În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România

Ruxandra Radulescu
Într-un context foarte tensionat pentru România la nivel politic, economic și social, deputatul Allen Coliban, deputat USR și membru al Comisiei de control a Serviciului Român de informații (SRI), lansează un atac la adresa serviciului secret și readuce în prim-plan scandalul anulării alegerilor din România. În opinia deputatului USR, serviciile secrete fie au fost incompetente în ceea ce privește evenimentele din noiembrie-decembrie 2024, fie au știut parțial ce se întâmplă și nu au acționat, fie au fost pur și simplu complice. Acuzațiile lui vin într-un moment în care tensiunile politice ating cote maxime în România.

”6 decembrie 2024. Practic, în această zi, sistemul corupt din România și-a arătat adevărata față, și anume a făcut pact cu diavolul. O dată pe care nu o vom uita curând (…)

Unde a fost statul român? Au dormit serviciile secrete? Au fost ignorate de politicieni? Sau, mai rău, au fost toți complici?” spune Colliban.

De la înălțimea sa de membru al Comisiei SRI, Allen Coliban înaintează trei scenarii, în ceea ce privește culisele anulării alegerilor din noimebrie 2024 și presupsa implicare a Serviciilor Secrete. În toate cele trei scenarii, serviciile secrete sunt fie de vină direct, fie, sugerează deputatul, au fost chiar părtașe.

”Și totuși, statul român a părut paralizat pînă în ultima secundă. Cum a fost posibil? Și de ce? Căutarea răspunsurilor trebuie să înceapă de la cei care au primul rol în apărarea securității României și a ordinii constituționale: zona de intelligence.

Decizia anulării alegerilor a avut la bază rapoartele lor desecretizate. Analizînd documentele și modul în care funcționează serviciile secrete, există doar trei posibile explicații logice pentru ce s-a întâmplat. Trei scenarii, și trebuie să vedem în care ne încadrăm”, menționează Coliban

Prima ipoteză propusă de Coliban este explicația oficială a CSAT: implicarea unor „agenturi străine” din zona Rusiei, prin intermediul rețelelor de socializare.

Scenariul 1: Au știut și au informat

„Aceasta este varianta oficială sugerată de documentele CSAT. SRI a monitorizat rețeaua de boți, a văzut banii din cripto, a văzut conexiunea cu Rusia. Conform legii, serviciul nu poate aresta pe nimeni.

El poate doar să trimită informațiile la beneficiari: la președinte, la premier, la miniștri, la parchete și în CSAT. Dacă rapoartele au plecat, dar decidenții politici le-au ignorat, sau instituțiile civile, precum AEP și ANCOM, nu au știut ce să facă cu ele, ei bine, atunci nu avem de-a face cu un eșec de spionaj. Avem un eșec politic, un stat surd și complice”, spune Colliban.

Scenariul 2: Au știut parțial.

Scenariul acesta ar mai putea fi numit și eșecul de analiză (intelligence failure). Este posibil ca serviciile să fi văzut piesele, dar să nu fi înțeles imaginea de ansamblu.

M-am uitat pe rapoartele de activitate ale SRI din ultimii ani. Între 2012 și 2015, focusul era concentrat puternic pe corupție și evaziune fiscală. Abia tîrziu apar mențiuni despre războiul hibrid. Poate că au subestimat TikTok-ul. Poate au crezut că e doar zgomot de fond, nu o armă de distrugere în masă a democrației. Asta s-ar numi intelligence failure – cînd ai datele, dar greșești prognoza.

Scenariul 3 Complicitatea

Acesta este scenariul de coșmar. În jurul lui Georgescu roiesc rezerviști, oameni ieșiți din sistem, precum Bogdan Vacusta, fost ofițer DGIA. Însuși Horațiu Potra este legat de foști ofițeri de servicii. Dacă o parte din sistem a știut și a tăcut? Dacă unii au vrut să îl folosească pe Georgescu ca pe o sperietoare electorală și au pierdut controlul? Dacă paznicul a lăsat ușa deschisă pentru hoți?

„Privind în urmă, România a arătat ca o țară slabă, vulnerabilă în fața războiului hibrid. Marile democrații, cele pe care le admirăm azi, și-au construit sistemele de control exact după astfel de crize, după astfel de dezastre.
Să luăm câteva exemple.”

(…)

Această criză, acest șoc „Georgescu”, este poate cea mai mare șansă pe care o avem de a ne repara statul. Noi nu trebuie să cerem doar demisii. Trebuie să cerem reformă! Trebuie să știm cine a greșit, cine a tăcut. Nu ne permitem să băgăm mizeria sub preș. Dacă o facem, data viitoare nu va mai fi un Georgescu. Va fi cineva mai deștept, mai bine organizat, care nu va face greșeli” conchide useristul.

Este inexplicabil, în acest moment, de ce a ales Allen Colliban o astfel de conjuctură pentru a lansa un atac la adresa serviciilor de informații din România. În video-ul publicat de el, care se numește „Neclasificat”, el nu prezintă documente declasificate sau dezvăluiri din interior serviciilor de informații, ci niște păreri proprii cu privire la anularea alegerilor din 2024.

Colliban cere „reformă”

Colliban profită de moment pentru a cere o reformă a serviciilor de informații. Nu este clar însă de care moment spune, în condițiile în care alegerile au fost anulate acum  un an și jumătate.

„Această criză, acest șoc „Georgescu", este poate cea mai mare șansă pe care o avem de a ne repara statul. Noi nu trebuie să cerem doar demisii. Trebuie să cerem reformă! Trebuie să știm cine a greșit, cine a tăcut. Nu ne permitem să băgăm mizeria sub preș. Dacă o facem, data viitoare nu va mai fi un Georgescu. Va fi cineva mai deștept, mai bine organizat, care nu va face greșeli", mai spune Colliban.

FOTO:captură YTB/Mediafax

