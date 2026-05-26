Victor Ponta critică posibilitatea unei guvernări PSD-USR: „Să repeți un scenariu care a dat faliment e ce își dorește cel mai tare AUR”

Fostul premier, Victor Ponta, a comentat marți seară la B1 TV criza politică din România. Potrivit acestuia, un Guvern format din PSD alături de USR ar fi sortit eșecului, indiferent cine va fi ales premier.

Victor Ponta subliniază că refacerea alianței de guvernare, scenariu care ar include o coaliție PSD-USR, ar duce la un guvern construit pe aceleași vulnerabilități politice care au dus la căderea Executivului. Potrivit fostului premier, un nou Guvern, la fel de instabil ca cel demis, ar aduce și mai mult electorat partidului AUR.

„Atâta timp cât o să ai în același guvern PSD cu USR din prima zi o să ai același scandal. USR s-a construit anti-PSD. De ce să cred că vă merge bine cu dl Tomac față de cum a mers cu Bolojan dacă rămâne aceeași formulă? Să repeți un scenariu care a dat faliment e ce își dorește cel mai tare AUR. Dacă nu se schimbă ceva în modul de guvernare atunci AUR va lua peste 50% pe greșeală adversarilor”, a precizat Victor Ponta.

Victor Ponta: „Miniștrii, și mai ales useriștii, fac foarte mult rău în servici”

Victor Ponta a cerut partidelor, în cadrul unui interviu la România TV, să depășească disputele politice și să formeze rapid un Executiv capabil să gestioneze problemele țării. Fostul premier a criticat totodată activitatea miniștrilor interimari ai USR, pe care i-a acuzat că iau decizii care afectează interesele României.

Întrebat despre posibilitatea desemnării unui premier tehnocrat, Victor Ponta a declarat că prioritatea este formarea rapidă a unui guvern condus de un prim-ministru care să își aleagă o echipă orientată către apărarea intereselor României. Fostul premier susține că echipa trebuie să „să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii”.

„Eu cred că România are nevoie de un prim-ministru pentru că, să știți, nu pot să meargă lucrurile așa. Miniștrii și mai ales useriștii, în această perioadă, fac foarte mult rău în servici. Vând în continuare bucăți din țară, angajează țara la lucruri rele. Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt useriștii de acum. Esențial e să facă o echipă care să fie pentru România, să țină cu România, să țină cu românii, nu cu străinii, și cu care vor să ne facă rău, așa cum au fost unii dintre miniștrii actuali”, a declarat Victor Ponta, pentru Romania TV.

FOTO: Mediafax/Video: B1TV

Recomandarea autorului: