Cum să dormi mai bine în nopțile caniculare. Recomandările unei experte în somn

Odată cu venirea căldurii și a temperaturilor extreme, chiar și pe timpul nopții, somnul devine o adevărată odisee. Un somn de proastă calitate se traduce printr-o senzație mai mare de oboseală a doua zi, lipsă de concentrare, performanță mai slabă și chiar unele dureri fizice, precum durerile de cap.

Dacă în ciuda menținerii unei rutine bune de somn căldura îngreunează odihna, luarea unor măsuri poate fi de mare ajutor. Așa explică psihologul și expertul în somn Nuria Roure într-una dintre ultimele sale postări pe rețelele sociale, conform El Economista.

Dușurile, întotdeauna cu apă călduță

Primul dintre ele este adesea uitat. Este important ca în timpul zilei să închideți ferestrele și să coborâți jaluzelele. Seara, se poate porni aerul condiționat. De asemenea, este important să facem duș cu apă călduță, nu rece sau fierbinte. Un alt truc este să aplicăm apă rece sau un cub de gheață pe încheieturi, palme, ceafă sau glezne.

„Un duș înainte de somn vă va ajuta de asemenea, un duș cu apă călduță, nu rece, pentru că altfel ne activează și nu ne va lăsa să dormim bine”, subliniază experta. Pe de altă parte, dacă se preferă, se poate aplica puțină apă rece sau un cub de gheață pe încheieturi, palmele mâinilor, ceafă sau glezne, „pentru că acestea sunt radiatoarele corpului nostru. Aplicarea apei reci sau a unui pic de gheață vă va ajuta să reduceți acel jumătate de grad de care avem nevoie pentru a dormi”.

Sfatul uneia dintre paciente

Roure afirmă că are și un sfat primit de la una dintre pacientele sale, deoarece funcționa foarte bine. „Luați sticle cu apă, puneți-le în congelator, apoi le puneți în pat și vă înveliți cu ele. Veți crea un mediu răcoros chiar din primul moment în care vă băgați în pat”.

Totuși, un aspect deosebit de important, după cum subliniază psiholoaga, este să nu forțăm somnul dacă avem dificultăți în a adormi. Forțarea somnului generează anxietate și crește nivelul de cortizol, ceea ce duce la un cerc în care devine și mai greu să dormim.