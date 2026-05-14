Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”

Sindicaliştii de la Apele Române au protestat astăzi la București și, printre altele, i-au dedicat Dianei Buzoianu o melodie. Compusă cu ajutorul inteligenței artificiale în urmă cu câteva luni, când aceasta se afla în centrul unui scandal de proporții după ce sute de locuitori din Prahova au fost privați de apă potabilă, melodia a răsunat în fața sediului central al ANAR.

Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest

Aceștia sunt nemulțumiți de măsurile administrative care au fost luate împotriva lor și solicită transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren, reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR. Înainte de a pleca spre ministerul Mediului, aceștia au pus în boxe ”hit-ul” Dianei Buzoianu.

„Alo? Apele Române

Opriți tot! avem un război hibrid în nămol

Doamna ministru e pe fir

Și nu e singură

E cu Corpul de control

La Paltinu-i secetă

Se vede fundul la baraj dar doamna Diana zice

Că avem un sabotaj

Nu e incompetență, nu e lipsă de idei

E propaganda rusă

Și un complot de oameni răi

Apa s-a dus pe vale,

Vidraru e la minus

Dar ea ne explică doct

Tot ce are de spus

Nu e niciun pericol

E totul controlat

Doar că n-aveți apă

Și lacul a secat

Uite-o cum ne vinde povești

Azi zice așa, mâine zice altceva

Corpul de control vine după tine

Că doar ea decide ce-i rău și ce-i bine

Trimite Corpul de control,

Că așa e la partid

Dacă n-ai apă la robinet,

Ești într-un război hibrid

Azi zice una, mâine nu mai recunoaște

Meritocrația în funcții se cunoaște

Cu teniși în picioare

Calcă apă sau pe lege

Oricum ce zice ea,

Nimeni nu înțelege

Hei, Diana, barajul e gol!

Numai vorbe curg la televizor

Hei, Diana, vezi ce-ai semnat?

Apa-i dusă, tu ai rămas în mandat…

Ia uită cum ne vinde povești

Poze, live-uri, dar doar te fudulești

Vorbim de specialiști, dar n-ai experiență

Doar ștampile pe hârtie și incompetență

Trimite corpul de control

Că așa e la partid

Dacă n-ai apă la robinet

Ești într-un război hibrid

Hei Diana, barajul e gol,

Numai vorbe curg la televizor.

Diana, vezi ce-ai semnat

Apa-i dusă, tu ai rămas în mandat

Hidrocentrale gata, le ținem la cutie

Investiții blocate, să fie ecologie

Avem betoane turnate, milioane îngropate

Dar gândacul de râu, are drepturi garantate

Când o întrebi de curent de preț sau de factură

Îți bagă în față o lege și-ți dă peste gură

Nu există pericol

Strigă ea la televizor

În timp ce Vidraru scade

Golit cu atâta spor

Ieri era o lucrare

Azi e o conspirație

Mâine ne zice că apa e doar o senzație

Hei Diana, barajul e gol!

Numai vorbe curg la televizor

Hei Diana, vezi ce-ai semnat!

Apa-i dusă, tu ai rămas în mandat…

Gata…

Am rezolvat

Apa s-a oprit

Lumina s-a scumpit

Păcat că realitatea e maro

Dar nu contează

Dă bine la Bruxelles

Ciao!”