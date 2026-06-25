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Motivul pentru care mulți oameni se trezesc între 2 și 4 dimineața. Iată ce poate însemna acest obicei

Motivul pentru care mulți oameni se trezesc între 2 și 4 dimineața. Iată ce poate însemna acest obicei
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A dormi între 7 și 8 ore în fiecare zi nu este la fel de ușor pentru toată lumea. Multe persoane tind să se trezească de mai multe ori pe parcursul nopții. Acest lucru le împiedică să se odihnească corespunzător. De fapt, este frecvent ca ele să se trezească în mod special între orele 2:00 și 4:00 dimineața.

În mod normal, la această oră organismul se află în faza de somn profund. Dacă acest lucru se repetă foarte des, ar putea indica o problemă serioasă. Printre cauze se numără consumul de cafeină sau alcool cu câteva ore înainte de culcare, o temperatură necorespunzătoare în dormitor sau utilizarea excesivă a ecranelor înainte de a merge la somn, scrie El Economista.

Caracteristici comune

Persoanele care se trezesc frecvent în timpul nopții au adesea anumite caracteristici comune, cum ar fi dezechilibre hormonale sau unele probleme de natură psihologică. Cei care suferă de dureri cronice în zone precum partea inferioară a spatelui, gâtul, șoldurile sau genunchii pot avea un somn de slabă calitate și tind să se trezească mai des pe timpul nopții.

Pe de altă parte, medicina tradițională chineză susține că fiecare organ al corpului uman are un vârf de activitate de două ore într-un anumit moment al zilei, ceea ce este numit „ceasul organelor”. Potrivit acestei teorii, între orele 2:00 și 4:00 dimineața organul care atinge nivelul maxim de activitate este vezica biliară. Astfel, multe persoane se trezesc exact în acest interval orar. Totuși, „ceasul organelor” din medicina tradițională chineză reprezintă o credință specifică acestei practici și nu este susținută de dovezi științifice solide.

Ce poți face pentru a dormi bine

În majoritatea cazurilor, un somn odihnitor poate fi obținut prin schimbări simple ale stilului de viață. În felul acesta controlăm factorii care pot provoca treziri repetate în timpul nopții. Printre acestea se numără respectarea unui program regulat de somn, consumul unei cine ușoare înainte de culcare, evitarea nicotinei, alcoolului și cafelei, practicarea regulată a activității fizice și evitarea activităților care necesită un efort fizic sau mental intens înainte de somn.

O alimentație sănătoasă și echilibrată poate avea efecte benefice asupra somnului, contribuind la o odihnă mai bună. Printre fructele recomandate se numără bananele, kiwi și cireșele. Acestea sunt bogate în triptofan, potasiu și magneziu, substanțe care ajută la relaxarea mușchilor.

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