Sindicaliştii de la Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu, la protest: ”Cu teniși în picioare calcă pe apă sau pe lege / Oricum ce zice ea, nimeni nu înțelege”

Sindicaliştii de la Apele Române au protestat astăzi la București și, printre altele, i-au dedicat Dianei Buzoianu o melodie. Compusă cu ajutorul inteligenței artificiale în urmă cu câteva luni, când aceasta se afla în centrul unui scandal de proporții după ce sute de locuitori din Prahova au fost privați de apă potabilă, melodia a răsunat în fața sediului central al ANAR.
Aceștia sunt nemulțumiți de măsurile administrative care au fost luate împotriva lor și solicită transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren, reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR. Înainte de a pleca spre ministerul Mediului, aceștia au pus în boxe ”hit-ul” Dianei Buzoianu.
„Alo? Apele Române
Opriți tot! avem un război hibrid în nămol
Doamna ministru e pe fir
Și nu e singură
E cu Corpul de control
La Paltinu-i secetă
Se vede fundul la baraj dar doamna Diana zice
Că avem un sabotaj
Nu e incompetență, nu e lipsă de idei
E propaganda rusă
Și un complot de oameni răi
Apa s-a dus pe vale,
Vidraru e la minus
Dar ea ne explică doct
Tot ce are de spus
Nu e niciun pericol
E totul controlat
Doar că n-aveți apă
Și lacul a secat
Uite-o cum ne vinde povești
Azi zice așa, mâine zice altceva
Corpul de control vine după tine
Că doar ea decide ce-i rău și ce-i bine
Trimite Corpul de control,
Că așa e la partid
Dacă n-ai apă la robinet,
Ești într-un război hibrid
Azi zice una, mâine nu mai recunoaște
Meritocrația în funcții se cunoaște
Cu teniși în picioare
Calcă apă sau pe lege
Oricum ce zice ea,
Nimeni nu înțelege
Hei, Diana, barajul e gol!
Numai vorbe curg la televizor
Hei, Diana, vezi ce-ai semnat?
Apa-i dusă, tu ai rămas în mandat…
Ia uită cum ne vinde povești
Poze, live-uri, dar doar te fudulești
Vorbim de specialiști, dar n-ai experiență
Doar ștampile pe hârtie și incompetență
Trimite corpul de control
Că așa e la partid
Dacă n-ai apă la robinet
Ești într-un război hibrid
Hei Diana, barajul e gol,
Numai vorbe curg la televizor.
Diana, vezi ce-ai semnat
Apa-i dusă, tu ai rămas în mandat
Hidrocentrale gata, le ținem la cutie
Investiții blocate, să fie ecologie
Avem betoane turnate, milioane îngropate
Dar gândacul de râu, are drepturi garantate
Când o întrebi de curent de preț sau de factură
Îți bagă în față o lege și-ți dă peste gură
Nu există pericol
Strigă ea la televizor
În timp ce Vidraru scade
Golit cu atâta spor
Ieri era o lucrare
Azi e o conspirație
Mâine ne zice că apa e doar o senzație
Hei Diana, barajul e gol!
Numai vorbe curg la televizor
Hei Diana, vezi ce-ai semnat!
Apa-i dusă, tu ai rămas în mandat…
Gata…
Am rezolvat
Apa s-a oprit
Lumina s-a scumpit
Păcat că realitatea e maro
Dar nu contează
Dă bine la Bruxelles
Ciao!”