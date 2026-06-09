Doi complici ai femeii acuzate de uciderea medicului anestezist au fost arestați. Ce s-a întâmplat cu bunurile sustrase din casa doctorului.

Anchetatorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au făcut pași importanți în dosarul privitor la uciderea medicului anestezist de 72 de ani din București, asasinat produs în luna martie a acestui an. Ei au anunță că au identificat doi complici ai femeii de 39 de ani arestată deja pentru omor. Cei doi complici, un bărbat şi o femeie (fosta concubină), sunt acuzaţi de tăinuire. Aceștia ar fi primit bunuri furate de presupusa criminală din locuinţa victimei și le-au ascuns.

Telefonul victimei fusese și el furat de la medicul ucis

”În seara zilei de 31.03.2026, imediat după săvârşirea faptei, inculpata cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor s-a deplasat la locuinţa inculpatului (un bărbat în vârstă de 46 de ani) pentru a lăsa în păstrare bunurile sustrase din locuinţa victimei. Inculpatul a primit telefonul mobil al victimei, precum şi ceasuri şi bijuterii din aur sustrase în aceeaşi împrejurare, cunoscând provenienţa acestora, iar ulterior a remis o parte dintre bunuri fostei sale concubine, în scopul valorificării. Ulterior, inculpatul a părăsit ţara, continuând să coordoneze valorificarea bunurilor, urmărind inclusiv expedierea acestora în străinătate”, se arată în comunicatul parchetului.

În cursul anchetei s-a stabilit cu certitudine că fosta concubină a acestui individ a primit de la acesta, în perioada 31 martie – 22 mai, ceasuri şi bijuterii din aur sustrase din locuinţa medicului, cunoscând proveniența acestora și s-a ocupat de vânzarea lor.

La domiciliile celor doi complici ai presupusei asasine au fost efectuate percheziții în timpul cărora au fost găsite numeroase obiecte provenind din locuinţa medicului ucis. La domiciliul femeii suspectate de tăinuire au fost găsite 16 ceasuri bărbăteşti şi mai multe contracte de amanet având ca obiect ceasuri şi bijuterii. Aceste contracte fuseseră încheiate ulterior zilei în care medicul a fost omorât. Parte din bijuterii fuseseră deja amanetate. La percheziția de la locuința complicelui fostei concubine au fost găsite un ceas şi telefonul mobil aparţinând victimei. Cei doi au fost arestați preventiv.

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