în unele supermarketuri, un kilogram de cartofi noi costă de circa 6-8 ori mai puțin. De exemplu, în magazine precum Lidl și Mega Image, prețurile per kilogram la cartofii noi sunt mai mici. Însă, țara de proveniență a legumei este Egipt.

La Lidl, de exemplu, un kilogram de cartofi albi noi are prețul de 3.49 de lei. Egipt este țara de origine a legumei și este încadrată la calitatea I. În Mega Image, aceiași cartofi noi, încadrați la calitatea I și proveniți din Egipt, au prețul de 4.19 lei per kilogram.

