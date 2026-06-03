Daniel Fenechiu: „Votul pentru ICR a arătat că există o majoritate. Să meargă cu o propunere la Cotroceni”

Daniel Fenechiu, liderul liberalilor din Senat, este de părere că, prin votul PSD-AUR exprimat la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, precum și prin cel dat marți, 2 iunie, pentru conducerea Institutului Cultural Român, a fost „validată” o majoritate parlamentară.

În context, senatorul PNL i-a îndemnat pe cei de la PSD și AUR să avanseze o propunere de premier la Cotroceni.

Fenechiu: „Să încheiem nebunia asta!”

„Moțiunea de cenzură a validat la nivelul Parlamentului o coaliție, o majoritate. Votul de astăzi a arătat că și la nivelul Senatului există o majoritate. Eu o felicit și îi rog să meargă cu o propunere la Cotroceni, ca să încheiem nebunia asta!”, a transmis Fenechiu, în plenul Senatului.

Și senatoarea USR Simona Spătaru a felicitat majoritatea creată pentru votarea conducerii ICR: „Vreau să felicit coaliția PSD-AUR-PACE pentru rezultatul fantastic de la Institutul Cultural Român. Îi felicit și le propun, conform cu aceste principii asumate, pentru această colaborare pe care o au, ca următoarele audieri pentru Institutul Cultural Român să aibă loc pe stadion”.

La rândul său, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a replicat că USR, prin candidatura propusă, nu a avut susținerea PNL: „N-aș fi vrut să iau cuvântul, dar candidatul dumneavoastră n-a fost nici măcar susținut de partenerii de la PNL. Sunteți izolați complet, ceea ce vă doresc viață lungă!”.

În replică, Spătaru a precizat că „PSD merge în remorca AUR”.

Peiu le reamintește USR-iștilor cum stau lucrurile, de fapt

Petrișor Peiu, în calitate de lider al grupului senatorilor AUR, le-a reamintit celor din USR cum stau lucrurile de fapt. El a făcut referire la proiectele de lege inițiate de formațiunea lui Dominic Fritz și votate de partidul său.

„Acum, fiind conducător de tractor care are și remorcă, nu mă pot abține să nu vă aduc aminte că am votat până acum 12 proiecte de legi propuse de USR. Asta înseamnă că eram în vreo alianță cu dumneavoastră? Am votat și o moțiune simplă împreună. Eu cred că trebuie să folosiți mai atent, mai grijuliu cuvântul «alianță». Înțeleg dorința de a face politică, dar vă asigur că nu este nicio alianță și vă sfătuiesc să încercați să înțelegeți utilizarea termenului alianță”, a spus Peiu.

În final, senatorul Ninel Peia a menționat că grupul PACE-Întâi România este „deschis negocierilor”: „Putem negocia politic oricând doriți. Pace e în toate, trebuie doar să aveți negociatori. Raportat la votul nostru, vă garantez că mi-a fost frică să votez un reprezentant propus de USR. Dar trebuia să veniți să discutați. Ceilalți au venit și au discutat”.

Cine conduce Institutul Cultural Român

Senatul a numit marți, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român. Au fost votați Corina Încrosnatu, ca președinte, Adriana Gae și Attila Weinberger, vicepreședinți, și 14 membri pentru consiliul de conducere al instituției.

Corina Încrosnatu, propusă de PSD, a primit 81 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”, iar Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR – 18 voturi „pentru” și 97 „împotrivă”.

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