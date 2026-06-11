Deşi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, susţine că nu ministerul pe care-l conduce se ocupă de angajările de la Apele Române, deşi este ordonator principal de credite, a reuşit să amâne un concurs pentru postul de director la conducerea Administraţia Bazinală de Apă Olt, pentru că nu era o persoană agreată de partid, acuză un lider sindical de la Apele Române.

Din documentele oficiale ale Administrației Naționale „Apele Române” reiese o succesiune de evenimente care ridică suspiciuni referitoare la corectitudinea procedurii organizate pentru ocuparea temporară a funcției de director al ABA Olt.

Cronologia unei selecţii amânate şi reluate

Astfel, pe 4 mai 2026, ANAR a publicat anunțul oficial privind organizarea selecției pentru ocuparea temporară a funcției de director, stabilind un calendar clar: depunerea dosarelor până la 6 mai, verificarea eligibilității pe 7 mai și interviul pe 8 mai.

Directoarea aflată deja în funcție, Ioana Mădălina Ion Duca, s-a înscris în procedură și a trecut prima etapă de verificare a dosarelor. Pe 7 mai 2026, comisia de selecție a declarat dosarul acesteia ADMIS.

În mod firesc, concursul ar fi trebuit să continue conform calendarului stabilit. Însă exact în aceeași zi, conducerea ANAR a decis brusc amânarea și reluarea procedurii, invocând sec și fără explicații reale existența unor „motive obiective”.

Rezerva de cadre a USR nu a îndeplinit nici condiţiile minime de concurs

După reluarea procedurii și prelungirea termenului de depunere a dosarelor până pe 13 mai, în competiție a apărut o altă persoană, considerată de oamenii din ANAR drept candidatul „agreat” politic, spun sursele Gândul, din cadrul instituţiei. Însă i s-a respins dosarul pentru că nu îndeplinea condițiile minime. Este vorba chiar de un membru USR.

Este vorba despre Marian Vava, membru USR, respins de comisia de selecţie a dosarelor pe motiv că nu îndeplinea criteriile minime de eligibilitate ca să se înscrie la concurs.

În tot acest timp, directoarea aflată deja în funcție a fost obligată să reia întreaga procedură, deși fusese deja validată în urma selecției pentru concurs.

Mai mult decât atât, aceasta a trecut încă o dată atât selecția dosarelor, cât și interviul organizat pe 15 mai 2026, fiind declarată ADMISĂ.

Şeful de la Apele Române prelungeşte doar 15 zile menţinerea în funcţie

Și totuși, în locul unei numiri stabile și firești, conducerea ANAR a ales să emită o decizie prin care aceasta era menținută în funcție pentru doar 15 zile, până la data de 4 iunie 2026.

Practic, cei de la minister îşi încalcă propriul regulament care spune că prelungirea numirii se face până la ocuparea prin concurs a postului respectiv.

Or, noul director, care este şi fostul, are prelungit contractul cu doar două săptămâni, în condiţiile în care procedura de concurs poate să depăşească această perioadă.

Între timp, ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anunţat că îl va schimba din funcţie pe şeful ANAR, Doru Cazan, despre care tocmai ea spunea că este un profesionist desăvârșit.

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