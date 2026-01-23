Ce tehnică folosesc soldații pentru a adormi mai rapid. Cinci pași care îți liniștesc mintea și corpul

În zilele noastre insomnia a devenit o problemă tot mai des întâlnită, iar ideea ca poți să adormi aproape instant pentru mulți pare un mit. Armata americană folosește de ani de zile o tehnică specială pentru relaxare.

Somnul este esențial pentru o bună funcționare a corpului, iar armata americană a dezvoltat o metodă inedită pe care o foloseau în misiuni solicitante. Ulterior, ea a ajuns să fie studiată și aplicată și de civili, fiind considerată una dintre cele mai eficiente tehnici de a induce rapid somnul, relatează Click.

Ce tehnică folosesc soldații pentru a adormi mai rapid

Tehnica pe care o foloseau soldații americani a fost menționată pentru prima dată în anii ’80, în cartea „Relax and Win: Championship Performance”, scrisă de antrenorul Lloyd Bud Winter. Scopul metodei era simplu: să permită soldaților să adoarmă în maximum două minute, indiferent de zgomot, stres sau disconfort.

Metoda are la bază relaxarea progresivă a corpului și calmarea conștientă a minții, astfel se elimină tensiunea acumulată în mușchi și gânduri.

Cei cinci pași de adormire în tehnica militară

1. Relaxează-ți complet fața

Primul pas constă în relaxarea mușchilor feței. Începi cu fruntea, pleoapele, maxilarul, iar mai apoi obrajii. Limba trebuie lăsată să se așeze natural în gură.

2. Lasă umerii și brațele să cadă

Umerii trebuie coborâți conștient și brațele trebuie să se relaxeze complet. Imaginează-ți o senzație de căldură care se scurge din umeri spre palme, făcându-ți mâinile grele și lipsite de tensiune.

3. Controlează respirația

Inspiră lent și profund și expiră complet, fără a te grăbi. Trebuie să te concentrezi pe abdomen și să simți cum se relaxează la fiecare expirație.

4. Relaxează picioarele

Atenția trebuie mutată către coapse, genunchi, gambe și tălpi. Imaginează-ți că picioarele devin grele, ca din plumb, și se afundă ușor în saltea sau podea.

5. Golește-ți mintea

La ultimul pas trebuie să te gândești la o imagine calmă: un cer senin, o apă liniștită sau un peisaj care îți transmite siguranță. Dacă gândurile revin, nu te enerva — repetă imaginea sau spune-ți mental o frază neutră, precum „nu mă gândesc la nimic”.

Recomandările autorului: