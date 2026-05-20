Sindicaliștii din finanțe au început protestul în fața Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. Ce nemulțumiri au angajații

Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a început protestul la sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din București. Sindicaliștii cer introducerea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării și avertizează că ar putea declanșa conflictul colectiv de muncă dacă revendicările nu vor fi luate în considerare.

Sindicaliștii susțin că angajații instituției desfășoară activități de complexitate ridicată, precum controale privind prețurile de transfer, analiza tranzacțiilor intra-grup sau verificări fiscale complexe, iar rezultatele muncii lor se reflectă în miliarde de lei aduse la buget. Prin alegerea DGAMC pentru debutul protestelor, SindFISC spune că dorește să transmită „un mesaj clar privind valoarea muncii finanţiştilor şi necesitatea recunoaşterii acesteia în noua lege a salarizării”.

„Putem să începem cu probleme ce țin de lipsa fondurilor pentru o activitate curentă. Vorbim de probleme în ceea ce privește atragerea de specialiști în cadrul sistemului instituțional al ministerului, de păstrarea celor pe care îi mai avem. Probleme sunt legate de salarizarea personalului din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor. Problemele sunt de neplata interdicțiilor la care ei sunt supuși. Probleme sunt care decurs din lipsa unui statut profesional pe care trebuie să-l aibă această categorie de personal, statut promis, chiar cuprins în anumite acte normative care întârzie să apară. Probleme sunt multiple și suntem conștienți că nu toate se pot rezolva azi mâine, dar important este să ne putem așeza cu toții la masa dialogului și unii guvernanții să conștientizeze cât de importantă este această activitate a fiscului și cât de importanți sunt acești oameni care sunt în spatele meu acum. Este practic armata fiscală a țării”.

„În primul rând, o jumătate de top de hârtie dată la o lună de zile pentru lucrările pe care noi le facem și mai ales în executarea silită unde avem de a face cu marii contribuabili, cu polițiile care ne cer tot felul de documente, cu dosare penale care sunt pe rol și pe care avem prejudicii, avem concordate, avem insolvențe, avem toate cele. Vă spun simplu, sunt metri cubi de hârtie pe care noi trebuie să-i tragem. Deci, este, cum să vă spun, un stoc din ăsta așa pus ca la intersecție, când n-ai voie să circuli. Nu avem toner. Ok, vin cu el de acasă? Nu. Nu avem hârtie, nu avem dosar, nu avem nimic. Salariile. Salariile sunt extraordinar de mari. Ne-au luat mail-urile, ne-au luat stocurile cu hotărârea pe care a dat-o domnul Nazare, vineri, și îi mulțumim foarte mult, pentru că am trecut de la digitalizare la registru scris cu pixul. Toată lumea, colegii mei care suntem aici, suntem foarte bine pregătiți. Toată lumea poate are o facultate, poate are a doua, poate are un master, poate are un doctorat, da? Deci suntem o categorie socială pe care ar trebui să o respecte. Noi am fost atât de bine respectați încât cel gras l-a mâncat pe cel slab și cel slab l-a mâncat pe cel gras. Totdeauna a fost o despinare continuă, da? Nu văd de ce ar fi o chestie de genul ăsta”.

Printre principalele revendicări ale sindicaliștilor se numără:

instituirea unei grile salariale distincte pentru angajații din sistemul financiar-fiscal;

recunoașterea specificului activității și a responsabilităților profesionale;

legiferarea statutului profesional al finanțiștilor;

compensarea salarială pentru interdicțiile și riscurile profesionale;

condiții de muncă mai bune și finanțare adecvată a activității.

Sindicaliştii au anunţat că după programul de lucru vor picheta sediile Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din Bucureşti şi din alte judeţe, precum şi pe cele ale Autorităţii Vamale Române, ANAF şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din Capitală. Acțiunile de protest ale sindicaliștilor din SindFISC vor continua, timp de două luni, la Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice pe 25 mai, Ploiești, 2 iunie, Suceva, Iași, 4 iunie etc.

„În contextul elaborării noii legi a salarizării unitare – jalon esențial asumat de România prin PNRR și a cărui adoptare este deja întârziată – finanțiștii solicită o poziționare corectă și echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanță cu standardele profesionale, responsabilitățile și constrângerile specifice activității desfășurate”, a transmis Liviud Toader, președintele SindFisc.

