Prima pagină » Actualitate » Daniel Fenechiu: „Votul pentru ICR a arătat că există o majoritate. Să meargă cu o propunere la Cotroceni”

Daniel Fenechiu: „Votul pentru ICR a arătat că există o majoritate. Să meargă cu o propunere la Cotroceni”

Daniel Fenechiu: „Votul pentru ICR a arătat că există o majoritate. Să meargă cu o propunere la Cotroceni”
Daniel Fenechiu: „Votul pentru ICR a arătat că există o majoritate”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Daniel Fenechiu, liderul liberalilor din Senat, este de părere că, prin votul PSD-AUR exprimat la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, precum și prin cel dat marți, 2 iunie, pentru conducerea Institutului Cultural Român, a fost „validată” o majoritate parlamentară.

În context, senatorul PNL i-a îndemnat pe cei de la PSD și AUR să avanseze o propunere de premier la Cotroceni.

Fenechiu: „Să încheiem nebunia asta!”

„Moțiunea de cenzură a validat la nivelul Parlamentului o coaliție, o majoritate. Votul de astăzi a arătat că și la nivelul Senatului există o majoritate. Eu o felicit și îi rog să meargă cu o propunere la Cotroceni, ca să încheiem nebunia asta!”, a transmis Fenechiu, în plenul Senatului.

Și senatoarea USR Simona Spătaru a felicitat majoritatea creată pentru votarea conducerii ICR: „Vreau să felicit coaliția PSD-AUR-PACE pentru rezultatul fantastic de la Institutul Cultural Român. Îi felicit și le propun, conform cu aceste principii asumate, pentru această colaborare pe care o au, ca următoarele audieri pentru Institutul Cultural Român să aibă loc pe stadion”.

La rândul său, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a replicat că USR, prin candidatura propusă, nu a avut susținerea PNL: „N-aș fi vrut să iau cuvântul, dar candidatul dumneavoastră n-a fost nici măcar susținut de partenerii de la PNL. Sunteți izolați complet, ceea ce vă doresc viață lungă!”.

În replică, Spătaru a precizat că „PSD merge în remorca AUR”.

Peiu le reamintește USR-iștilor cum stau lucrurile, de fapt

Petrișor Peiu, în calitate de lider al grupului senatorilor AUR, le-a reamintit celor din USR cum stau lucrurile de fapt. El a făcut referire la proiectele de lege inițiate de formațiunea lui Dominic Fritz și votate de partidul său.

„Acum, fiind conducător de tractor care are și remorcă, nu mă pot abține să nu vă aduc aminte că am votat până acum 12 proiecte de legi propuse de USR. Asta înseamnă că eram în vreo alianță cu dumneavoastră? Am votat și o moțiune simplă împreună. Eu cred că trebuie să folosiți mai atent, mai grijuliu cuvântul «alianță». Înțeleg dorința de a face politică, dar vă asigur că nu este nicio alianță și vă sfătuiesc să încercați să înțelegeți utilizarea termenului alianță”, a spus Peiu.

În final, senatorul Ninel Peia a menționat că grupul PACE-Întâi România este „deschis negocierilor”: „Putem negocia politic oricând doriți. Pace e în toate, trebuie doar să aveți negociatori. Raportat la votul nostru, vă garantez că mi-a fost frică să votez un reprezentant propus de USR. Dar trebuia să veniți să discutați. Ceilalți au venit și au discutat”.

Cine conduce Institutul Cultural Român

Senatul a numit marți, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român. Au fost votați Corina Încrosnatu, ca președinte, Adriana Gae și Attila Weinberger, vicepreședinți, și 14 membri pentru consiliul de conducere al instituției.

Corina Încrosnatu, propusă de PSD, a primit 81 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”, iar Roxana Dumitrache, propusă de grupul parlamentar USR – 18 voturi „pentru” și 97 „împotrivă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

USR folosește incidentul de la Galați ca armă politică și dă vina pe PSD și AUR pentru atacul cu drona. „Voi ați lăsat România vulenarbilă!”

Victor Ponta critică posibilitatea unei guvernări PSD-USR. „Să repeți un scenariu care a dat faliment e ce își dorește cel mai tare AUR”

În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ce se întâmplă cu Piața Amzei? Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1: „A fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative”
10:00
Ce se întâmplă cu Piața Amzei? Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1: „A fost transformată într-un hub cultural pentru industrii creative”
SPORT Mihai Stoica știe la ce jucători va renunța Gică Hagi după Georgia – România 1-1. „N-o să-i mai vedem acolo niciodată”
09:42
Mihai Stoica știe la ce jucători va renunța Gică Hagi după Georgia – România 1-1. „N-o să-i mai vedem acolo niciodată”
LIVE Proteste în lanț în România: SANITAS la București, grevă la Cugir, sedii ANAF pichetate: ”Respect promis, respect omis”
09:39
Proteste în lanț în România: SANITAS la București, grevă la Cugir, sedii ANAF pichetate: ”Respect promis, respect omis”
ACTUALITATE Viceprimarul Sectorului 1 transformă Teatrul Masca într-un muzeu imersiv. Daniela Stanciu: „Suntem în fază avansată, se va da în execuție lucrarea”
09:36
Viceprimarul Sectorului 1 transformă Teatrul Masca într-un muzeu imersiv. Daniela Stanciu: „Suntem în fază avansată, se va da în execuție lucrarea”
APĂRARE Presa din Germania salută decizia României de a acorda companiei Rheinmetall contracte de 5,7 miliarde euro. „Suntem recunoscători”
08:54
Presa din Germania salută decizia României de a acorda companiei Rheinmetall contracte de 5,7 miliarde euro. „Suntem recunoscători”
JUSTIȚIE Gheorghiță Vlad și Radu Miruță știau de dosarul DNA. Audierea, amânată din cauza ședinței CSAT privind drona căzută pe un bloc din Galați – SURSE
08:51
Gheorghiță Vlad și Radu Miruță știau de dosarul DNA. Audierea, amânată din cauza ședinței CSAT privind drona căzută pe un bloc din Galați – SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă nu va adera la UE în doi ani: „Acesta e planul B și va exista un preț”
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Radu Miruță știa de dosarul DNA al lui Gheorghiță Vlad. Audierile, amânate din cauza ședinței despre drona din Galați
Click
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
Digi24
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului: „Ne puteți ataca și azi, și mâine”
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Cele mai puternice particule din Univers ar putea fi și mai bizare decât se credea
ANALIZA de 10 Război de gherilă în Strâmtoarea Ormuz, joc pe contre între SUA și Iran. Cum reușește „flota din umbră” a Teheranului să fenteze blocada americană
10:00
Război de gherilă în Strâmtoarea Ormuz, joc pe contre între SUA și Iran. Cum reușește „flota din umbră” a Teheranului să fenteze blocada americană
EMISIUNI „EXCLUSIV RAPID” – Pancu așteaptă transferurile!
10:00
„EXCLUSIV RAPID” – Pancu așteaptă transferurile!
CONTROVERSĂ SUA au neutralizat un petrolier care a încălcat blocada Washingtonul în Strâmtoarea Ormuz în încercarea de a ajunge într-un port din Iran
09:20
SUA au neutralizat un petrolier care a încălcat blocada Washingtonul în Strâmtoarea Ormuz în încercarea de a ajunge într-un port din Iran
FLASH NEWS AUR reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR, după ce senatul a respins alegerea primarilor în două tururi: ”Au confirmat frica de popor”
09:16
AUR reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR, după ce senatul a respins alegerea primarilor în două tururi: ”Au confirmat frica de popor”
COMUNICAT Premieră în România: toate deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare. Economii importante pentru primării și cetățeni
09:00
Premieră în România: toate deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare. Economii importante pentru primării și cetățeni

Cele mai noi

Trimite acest link pe