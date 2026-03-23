Ce secrete ascund cartofii roșii. Ce știe bucătarul, dar nu și cumpărătorul

Cartofii roșii nu reprezintă doar o alegere estetică, cei care îi cumpără pentru că arată bine în farfurie ar putea să piardă din vedere ce îi face cu adevărat valoroși.

Diferența dintre soiurile convenționale este mai subtilă decât s-ar crede, însă nu mai puțin reală: antocianinele și celelalte fitochimicale concentrate în coaja lor colorată reprezintă exact acel plus pe care nutriționiștii îl urmăresc de ani buni, relatează Ziarul Românesc.

Ce secrete ascund cartofii roșii

Centrul Federal pentru Nutriție menționează explicit soiurile roșii și albastre drept surse relevante de flavonoide, polifenoli și antocianine — compuși considerați valoroși din punct de vedere nutrițional și parțial responsabili pentru pigmentarea intensă.

Experții de la Utopia atrag atenția că valorile nutriționale nu diferă semnificativ față de soiurile obișnuite. Principalul beneficiu constă în prezența pigmenților vegetali suplimentari, și nu într-un conținut caloric sau de carbohidrați radical diferit. Cu alte cuvinte, nu este vorba despre o schimbare majoră în alimentație, ci mai degrabă despre un avantaj discret pentru cei care își doresc să își diversifice inteligent dieta.

Cartofii roșii se remarcă în special în bucătărie, nu atât prin prisma valorilor nutriționale, cât datorită comportamentului lor la gătit. Multe dintre aceste soiuri au o textură fermă, ceea ce le permite să-și păstreze forma după fierbere și să nu se sfărâme. Din acest motiv, sunt ideali pentru salate de cartofi, garnituri la cuptor sau preparate în care aspectul contează.

În cazul soiurilor cu pulpă colorată, efectul vizual se păstrează și în farfurie, transformându-le într-o alegere inspirată atunci când prezentarea preparatului este importantă.

