USR folosește incidentul de la Galați ca armă politică și dă vina pe PSD și AUR pentru atacul cu drona: Voi ați lăsat România vulenarbilă!

USR a folosit incidentul cu drona de la Galați pentru a lansa un nou atac politic la adresa PSD și AUR, pe care le acuză că au destabilizat țara și au „lăsat România vulnerabilă” într-un context tensionat de securitate.

Formațiunea politică a distribuit pe rețelele sociale mesajul lui Alexandru Dimitriu, deputat USR, care susține că George Simion, liderul AUR, și Sorin Grindeanu, liderul PSD, au folosit incidentul de la Galați ca să „joace teatru politic” pe fondul fricii și al anxietății oamenilor afectați.

„George Simion și Sorin Grindeanu au folosit incidentul politic. Aceiași oameni care au dat jos guvernul într-un context internațional exploziv – când toată lumea avertiza că România are nevoie de stabilitate, de instituții funcționale și de capacitate deplină de reacție – s-au grăbit azi-dimineață să joace teatru politic pe fondul fricii și anxietății unor oameni răniți”.

Deputatul USR a trecut brusc de la incidentul cu drona direct la criza politică. Acesta susține că Executivul a fost demis „nu pentru români, nu pentru securitatea țării, nu pentru economie”, ci pentru interesele personale și pentru „salvarea rețelelor de partid”.

„Guvernul a fost demis nu pentru români, nu pentru securitatea țării, nu pentru economie. A fost demis pentru interese personale, pentru salvarea rețelelor de partid, a pilelor și a sistemului care trăiește din bani publici. Iar reacțiile de azi spun tot”.

„George Simion nu a avut în prim-plan victimele”

De asemenea, Dimitriu l-a criticat pe George Simion pentru faptul că nu a avut în prim-plan victimele incidentului și că nu a transmis niciun mesaj de compasiune pentru cele două victime și pentru vecinii speriați. Deputatul a mai taxat faptul că liderul AUR nu a condamnat Rusia pentru agresiune.

„George Simion nu a avut în prim-plan victimele. Niciun mesaj de compasiune pentru cei doi răniți și pentru vecinii lor speriați. Nu a vorbit despre Rusia. Nu a condamnat agresorul”.

Critici similare au fost formulate și la adresa lui Sorin Grindeanu, despre care Dimitriu spune că a continuat atacurile politice împotriva guvernului pe care l-a dat jos. La fel ca în cazul lui Simion, liderul PSD nu a transmis niciun mesaj pentru răniții de la Galați și nu a spus niciun cuvânt despre Rusia, susține deputatul USR.

„La fel și Sorin Grindeanu. Niciun mesaj pentru oamenii răniți. Nicio asumare. Niciun cuvânt despre Rusia. Doar continuarea atacurilor politice împotriva guvernului pe care chiar ei l-au dat jos”.

„Voi ați creat această situație. Voi ați lăsat România vulnerabilă!”

USR-istul a vorbit și despre alianța toxică dintre PSD și AUR, formată din „oameni care destabilizează România într-un moment critic” ca mai apoi să folosească consecințele pentru propagandă politică. În finalul mesajului, acesta a atacat direct cele două partide pe care le acuză că au lăsat țara vulnerabilă.

„Asta este imaginea reală a acestei alianțe toxice PSD–AUR: oameni care destabilizează țara într-un moment critic și apoi folosesc consecințele pentru propagandă politică. Voi ați creat această situație. Voi ați lăsat România vulnerabilă! Și acum încercați să aruncați vina pe alții. Rușine!”.

